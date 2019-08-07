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 За рубежом
  2021  29
Все про:Польша (4849) украинцы (3003) заробитчане (356)

 В Польше не успевают оформлять трудовых мигрантов

Офисы польских воеводств не могут справиться с наплывом иностранцев, которые хотят легализовать свое пребывание в стране.

Об этом говорится в последнем отчете Верховной контрольной палаты Польши, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TVP Info.

"Причина - кадровые проблемы в офисах и недостаточное финансирование их деятельности. Период легализации пребывания прибывших из-за границы за 4 года вырос более чем втрое - с 64 до 206 дней", - пояснила пресс-секретарь Верховной контрольной палаты Ксения Мачак.

Проверка порядка выдачи разрешений на проживание и проездных документов выявила нарушения в 70% случаев.

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"Среднее время рассмотрения в воеводских ведомствах легализации пребывания иностранцев систематически увеличивалось и отличалось между отдельными воеводствами. Например, в 2018 году в Люблинском воеводстве это было 116 дней, а в Нижнесилезском - 328 дней. Хотя, как правило, все эти производства должны быть закончены в течение 90 дней", - пояснила пресс-секретарь.

В период с мая 2014 года по ноябрь 2018 года административные суды воеводств вынесли 115 решений, подтверждающих бездействие или чрезмерную длительность разбирательств.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, по состоянию на середину 2019 года Польша предоставила разрешения на проживание 400 тысячам иностранцев. Около половины из них - граждане Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3141700
 
 
 Топ комментарии
 
А я думал что при зеленскому все работяги назад возвратились, клятый порошенко с его безвизом!
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"Здобутки" "клятого порошенко" еще не один год разгребать придется.
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Не заморачивайся, иди на котнтракт в ЗСУ.
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А я думал что при зеленскому все работяги назад возвратились, клятый порошенко с его безвизом!
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"Здобутки" "клятого порошенко" еще не один год разгребать придется.
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Не, за зебила не пойду воевать. Притом я диванный воин.
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соя причем тут безвиз?..для работы нужна трудовая виза.
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Горох тебе в трускавец. О воеводной слышал?
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"О воеводной слышал")___________а шо, есть такая??)))))))))))))))))))))
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В твоем посте вся тупость порохоботов сосредоточена.
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процент украинцев , работающих за границей не меняется с 2014 года , что доказывает процент проголосовавших на выборах Президента Украины , в 2014 62% избирателей проголосовало и в 2019 также проголосовало 62% избирателей , внесённых в списки. Так что мимо кассы , сепар ватный.А вот как живут ватники , инфа от самих касапов.Более четверти (26%) детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума (по данным за 2017 год).Таковы результаты исследования Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности», которые приводит в среду РБК.
Уровень бедности среди детей в два раза превышает показатель в среднем целом по стране. В 2017 году 13,2% населения России проживали за чертой бедности (19,4 млн человек), в 2018 году - 12,9% населения (18,9 млн человек).
Особенно остро проблема стоит в сельской местности, где 45% детей растут в малоимущих семьях.
Уровень детской бедности резко вырос на фоне рецессии и девальвации рубля пять лет назад: с 19,1% в 2013-м он подскочил до 27,4% в 2015-м.
Затем бедность начала снижаться, однако масштабы снижения находятся в пределах статистической погрешности: 0,7 процентного пункта в 2016 году и столько же в 2017-м.
Самый высокий уровень бедности среди детей, которые живут в многодетных семьях. Более половины - 52,2% - детей в таких семьях растут в бедности. Несмотря на установку повысить рождаемость, остановить вымирание и вытащить страну и демографической ямы, многодетность остается фактором бедности, указывает директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева: «Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты».
По данным Минтруда, около 80% семей, которые сегодня находятся за чертой бедности, - это семьи с детьми.
Детская бедность опасна тем, что именно она формирует «ловушку нищеты», объясняет Малева: когда дети растут в условиях дефицита доходов, они не могут получить достойного образования, имеют ограничения в доступе к полноценному медобслуживанию и социальным услугам.
Как следствие, дети, выросшие в малоимущих семьях, станут аутсайдерами на рынке труда, будут обречены на низкооплачиваемую работу, а низкая зарплата автоматически приводит к низкому уровню пенсий. Так ситуация замыкается в порочный круг.
По данным РАНХиГС, 11,7% детей в России не имеют полноценного питания, содержащего мясо, курицу, рыбу (или вегетарианский эквивалент) хотя бы через день.
«На всех этапах жизненного цикла они будут чувствовать депривированность, которая закреплена за ними с детства», - констатирует Малева
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Припиняй свою облуду. Ось тобі динаміка. Щороку з країни тільки офіційно втікає 1 млн громадян України від петрикових реформ

