 В Польше не успевают оформлять трудовых мигрантов

Об этом говорится в последнем отчете Верховной контрольной палаты Польши, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TVP Info.

"Причина - кадровые проблемы в офисах и недостаточное финансирование их деятельности. Период легализации пребывания прибывших из-за границы за 4 года вырос более чем втрое - с 64 до 206 дней", - пояснила пресс-секретарь Верховной контрольной палаты Ксения Мачак.

Проверка порядка выдачи разрешений на проживание и проездных документов выявила нарушения в 70% случаев.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинцы организовали международную преступную группировку и угоняли автомобили в Польше

"Среднее время рассмотрения в воеводских ведомствах легализации пребывания иностранцев систематически увеличивалось и отличалось между отдельными воеводствами. Например, в 2018 году в Люблинском воеводстве это было 116 дней, а в Нижнесилезском - 328 дней. Хотя, как правило, все эти производства должны быть закончены в течение 90 дней", - пояснила пресс-секретарь.

В период с мая 2014 года по ноябрь 2018 года административные суды воеводств вынесли 115 решений, подтверждающих бездействие или чрезмерную длительность разбирательств.

Также на Цензор.НЕТ: Остановить "отток мозгов": Польша отменила для молодежи налог на доходы

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, по состоянию на середину 2019 года Польша предоставила разрешения на проживание 400 тысячам иностранцев. Около половины из них - граждане Украины.