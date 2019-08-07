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 Политика Украины
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 Россия будет убеждать Украину "забыть" о Крыме в обмен на возможное урегулирование ситуации на Донбассе, - Апаршин

Россия во время встречи в "нормандском формате" будет требовать от руководства Украины прямых переговоров с главарями так называемых "ЛНР/ДНР".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время круглого стола "Ключевые военные вызовы для Украины и возможности реагирования государства" заявил помощник руководителя Офиса Президента Украины Иван Апаршин.

"Российская Федерация будет требовать от нас прямых переговоров с так называемыми "ЛНР/ДНР". Можем ли мы на это согласиться? Я думаю, что нет ", - сказал он.

Также Апаршин прогнозирует, что Россия будет убеждать Украину в необходимости "забыть" о Крыме в обмен на возможное урегулирование ситуации на Донбассе.

"Вторая позиция - Российская Федерация будет пытаться убедить нас, что Крым нужно забыть, а что касается наших территорий, которые сегодня оккупированы, они могут вести какие-то разговоры. Но опять же - это будет автономия. Нужна ли автономия? Мне нет. И я не знаю, как сегодня решить эту проблему, она зашла в тупик", - заявил Апаршин.

Он выразил убеждение, что Президент Владимир Зеленский и его команда никогда не примут решения в ущерб государству. "Они ни одного решения не примут, чтобы ми потеряли что-то как страна", - сказал советник президента.

Напомним, с начала действия перемирия в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе погибли шесть военнослужащих Вооруженных Сил Украины, еще девять были ранены. 

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" как можно скорее собраться для проведения переговоров в связи гибелью четверых украинских военных на Донбассе в результате обстрелов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141707
 
 
 Топ комментарии
 
Россия будет убеждать Украину "забыть" о Крыме в обмен на возможное урегулирование ситуации на Донбассе, - Апаршин - Цензор.НЕТ 6407 А вот и первые закидоны пошли..от зебобиков....по прощупыванию общественного мнения......
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Порохобот, косящий под датчанина отстал от жизни года на 3-4
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Опарыш ещё не всё имущество распродал! Надо потерпеть!
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А вот и первые закидоны пошли..от зебобиков....по прощупыванию общественного мнения......
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о рука общественного (не зеболотного) общества уже до гланд ихних почти достало.... Россия будет убеждать Украину "забыть" о Крыме в обмен на возможное урегулирование ситуации на Донбассе, - Апаршин - Цензор.НЕТ 79
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Забудемо про Крим, якщо там буде абсолютна пустиня.
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ОСТРОВ КРЫМ КАК ТО ЛУЧШЕ и НИЖЕ линии моря где то метров на 200... Россия будет убеждать Украину "забыть" о Крыме в обмен на возможное урегулирование ситуации на Донбассе, - Апаршин - Цензор.НЕТ 2416
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Видимо это ***** зебобику по телефону и приказало прощупать.....
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Только или наивный или предатель будет утверждать что Рашка в обмен на уступки по крыму оставит Украину в покое. Крым ето всего лишь плацдарм для наступление на Одессу, Мариуполь и коридор в приднестровье. чтобы отрезать Украину от Черного моря как ето они сделали с Азовским.
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Зебилы готовы не то что Крым забить , но и Харьков , Запорожье, Херсон и Одессу . Да здравствует Новороссия , не зебилы ?
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Порохобот, косящий под датчанина отстал от жизни года на 3-4
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А ты думаешь что признание Крыма за паРашей..... является панацеей от того что в будущем паРаша не проведет "референдумов" ...и откажется от планов на "новоросию"...???
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Россия будет/ -чувствует специалист по избыточным землям Минобороны.
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Я бы так и поступил. Толку то про низабудим-нипрастим? Как только на Донбассе установится устойчивая украинская власть и государство окрепнет во всех смыслах, можно опять вспомнить про Крым (даже шантажировать Рашку можно этим выбивая с неё разные уступки).
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Ты думаешь в паРаше одни дураки сидят?? Если паРаша вынудит зебобика "забыть" о Крыме...то будут подписаны все необходимые документы...и шантажировать будет уже нечем.....но провести очередной "референдум" в регионах с устойчивой украинской властью...это им не помешает....
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Не нужно изобретать велосипед. крым и ОРДЛО должно висеть на ********* как чемодан без ручки и с ненужными вещами. Чем тяжелее нести ********* ету ношу будет особенно когда на етот чемодан постоянно вешать санкции, заводить туда тараканов и болезни, тем быстрее кремль сбросит его и даже будет умолять Украину взять обратно. Пока что мы видим что как прошлая власть так и сегодняшняя делают все для того чтобы облегчить ***** нести ети два чемодана.
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"Возможное" - вот это ключевое слово всего. За "возможным" урегулированием последует опять что-то с уже новым "возможным" урегулированием. И т.д. Надеюсь хоть слова Аршавина приведут в чувство и заставят задумываться "героев", которые считали пустяком то что происходит, а победить Россию - это то же, что и в туалет сходить, а может и проще. А тут такая неприятность в виде тупика. Это ж надо...
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Опарыш ещё не всё имущество распродал! Надо потерпеть!
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Так Даунбасеров для этого и развели как лохов. Они думали присоединяться? Да хрен вам на лицо. Вы запланированный гнойник в теле Украины. И если сегодня в 6:00 Украина скажет - Крым российский в 9:00 ни единого русского в Дямбасе не будет. А вы, гниломордые, пойдете на растерзание. И про амнистию даже и не мечтайте.
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Апарыш нарисовался, - решил напомнить о собственной персоне.. Поздно дядя, - у зеленого новые фавориты..
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"Российская Федерация будет требовать от нас прямых переговоров с так называемыми "ЛНР/ДНР" - Вот это понравилось. Это верно. Важно правильно расставлять акценты и называть вещи своими именами.
"...как сегодня решить эту проблему, она зашла в тупик" - Не зашла. Её создал враг, создал и загоняет в этот тупик.
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Защищаться нужно и убивать захватчиков и предателей. Флешмобами землю не освобождают.
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Как бы это цинично не звучало, но есть статегически важный результат окупации крыма и донбасса, - это осознание украинским обществом, что россия враг и никогда не примет независимость Украины.И власть, как бы она не хотела, вынуждена будет с этим считаться, а значит вольно или невольно работать на посторение действительно сильного государства, способного себя защитить..
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"И я не знаю, как сегодня решить эту проблему, она зашла в тупик", - заявил Апаршин.

А я знаю. Выгнать Зелю с этим Парашиным к е*ене фене, и на каждого убитого защитника Украины отправлять в ад (он же Ху*ловский рай) не меньше 100 парашников до тех пор, пока они у Ху*ла не закончаться. А оружие при этом использовать любое, но от "третьей стороны". Вот пусть впопучленцы с этой "третьей стороной" и ведут переговоры, если живыми останутся, конечно. Россия будет убеждать Украину "забыть" о Крыме в обмен на возможное урегулирование ситуации на Донбассе, - Апаршин - Цензор.НЕТ 1171
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идея хорошая, официально мы не знаем кто это, мы их не контроллируем.
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Забыть о Крыме, а в обмен, в качестве "бонуса" взять на свою шею несколько миллионов сепаров и "ваты", за свой счет восстановить Бамбас, который все это время будет рассказывать про то, как он всех "кормит" и как ущемляют его рускагаварящую челюсть. А также проведем "выборы" на Бамбасе и легализуем в верховной раде сепарскую мерзоту аля-"мото-гиви", которая убивала наших воинов и вот тогда-то всю Украину наверняка ждет "светлое будущее"..Про такую "территориальную целостность" идет речь? Россия будет убеждать Украину "забыть" о Крыме в обмен на возможное урегулирование ситуации на Донбассе, - Апаршин - Цензор.НЕТ 4565
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Боюсь. что еще лет 5 Украина посопротивляется, потом с позором прогонит Зеленского и выберет Медведчука президентом.
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5 лет ????? Россия будет убеждать Украину "забыть" о Крыме в обмен на возможное урегулирование ситуации на Донбассе, - Апаршин - Цензор.НЕТ 6881 Россия будет убеждать Украину "забыть" о Крыме в обмен на возможное урегулирование ситуации на Донбассе, - Апаршин - Цензор.НЕТ 6881 Россия будет убеждать Украину "забыть" о Крыме в обмен на возможное урегулирование ситуации на Донбассе, - Апаршин - Цензор.НЕТ 6881 Медведчука ????? Россия будет убеждать Украину "забыть" о Крыме в обмен на возможное урегулирование ситуации на Донбассе, - Апаршин - Цензор.НЕТ 6881
ты что,с зоны после двадцатки откинулся ?
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