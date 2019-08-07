 Зеленский прибыл в Турцию. ФОТО

Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Турции Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
"Первый официальный визит Зеленского в Турецкую республику начался – впереди насыщенная программа и важные встречи!" – написал Сибига.
Он проиллюстрировал свой твит фотографией с прибытия Зеленского.
Как сообщалось, 7-8 августа президент Зеленский будет находиться в Турецкой Республике. Он намерен встретиться с представителями украинской и крымскотатарской общины в Турции, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и со Вселенским Патриархом Варфоломеем.
и тот от стыда сгорит
Или Яхве бабла не любит что даже такую мелочь не может помочь сделать своему рабу?)
Да и Богдану нравится.
Там Лена
Залишив країну на поталу Бєні, Разумкову і Ахмєтову!