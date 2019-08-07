 "Мой отец умирает", - дочь политзаключенного Бекирова просит Зеленского о помощи

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое заявление Элеонора Бекирова опубликовала в Facebook.

"Мой отец Эдем Бекиров умирает, и мне уже не у кого просить помощи. Но сейчас я не прошу, а требую. Как гражданка Украины и как дочь умирающего отца, я имею на это полное право. Я требую принять все меры, чтобы добиться оказания помощи моему отцу, добиться его лечения и в конечном счете освобождения. Он абсолютно невиновен: это знают те, кто его арестовал и держит в заключении; знают те, кто намерен его судить, кто медленно убивает его", - говорится в обращении.

Дочь Бекирова отметила, что завтра ее отца "вновь будут судить, решая жить ему или умереть".

"Если он останется в заключении, если суд примет решение о его этапировании, он объявит голодовку и откажется принимать даже те лекарства, которые нам удается передать ему. Он обещал это, а я знаю своего отца - он всегда выполняет свои обещания. Он боец, и он будет держаться, если будет знать, что его страна, за которую он в 2014 году готов был отдать жизнь, борется за него", - отметила Элеонора Бекирова.



"Я требую от Вас сделать это. Для моего отца, для меня и его родных, для всех, кому он был близок это не вопрос политики и дипломатических договоренностей - это вопрос жизни и смерти любимого человека", - добавила она.

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Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу, однако он до сих пор находится в СИЗО.

27 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно обеспечить медпомощью удерживаемого в оккупированном Крыму крымского татарина Эдема Бекирова, которому становится все хуже.