За даними Міністерства соціальної політики, на яке
посилаються автори законопроекту, за кордоном постійно працюють 3,2 млн
українців, а загалом до процесу трудової міграції залучено до 9 млн осіб -
чверть населення країни. І якщо у 2013 році кількість трудових запрошень для
українців від Польщі становила 218 тис., то вже в 2017 році зросла до 1,7 млн.
04.09.18 З України щороку виїжджає мільйон громадян.
Це справді катастрофічна ситуація, - Клімкін
https://ua.censor.net.ua/news/3084351/**********************************************************************************************
21.06.19 З березня Україну залишили 1,3 млн осіб,
- Ukrainianpeopleleaks

https://censor.net.ua/ua/news/3133596/z_bereznya_ukrayinu_zalyshyly_13_mln_osib_ukrainianpeopleleaks

13.01.19 Польща в
2018 році видала українцям майже 900 тисяч віз

https://censor.net.ua/ua/news/3106208/***************************************************************

23.11.18 Україна поки не вживає заходів щодо
поліпшення іміджу країни та припинення відтоку громадян за кордон, - експерти

https://ua.censor.net.ua/news/3098510/****************************************************************************************************
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Тобі, кацапська наволочь, на ЙУХ поки від північного сяйва зелені чорти не привиділись. У Польщі не встигають оформляти трудових мігрантів - Цензор.НЕТ 3156
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Так на границе просто печати им на лоб или номерки на руку наколите, а там разберетесь
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ну и каких вам плять реформ еще не хватает? В Польше не успевают оформлять трудовых мигрантов - Цензор.НЕТ 6745
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Ну и ничего, мы себе негров наберём, вон один "слуга народа" уже даже в депутатах есть.
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Был недавно в селе в Винницкой области, людей нет, одни старики как после войны. Зато цены выше чем в Киеве. Откуда спрашиваю такие цены и деньги на жизнь, если пенсии мизерные и ничего в раене не работает? Говорят что все трудоспособные уехали на зароботки за границу, а домой только деньги пересылают и лечиться и умирать приезжают.
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неправда всё , расскажи как "богато" живут в Тулуне , " поселке , котрый подтопило" . Видели эти лачуги убогие , эту супернищету в поселке с населением в 42 тысячи
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Странно, но из Украины, согласно сегодняшних данных http://ukrainianpeopleleaks.com/ выезжает 2 человека в минуту...
Эра зубожіння ж закончилась, вроде, выбрали в Раду "слуг народа" и "нетакого" президента, а люде все равно уезжают.
Не верят?
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А це все - наслідки реформ і покращень від Мародра. Він чим займався 5 років окрім мародерства ? Через його людиноненависницьку внутрішню політика в Україні зараз відбувається ДЕПОПУЛЯЦІЯ і відтік фахівців професійно-технічних спеціальностей !

19.09.18 Україна в
десятці країн, у яких швидкими темпами відбувається депопуляція, - експерти https://ua.censor.net.ua/news/3086938/*******************************************************************************************

16.05.19 Створивши умови для працевлаштування
заробітчан всередині країни, Україна могла б збільшити ВВП на 60 млрд доларів,
- економіст Кущ

Якби мігранти, які виїхали на роботу за кордон,
мали можливість працевлаштуватися в Україні, вони могли б виробляти 60 млрд
дол. ВВП - 50% від нинішнього рівня валового продукту.

"Перебуваючи в Україні, 3 млн постійних
мігрантів і 5-6 млн маятникових могли би виробляти понад 60 млрд дол. ВВП, якби
для цього було створено умови. А це 50% від нинішнього рівня валового продукту.

За
даними Міністерства соціальної політики, на яке посилаються автори
законопроекту, за кордоном постійно працюють 3,2 млн українців, а загалом до
процесу трудової міграції залучено до 9 млн осіб - чверть населення країни. І
якщо у 2013 році кількість трудових запрошень для українців від Польщі
становила 218 тис., то вже в 2017 році зросла до 1,7 млн. Головним чином це
відбувається в зв'язку з тим, що розмір як мінімальної, так і середньої
зарплати в Україні значно нижчий в порівнянні з усіма країнами ЄС, включаючи
країни Східної Європи.

https://censor.net.ua/ua/news/3127197/******************************************************************************************************
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да уже все уехали , свет в Борисполе некому выключить, врите дальше ...
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чтоб счетчик перестал отсчитывать нужно изменить алгоритм, а за это не уплочено. У них раньше на сайте была проблема:
1. в коде было какое-то стартовое число
2. код вычислял разницу в минутах между временем компьютера и моментом запуска сайта 20.03.18
3. разница в минутах умножалась на 2чел/мин
4. это число складывалось со стартовым числом
5. испуганным хомячкам демонстрировалось страшное число.

Но если у кого-то была сбитая дата на компьютере, то можно было получить прибавку в населении В Польше не успевают оформлять трудовых мигрантов - Цензор.НЕТ 6788

Сейчас же стартовое число приходит уже посчитанное на текущую минуту, а код накидывает по 2 каждую минуту с момента открытия страницы.
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