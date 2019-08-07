EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, За рубежом
  310  12
Материалы по теме:
Все про:Канада (1302) Россия (73545) санкции (7444) трибунал (129)

 Преступления России надо рассматривать в международных трибуналах, а санкции против РФ надо усилить, - экс-глава МИД Канады Аксворси

Многочисленные преступления Российской Федерации нужно рассматривать в международных трибуналах, а санкции против Москвы - усилить.

Такое мнение в статье для The Globe and Mail высказал бывший министр иностранных дел Канады Ллойд Аксворси, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российские правонарушения следует рассматривать в международных трибуналах, что даст возможность в открытом формате обсудить обвинения в преступлениях против человечности. Санкции, которые существенно влияют на решимость российских элит, тоже стоит усилить", - пишет Аксворси.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцы подтвердили свое стремление к демократическому развитию, - глава канадской наблюдательной миссии за выборами Аксворси

Он также призывает международное сообщество усилить институциональную поддержку Украины.

"Чтобы помочь новому правительству Украины, международное сообщество должно сначала улучшить поддержку процесса развития возможностей институтов. Украинские суды и система правосудия требуют реформ и кардинальных изменений, чтобы стать независимой ветвью власти и важным арбитром законов", - говорится в статье.

По убеждению Аксворси, Канаде и Украине следует заключить официальное соглашение о партнерстве, чтобы формализовать имеющиеся близкие отношения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина обратилась к МИД Канады и компании IMAX из-за кинотеатра, работающего в оккупированной Ялте, - посол Шевченко

"Решение министра иностранных дел Хрысти Фриланд отправить большую команду наблюдателей за выборами, провести конференцию по вопросам реформ в Украине и начать сотрудничество в борьбе с киберугрозами получает широкое одобрение в Украине. Эти усилия следует укрепить официальным соглашением о партнерстве между Канадой и Украиной, чтобы дать отпор тем, кто хочет подорвать демократию", - подытожил экс-глава МИД.

Источник: https://censor.net.ua/n3141709
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
как только становятся екс так и начинают "прозревать"? Это даже не смешно.
 показать весь комментарий
 
Просто уже можно начинать говорить без последствий.
 показать весь комментарий
 
_Эксы могут позволить себе говорить прямо что думают. А текущие - практически все как один приспособленцы с эзоповым синдромом. А Европка с ним категорически не согласна и желает с людоедами расии и ирана торговать. Своей совестью и жизнями украинцев, грузинов, сирийцев, и даже самих европейцев: поляков и др.
 показать весь комментарий
 
 
То ли дело Украина - все торговые отношения с агрессором прекратила.
 показать весь комментарий
 
_Стрелки не переводи. Сами за себя отвечайте и за свои действия. На деньги Европы расия воюет и убивает украинцев, сирийцев и многих других. Устраивает теракты, финансирует сепаратистов в Европе же.
 показать весь комментарий
 
Украинская власть пока что думает что нужно усилить торговлю с кремлем. Ведь Укарине ето оказывается выгодно. Даже не смотря на то что ********* в 20 раз больше завозит своих товаров в Украину чтом Украина завозит на *********. Преступления России надо рассматривать в международных трибуналах, а санкции против РФ надо усилить, - экс-глава МИД Канады Аксворси - Цензор.НЕТ 1973
 показать весь комментарий
 
При ПетРылло такого никада не было!!
🧐
 показать весь комментарий
 
Их нужно просто изолировать,как чуму.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх