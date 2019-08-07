 Ни СБУ, ни полиция не задержали террористов Дейнего и Копцеву на нашей территории. На них не заведены дела? - Решетилова

Об этом на своей Facebook странице пишет журналист и волонтер Ольга Решетилова, информирует Цензор.НЕТ.
В связи с этим у Решетиловой возникло обоснованное подозрение, что у правоохранителей не было оснований для задержания Дейнего и Копцевой.
"Есть ли в СБУ/полиции производства по Дейнего и Копцевой? Если есть, то почему они не были задержаны? Если нет, то почему бл#дь нет?" - задается вопросом она.
Кроме того, Решетилову интересует, будут ли приняты Службой безопасности Украины, Офисом Президента Украины и Советом национальной безопасности и обороны Украины меры, чтобы исключить беспрепятственное пересечение террористами линии разграничения.
Решетилова также отметила присутствие представителей ООН, которые сопровождали террористов "ЛНР".
"Судя по скринам, представители "ЛНР" пришли в сопровождении представителей Мониторинговой миссии ООН по правам человека. Сообщали ли представители ООН украинской стороне и своему киевскому офису об этом визите?" - спрашивает она.
Напомним, 6 августа, пособники террористов "ЛНР" Владислав Дейнего и Ольга Копцева пересекли линию разграничения в Станице-Луганской и в хамской манере заявили, что их "власть" должна распространяться еще и на территорию Счастья.
Олександра Дворецька , яка була на місці, каже, що 5 канал знімав інтерв'ю із Золкіним, сєпари побачили камери і, знаючи, що поруч представники ООН, перейшли на нашу сторону.
З цим зрозуміло. Запитання до правоохоронних органів залишаються.
а у меня тогда питання по поводу
2) Чи викликав Золкін поліцію/СБУ? Якщо так, то чому про це ні слова?
причем точно известно, что силы полиции в станице присутствуют
3) Чи є в СБУ/поліції провадження по Дейнего і Копцевій? Якщо є, то чому вони не затримані? Якщо нема, то чому бл@дь нема?
А шо там чорт зеленський, не дзвонив в сбу по цих чортах?!
А не!!!!
За свои действия нужно отвечать!!!
Долб..бы они и в Африке дол..бы!!!
Не размазывайте свою тупость по всем...
Через год ЗЕ поведет нас клином журавлей в Тайожный союз...
Батя вернется к страусам...
Патриоты сядут в тьюрмы...
Узкий язег будет оффициальным..
И многие другие няшки от Нашего Солнцеликого ТуЗЕка....
А от них до Зелемойского ?
Счастье действительно Пеца с Ахметкой продали
киборгов продали в ДАПе
но в остальном всё на карте гораздо хуже для сепаров, чем есть
особенно Дебальцево, вокруг Стаханова и т.д.
Донецких координат не знаю
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1JTPuC9jrHJXgICIjIg763ovsk-g&ll=48.56131217027546%2C38.56854877282376&z=11
https://censor.net.ua/photo_news/321436/liniya_razgranicheniya_na_donbasse_po_usloviyam_minskih_soglasheniyi_dokument