 В Кремле озвучили свою версию того, о чем беседовали Зеленский и Путин

Пресс-служба Кремля опубликовала свой взгляд на сегодняшний телефонный разговор президентов Украины и России, сообщает Цензор.НЕТ. Текст выдержан в духе российской пропаганды.

"Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо, прежде всего, исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения. Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса", - сказано в сообщении.

"Условлено об активизации работы по возвращению удерживаемых лиц. Обсуждались перспективы взаимодействия в "нормандском формате", - добавили в Кремле.

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В Москве снова заявили, что Киев якобы должен договариваться с марионетками РФ в Донецке и Луганске, а не напрямую с их кураторами.

"Была акцентирована важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения. ... Условлено об активизации работы по возвращению удерживаемых лиц. Обсуждались перспективы взаимодействия в нормандском формате", - резюмировали в Кремле.

Ранее 7 августа президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня утром созванивался с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить смерть 4 украинских воинов на Донбассе в результате обстрела со стороны наемников РФ.

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Напомним, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью.