 В Польше не успевают оформлять трудовых мигрантов

Об этом говорится в последнем отчете Верховной контрольной палаты Польши, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TVP Info.
"Причина - кадровые проблемы в офисах и недостаточное финансирование их деятельности. Период легализации пребывания прибывших из-за границы за 4 года вырос более чем втрое - с 64 до 206 дней", - пояснила пресс-секретарь Верховной контрольной палаты Ксения Мачак.
Проверка порядка выдачи разрешений на проживание и проездных документов выявила нарушения в 70% случаев.
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"Среднее время рассмотрения в воеводских ведомствах легализации пребывания иностранцев систематически увеличивалось и отличалось между отдельными воеводствами. Например, в 2018 году в Люблинском воеводстве это было 116 дней, а в Нижнесилезском - 328 дней. Хотя, как правило, все эти производства должны быть закончены в течение 90 дней", - пояснила пресс-секретарь.
В период с мая 2014 года по ноябрь 2018 года административные суды воеводств вынесли 115 решений, подтверждающих бездействие или чрезмерную длительность разбирательств.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, по состоянию на середину 2019 года Польша предоставила разрешения на проживание 400 тысячам иностранцев. Около половины из них - граждане Украины.
Давай вместе.
Уровень бедности среди детей в два раза превышает показатель в среднем целом по стране. В 2017 году 13,2% населения России проживали за чертой бедности (19,4 млн человек), в 2018 году - 12,9% населения (18,9 млн человек).
Особенно остро проблема стоит в сельской местности, где 45% детей растут в малоимущих семьях.
Уровень детской бедности резко вырос на фоне рецессии и девальвации рубля пять лет назад: с 19,1% в 2013-м он подскочил до 27,4% в 2015-м.
Затем бедность начала снижаться, однако масштабы снижения находятся в пределах статистической погрешности: 0,7 процентного пункта в 2016 году и столько же в 2017-м.
Самый высокий уровень бедности среди детей, которые живут в многодетных семьях. Более половины - 52,2% - детей в таких семьях растут в бедности. Несмотря на установку повысить рождаемость, остановить вымирание и вытащить страну и демографической ямы, многодетность остается фактором бедности, указывает директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева: «Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты».
По данным Минтруда, около 80% семей, которые сегодня находятся за чертой бедности, - это семьи с детьми.
Детская бедность опасна тем, что именно она формирует «ловушку нищеты», объясняет Малева: когда дети растут в условиях дефицита доходов, они не могут получить достойного образования, имеют ограничения в доступе к полноценному медобслуживанию и социальным услугам.
Как следствие, дети, выросшие в малоимущих семьях, станут аутсайдерами на рынке труда, будут обречены на низкооплачиваемую работу, а низкая зарплата автоматически приводит к низкому уровню пенсий. Так ситуация замыкается в порочный круг.
По данным РАНХиГС, 11,7% детей в России не имеют полноценного питания, содержащего мясо, курицу, рыбу (или вегетарианский эквивалент) хотя бы через день.
«На всех этапах жизненного цикла они будут чувствовать депривированность, которая закреплена за ними с детства», - констатирует Малева
За даними Міністерства соціальної політики, на яке
посилаються автори законопроекту, за кордоном постійно працюють 3,2 млн
українців, а загалом до процесу трудової міграції залучено до 9 млн осіб -
чверть населення країни. І якщо у 2013 році кількість трудових запрошень для
українців від Польщі становила 218 тис., то вже в 2017 році зросла до 1,7 млн.
04.09.18 З України щороку виїжджає мільйон громадян.
Це справді катастрофічна ситуація, - Клімкін
https://ua.censor.net.ua/news/3084351/**********************************************************************************************
21.06.19 З березня Україну залишили 1,3 млн осіб,
- Ukrainianpeopleleaks
https://censor.net.ua/ua/news/3133596/z_bereznya_ukrayinu_zalyshyly_13_mln_osib_ukrainianpeopleleaks
13.01.19 Польща в
2018 році видала українцям майже 900 тисяч віз
https://censor.net.ua/ua/news/3106208/***************************************************************
23.11.18 Україна поки не вживає заходів щодо
поліпшення іміджу країни та припинення відтоку громадян за кордон, - експерти
https://ua.censor.net.ua/news/3098510/****************************************************************************************************
Эра зубожіння ж закончилась, вроде, выбрали в Раду "слуг народа" и "нетакого" президента, а люде все равно уезжают.
Не верят?
19.09.18 Україна в
десятці країн, у яких швидкими темпами відбувається депопуляція, - експерти https://ua.censor.net.ua/news/3086938/*******************************************************************************************
16.05.19 Створивши умови для працевлаштування
заробітчан всередині країни, Україна могла б збільшити ВВП на 60 млрд доларів,
- економіст Кущ
Якби мігранти, які виїхали на роботу за кордон,
мали можливість працевлаштуватися в Україні, вони могли б виробляти 60 млрд
дол. ВВП - 50% від нинішнього рівня валового продукту.
"Перебуваючи в Україні, 3 млн постійних
мігрантів і 5-6 млн маятникових могли би виробляти понад 60 млрд дол. ВВП, якби
для цього було створено умови. А це 50% від нинішнього рівня валового продукту.
За
даними Міністерства соціальної політики, на яке посилаються автори
законопроекту, за кордоном постійно працюють 3,2 млн українців, а загалом до
процесу трудової міграції залучено до 9 млн осіб - чверть населення країни. І
якщо у 2013 році кількість трудових запрошень для українців від Польщі
становила 218 тис., то вже в 2017 році зросла до 1,7 млн. Головним чином це
відбувається в зв'язку з тим, що розмір як мінімальної, так і середньої
зарплати в Україні значно нижчий в порівнянні з усіма країнами ЄС, включаючи
країни Східної Європи.
https://censor.net.ua/ua/news/3127197/******************************************************************************************************
1. в коде было какое-то стартовое число
2. код вычислял разницу в минутах между временем компьютера и моментом запуска сайта 20.03.18
3. разница в минутах умножалась на 2чел/мин
4. это число складывалось со стартовым числом
5. испуганным хомячкам демонстрировалось страшное число.
Но если у кого-то была сбитая дата на компьютере, то можно было получить прибавку в населении
Сейчас же стартовое число приходит уже посчитанное на текущую минуту, а код накидывает по 2 каждую минуту с момента открытия страницы.