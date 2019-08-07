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 Политика Украины, Общество
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Все про:Нацполиция (9858) СБУ (13690) Решетилова_Ольга (23) Станица Луганская (36)

 Ни СБУ, ни полиция не задержали террористов Дейнего и Копцеву на нашей территории. На них не заведены дела? - Решетилова

Во вторник, 6 августа, представители террористов из "ЛНР" пересекли линию разграничения в Станице-Луганской, но ни СБУ, ни Нацполиция не предприняли попыток их задержать.

Об этом на своей Facebook странице пишет журналист и волонтер Ольга Решетилова, информирует Цензор.НЕТ.

В связи с этим у Решетиловой возникло обоснованное подозрение, что у правоохранителей не было оснований для задержания Дейнего и Копцевой.

"Есть ли в СБУ/полиции производства по Дейнего и Копцевой? Если есть, то почему они не были задержаны? Если нет, то почему бл#дь нет?" - задается вопросом она.

Кроме того, Решетилову интересует, будут ли приняты Службой безопасности Украины, Офисом Президента Украины и Советом национальной безопасности и обороны Украины меры, чтобы исключить беспрепятственное пересечение террористами линии разграничения.

Решетилова также отметила присутствие представителей ООН, которые сопровождали террористов "ЛНР".

"Судя по скринам, представители "ЛНР" пришли в сопровождении представителей Мониторинговой миссии ООН по правам человека. Сообщали ли представители ООН украинской стороне и своему киевскому офису об этом визите?" - спрашивает она.

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Напомним, 6 августа, пособники террористов "ЛНР" Владислав Дейнего и Ольга Копцева пересекли линию разграничения в Станице-Луганской и в хамской манере заявили, что их "власть" должна распространяться еще и на территорию Счастья. 

Ни СБУ, ни полиция не задержали террористов Дейнего и Копцеву на нашей территории. На них не заведены дела? - Решетилова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3141693
 
   
 Топ комментарии
 
присоединяюсь к вопросу и жду комментарии ЗЕлефилов....
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Зеленский, почему такие провалы в политике?Почему такая бесхребетность и расхлябанность твоих подчиненных? Ты главнокомандующий или где? Война не закончилась, людей убивают, Путин готовит наступление и его стратегия захвата всей Украины несгибаема. Где наша украинская стратегия? Где Будапештский формат? Где закупка высокоточного дистанционного оружия на фронт,чтобы солдаты не погибали? Почему ты мосты лепишь агрессору, а не подрываешь дороги и мосты на оккупированных территориях?Почему у тебя односторонние перемирия точно как у Порошенка, с гибелью наших военных?
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Такими темпами вони у верховну раду скоро прийдуть...

А шо там чорт зеленський, не дзвонив в сбу по цих чортах?!
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присоединяюсь к вопросу и жду комментарии ЗЕлефилов....
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А что тут коментировать? Порошенко виноват, что не задержали... У них так...
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не зелефил, но напишу тут, чтоб лучше было видно

Олександра Дворецька , яка була на місці, каже, що 5 канал знімав інтерв'ю із Золкіним, сєпари побачили камери і, знаючи, що поруч представники ООН, перейшли на нашу сторону.
З цим зрозуміло. Запитання до правоохоронних органів залишаються.

а у меня тогда питання по поводу

2) Чи викликав Золкін поліцію/СБУ? Якщо так, то чому про це ні слова?

причем точно известно, что силы полиции в станице присутствуют
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хотя если тут ответ "нет", то вопросы остаются
3) Чи є в СБУ/поліції провадження по Дейнего і Копцевій? Якщо є, то чому вони не затримані? Якщо нема, то чому бл@дь нема?
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почему чинуша тогда не вызвал сбу или полицию для проверки представителей террористических организаций.
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Ага, как вссегда - виноват кт то другой. Вообще то работа сбу самим следить, а не ждать. что кто то вызовет.
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Зеленский, почему такие провалы в политике?Почему такая бесхребетность и расхлябанность твоих подчиненных? Ты главнокомандующий или где? Война не закончилась, людей убивают, Путин готовит наступление и его стратегия захвата всей Украины несгибаема. Где наша украинская стратегия? Где Будапештский формат? Где закупка высокоточного дистанционного оружия на фронт,чтобы солдаты не погибали? Почему ты мосты лепишь агрессору, а не подрываешь дороги и мосты на оккупированных территориях?Почему у тебя односторонние перемирия точно как у Порошенка, с гибелью наших военных?
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со временем вопросов будет всё больше..время тяжкого наследия папередников неумолимо уходит..пора вкалывать..
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Я не меньше задавала вопросов и Пэдре, но как выяснилось бесполезно.
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там был практически клинический случай патологической лживости и лицемерия.. тут, что либо показательное, увидим после первых сходок новой рады и формирования правительства..
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желізна логіка... жаль тільки що, безглузда
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Такими темпами вони у верховну раду скоро прийдуть...

