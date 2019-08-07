 "И будешь защищать Россию, а может, за нее падешь": В РФ издадут Конституцию для детей, в которой расскажут о "разжигании войны в Украине"

Книга состоит из 121 страницы и рассчитана на детей 8-14 лет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия".
Она представляет собой стихотворный пересказ преамбулы и первых двух глав Конституции - "Основы конституционного строя" и "Права и свободы человека и гражданина".
"Несмотря на то, что пособие адресовано школьникам, авторы не забывают напомнить о всеобщей воинской обязанности", - пишет издание и приводит отрывок, из которого видно, как детей программируют на военную тематику:
Когда в твоей защите будет
Нуждаться Родина твоя,
Рука агрессора нависнет,
Сгустятся в небе облака,
Ты на ее защиту встанешь
И в руку ты ружье возьмешь
И будешь защищать Россию,
А может, за нее падешь.
Обязанность соблюдать законодательство описана так:
И кто законы нарушает,
Наказан будет тот всегда,
А кто закона вдруг не знает,
Ответит все равно сполна.
Иллюстрируя право использоваться родным языком, авторы приводят в качестве негативного примера Украину:
Теперь война на Украине,
Где русских тоже много есть,
А им язык их запретили
И разожгли войну и месть.
"Едет Путин на медведе,
искандерами грозит,
а Россия то-ли тонет,
то-ли скоро догорит..."
И русские законы нарушают,
Поэтому наказаны всегда,
А кто из них закона вдруг не знает,
Хотя ответит Слава Украине
Но по закону все равно сполна.