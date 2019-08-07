 Преступления России надо рассматривать в международных трибуналах, а санкции против РФ надо усилить, - экс-глава МИД Канады Аксворси

Такое мнение в статье для The Globe and Mail высказал бывший министр иностранных дел Канады Ллойд Аксворси, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российские правонарушения следует рассматривать в международных трибуналах, что даст возможность в открытом формате обсудить обвинения в преступлениях против человечности. Санкции, которые существенно влияют на решимость российских элит, тоже стоит усилить", - пишет Аксворси.

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Он также призывает международное сообщество усилить институциональную поддержку Украины.

"Чтобы помочь новому правительству Украины, международное сообщество должно сначала улучшить поддержку процесса развития возможностей институтов. Украинские суды и система правосудия требуют реформ и кардинальных изменений, чтобы стать независимой ветвью власти и важным арбитром законов", - говорится в статье.

По убеждению Аксворси, Канаде и Украине следует заключить официальное соглашение о партнерстве, чтобы формализовать имеющиеся близкие отношения.

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"Решение министра иностранных дел Хрысти Фриланд отправить большую команду наблюдателей за выборами, провести конференцию по вопросам реформ в Украине и начать сотрудничество в борьбе с киберугрозами получает широкое одобрение в Украине. Эти усилия следует укрепить официальным соглашением о партнерстве между Канадой и Украиной, чтобы дать отпор тем, кто хочет подорвать демократию", - подытожил экс-глава МИД.