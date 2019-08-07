 Ни СБУ, ни полиция не задержали террористов Дейнего и Копцеву на нашей территории. На них не заведены дела? - Решетилова

Об этом на своей Facebook странице пишет журналист и волонтер Ольга Решетилова, информирует Цензор.НЕТ.

В связи с этим у Решетиловой возникло обоснованное подозрение, что у правоохранителей не было оснований для задержания Дейнего и Копцевой.

"Есть ли в СБУ/полиции производства по Дейнего и Копцевой? Если есть, то почему они не были задержаны? Если нет, то почему бл#дь нет?" - задается вопросом она.

Кроме того, Решетилову интересует, будут ли приняты Службой безопасности Украины, Офисом Президента Украины и Советом национальной безопасности и обороны Украины меры, чтобы исключить беспрепятственное пересечение террористами линии разграничения.

Решетилова также отметила присутствие представителей ООН, которые сопровождали террористов "ЛНР".

"Судя по скринам, представители "ЛНР" пришли в сопровождении представителей Мониторинговой миссии ООН по правам человека. Сообщали ли представители ООН украинской стороне и своему киевскому офису об этом визите?" - спрашивает она.

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Напомним, 6 августа, пособники террористов "ЛНР" Владислав Дейнего и Ольга Копцева пересекли линию разграничения в Станице-Луганской и в хамской манере заявили, что их "власть" должна распространяться еще и на территорию Счастья.