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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2382) Турция (2111)

 Зеленский прибыл в Турцию. ФОТО

Президент Владимир Зеленский прибыл в Турцию с официальным двухдневным визитом.

Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Турции Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

"Первый официальный визит Зеленского в Турецкую республику начался – впереди насыщенная программа и важные встречи!" – написал Сибига.

Он проиллюстрировал свой твит фотографией с прибытия Зеленского.

Зеленский прибыл в Турцию 01

Как сообщалось, 7-8 августа президент Зеленский будет находиться в Турецкой Республике. Он намерен встретиться с представителями украинской и крымскотатарской общины в Турции, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский сегодня в Турции встретится с Эрдоганом

Источник: https://censor.net.ua/n3141710
 
 
 Топ комментарии
 
А чого це шмаркля одягнута не по пріколу?! Де красниє труссєля, де шльопкі.. Де в кінці кінців бойфренди Бодя і Лисий ?
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Ото вже кебабів(шаурми) нажереться.
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Решили что шаурма в турции намного халяльнее..
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решили, шо Зелемойский в присутствии Меркель и Макрона посмотрит ***** в глаза

и тот от стыда сгорит
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На "срочном совещании " порешили попросить прощения у .уйла и пообещали больше не стрелять
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Счас Зеленский побеседует с Эрдоганом и тебе лично доложит о секретных планах.
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а обещал, что секретов от народа не будет
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Так позвонил же *****, и попросил не стрелять потому что это не игрушки.
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А чого це шмаркля одягнута не по пріколу?! Де красниє труссєля, де шльопкі.. Де в кінці кінців бойфренди Бодя і Лисий ?
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Это ваша прерогатива дерьмо хавать, вразумел клоун гороховый?
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Ото вже кебабів(шаурми) нажереться.
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Ему не до шаурмы он будет лично инспектировать турецкие пляжи и шведские столы, дабы украинский турист не утанули не травонулся
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и в турецких фонтанах жопу помыть, на камеру, все как любят зебилы.
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Он намерен встретиться Вселенским Патриархом Варфоломеем. / пианист сыграет и расскажет о термосе.
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Пианист сыграл на Петином лбу.
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Пусть сперва найдет свой инструмент в низу, да и ростом он 1.с ******
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разве что на Петиной флейте, зефлейтист
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Пусть покажет попу сигарету и пообещает миллиард евро если то ее подожжет на расстоянии Зеленський прибув до Туреччини - Цензор.НЕТ 9702
Или Яхве бабла не любит что даже такую мелочь не может помочь сделать своему рабу?)
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Ну так, бархатный сезон же, вот и махнул за счёт государства.
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У Ердогана корпоратив, грошей підзаробить
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Красные труселя взять не забыл? Окаянные дадут же ж хоть разок в Босфор окунуться?!

Да и Богдану нравится.
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лучшеб в Станицу Луганская прилетел а так это выглядит как бегство от решения проблем
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Э нет! Он военные темы всячески обходит стороной - по плану война должна исчезнуть из эфира ТВ! Поэтому он и на передовой не светится и мимо госпиталей проезжает (хотя "кровавый диктатор" Порошенко всегда заезжал в госпитали если таковые были в городе его посещения). Если Зе и появляется с вояками, то делает это с пренебрежением типа небритый в рубашечке на распашку.....(типа пришел тут к вам посмотреть что за ****** тут занимаетесь)
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Вова приехал, а Дима остался... а Андрюша где?
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от і все, весело та безтурботно й до сраки кого там вчора вбили.
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избиратель Зеленского, есть что возразить Бирюкову?
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Завтра поститеме селфі з Богданою з пляжу.
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Порошенка не было в Украине, взрывы складов на росии....связь улавливаешь?
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клоун посмотри морпехи погибли, а ты всё по миру болтаешься
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ты считаешь, что тупость, написанная тысячу раз, становится острокмнее ?
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скучив за олл-інклюзівом?. В Одесі олл-інклюзів не пропонували.
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конечно, в Одессе "поверхневi води" поднялись - купаться никак. надо в Турцию. после его визита Меркельша долго еще тряслась. Жалко Эрдогана.
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так он же сам разрешил в Одессе с корабликов говно и мазут сливать на пляж
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Зеленський вивів усе награбоване в оффшори і таємно покинув Україну! Кажуть, його вже бачили на пляжах Турції!
Залишив країну на поталу Бєні, Разумкову і Ахмєтову!
Зеленський прибув до Туреччини - Цензор.НЕТ 5771
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Эрдоган мужик решительный, но против ху@ла он и пукнуть не сможет! Потому, что исключительно благодаря предупреждению ху@ла Эрдоган остался при власти! Думается полет ни о чем!
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