А шо там чорт зеленський, не дзвонив в сбу по цих чортах?!
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Полиция и СБУ в зоне разграничения заняты снятием податей с контрабаса и им некогда на всякую подобную фигню отвлекаться.
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а начальник по контрабанде в СБУ - петин друг детства и соучредитель по офшорам.
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Хватит уже мантры про 73% А может дело в том, что там ставленники 8% долб..бов подати снимают с населения и не отвлекаются на те моменты, где они не могут урвать бабла?
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??? Хватит мантры о 73%...
А не!!!!
За свои действия нужно отвечать!!!
Долб..бы они и в Африке дол..бы!!!
Не размазывайте свою тупость по всем...
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Попустись трошки) Расскажи людям, кто ты, каким путем идешь, твои приоритеты......, а люди-оценят и решат...........))) А, лозунгами кидаться не сложно((((
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И после этого вы негодуете?
Через год ЗЕ поведет нас клином журавлей в Тайожный союз...
Батя вернется к страусам...
Патриоты сядут в тьюрмы...
Узкий язег будет оффициальным..

И многие другие няшки от Нашего Солнцеликого ТуЗЕка....
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эта провокация это хороший повод внести ясность всем чинушам что нужно делать при обнаружении ********** вассалов на нашей земле.
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Была ли "причина для задержания".. Да они там наговорили лет на десять с конфискацией. Не верите.., тогда попробуйте перейти на ту строну и высказать что то не то что подобное , а лишь косвенно напоминающее, про ДНР, ЛНР, РФ или Пукина и на "поиск причины" по корой вы через минуту окажитесь в подвале местного гестапо, а потом если останетесь живы ( я не говорю целы) вам впаяют лет 15 по "местным законам". А мы с террористами миндальничаем как с писанной торбой. "Причины " говорите.. ну ну.
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"Ни СБУ, ни полиция не задержали террористов Дейнего и Копцеву на нашей территории."(с) - а за что задерживать? они по-честному предоплату заплатили и пошли..
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до Баканова и Авакова часть проплаты дошла ?

А от них до Зелемойского ?
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А что, за линией разграничения не Украина? Нужно было гнаться за преступниками до самой российской границы.
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заказ выполнил. под расчет как и договаривались.
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И я о том же. ждем ответов. Или опять приалыватся будут?
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Ответ тут один - у власть имущих патриотизм на очень низком уровне. А судя по прошлым выборам такая же проблема и у двух третей населения Украины.
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Директор центру разумкова-ФСБ називає і вимагає називати терористів колаборантами,бо інакше путін запише в білу книгу. Пісєц.
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А если Путин прилетит на переговоры в Киев, его будут задерживать? Вот такой вопрос интересный
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не будут, у него дипиммунитет...есть ли такой у представителей непризнных республик, пусть они даже там в минске заседают--вопрос риторический
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ну как бы нехорошо с этими людьми решать вопрос о разведении войск, разминировании и ремонте моста, и тут же их задерживать. Это значит все сорвать на корню. Если кому то надо все сорвать, тогда конечно.
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конкретно с теми людьми, которых мы называем террористами и сепаратистами никаких вопросов решать не надо...вопросы нужно решать в составе группы, где есть их кураторы--россияне...ну я понимаю, что даже если бы и задержали тех двух лугандонов их вскоре и отпустили, тут больше вопрос принципа и чтоб таких фактов зрадных больше не происходило
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его тут разорвут, поэтому это ботоксное чмо в Киев не прилетит НИКОГДА!!!
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почему на цензоре реклама часов с ******.. ????? объясните, плиз.
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это намёк, что его время подходит к концу
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Ну так це ж наші люди! Такі самі украінці, але вищиго гатунку, бо за воду и електроенергію можуть не платити. Вже медведчук с бойко все порешили и в Париже доложили как на Зеленского надавить и впихнуть их назад в Украину. Скоро буде весело насправді. Все идет по плану путина пока.
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Це ганебний епізод, мінус місцевій владі та силовикам, що там несуть службу.
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При президенте Украины (настоящем патриотом Украины) такого не могло быть и не было и никогда бы не было......
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Если Майдан-3 не произойдет то такое государство как Украина исчезнет с кары мира. "Шаурмен"и клоун не президент а полное гавно. Зеля иди в сраку !
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Здесь карта в координатах
Счастье действительно Пеца с Ахметкой продали
киборгов продали в ДАПе
но в остальном всё на карте гораздо хуже для сепаров, чем есть
особенно Дебальцево, вокруг Стаханова и т.д.
Донецких координат не знаю
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1JTPuC9jrHJXgICIjIg763ovsk-g&ll=48.56131217027546%2C38.56854877282376&z=11

https://censor.net.ua/photo_news/321436/liniya_razgranicheniya_na_donbasse_po_usloviyam_minskih_soglasheniyi_dokument
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нє стрєлять! сєпарів нє задєрживать! а я в тренажерному залі! в морі! під охороною 10 машин супроводу! у мєня- пєрєміріє....
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зебилоиди на радостях и кокошники напялили на свои тупые бестолковки..типа "наши идут,асвабадители"...а хрен вам тварям кацапским а не "рускай мирЪ" ...ваш путин и клоун *****..твари кацапсинские!
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