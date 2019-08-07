 В Кремле озвучили свою версию того, о чем беседовали Зеленский и Путин

Пресс-служба Кремля опубликовала свой взгляд на сегодняшний телефонный разговор президентов Украины и России, сообщает Цензор.НЕТ. Текст выдержан в духе российской пропаганды.
"Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо, прежде всего, исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения. Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса", - сказано в сообщении.
"Условлено об активизации работы по возвращению удерживаемых лиц. Обсуждались перспективы взаимодействия в "нормандском формате", - добавили в Кремле.
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В Москве снова заявили, что Киев якобы должен договариваться с марионетками РФ в Донецке и Луганске, а не напрямую с их кураторами.
"Была акцентирована важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения. ... Условлено об активизации работы по возвращению удерживаемых лиц. Обсуждались перспективы взаимодействия в нормандском формате", - резюмировали в Кремле.
Ранее 7 августа президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня утром созванивался с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить смерть 4 украинских воинов на Донбассе в результате обстрела со стороны наемников РФ.
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Напомним, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью.
До кінця 18 ст. була об'єктивна і очевидна причина - там були постійні шляхи кримсько-татарських атак на материкову територію... Але навіть після припинення існування Кримського Ханства та реколонізації півдня України в тих степах все одно селилися неохоче. Серйозне заселення донецьких степів розпочалося наприкінці 19 ст., у зв'язку з індустріальною революцією, коли почали активно розробляти місцеві ресурси - бо знадобилося багато вугілля та заліза для бога вугілля та заліза індустріалізації Російської Імперії. І що характерно, заселення цих земель відбувалося за рахунок, кхм, не дуже законослухняного народу (тисячі втікачів з каторги, наприклад - на їхній кримінал закривали очі, поки вони працювали шахтарями).
Рекомендую, наприклад, "Автобіографію" Аркадія Аверченка - в молоді роки письменникові "пощастило" попрацювати на Лугандонщині, в шахтарському поселенні. там яскраві спогади...
Шестнадцати лет я расстался со своей сонной транспортной конторой и уехал из Севастополя (забыл сказать - это моя родина) на какие-то каменноугольные рудники. Это место было наименее для меня подходящим, и потому, вероятно, я и очутился там по совету своего опытного в житейских передрягах отца...
Это был самый грязный и глухой рудник в свете. Между осенью и другими временами года разница заключалась лишь в том, что осенью грязь была там выше колен, а в другое время - ниже.
И все обитатели этого места пили, как сапожники, и я пил не хуже других. Население было такое небольшое, что одно лицо имело целую уйму должностей и занятий. Повар Кузьма был в то же время и подрядчиком и попечителем рудничной
школы, фельдшер был акушеркой, а когда я впервые пришел к известнейшему в тех краях парикмахеру, жена его просила меня немного обождать, так как супруг ее пошел вставлять кому-то стекла, выбитые шахтерами в прошлую ночь.
Эти шахтеры (углекопы) казались мне тоже престранным народом: будучи, большей частью, беглыми с каторги, паспортов они не имели, и отсутствие этой непременной принадлежности российского гражданина заливали с горестным видом и отчаянием в душе - целым морем водки.
Вся их жизнь имела такой вид, что рождались они для водки, работали и губили свое здоровье непосильной работой - ради водки и отправлялись на тот свет при ближайшем участии и помощи той же водки.
Однажды ехал я перед Рождеством с рудника в ближайшее село и видел ряд черных тел, лежавших без движения на всем протяжении моего пути; попадались по двое, по трое через каждые 20 шагов.
- Что это такое? - изумился я...
- А шахтеры, - улыбнулся сочувственно возница. - Горилку куповалы у селе. Для Божьего праздничку.
- Ну?
- Та й не донесли. На мисти высмоктали. Ось как!
Так мы и ехали мимо целых залежей мертвецки пьяных людей, которые обладали, очевидно, настолько слабой волей, что не успевали даже добежать до дому, сдаваясь охватившей их глотки палящей жажде там, где эта жажда их застигала.
И лежали они в снегу, с черными бессмысленными лицами, и если бы я не знал дороги до села, то нашел бы ее по этим гигантским черным камням, разбросанным гигантским мальчиком-с-пальчиком на всем пути.
Народ это был, однако, по большей части крепкий, закаленный, и самые чудовищные эксперименты над своим телом обходились ему сравнительно дешево. Проламывали друг другу головы, уничтожали начисто носы и уши, а один смельчак даже взялся однажды на заманчивое пари (без сомнения - бутылка водки) съесть динамитный
патрон. Проделав это, он в течение двух-трех дней, несмотря на сильную рвоту, пользовался самым бережливым и заботливым вниманием со стороны товарищей, которые все боялись, что он взорвется.
По миновании же этого странного карантина - был он жестоко избит.
Служащие конторы отличались от рабочих тем, что меньше дрались и больше пили. Все это были люди, по большей части отвергнутые всем остальным светом за бездарность и неспособность к жизни, и, таким образом, на нашем маленьком, окруженном неизмеримыми степями островке собралась самая чудовищная компания глупых, грязных и бездарных алкоголиков, отбросов и обгрызков брезгливого белого света.
Занесенные сюда гигантской метлой Божьего произволения, все они махнули рукой на внешний мир и стали жить, как Бог на душу положит. Пили, играли в карты, ругались прежестокими отчаянными словами и во хмелю пели что-то настойчивое тягучее и танцевали угрюмо-сосредоточенно, ломая каблуками полы и извергая из ослабевших уст целые потоки **** на человечество.
В этом и состояла веселая сторона рудничной жизни. Темные ее стороны заключались в каторжной работе, шагании по глубочайшей грязи из конторы колонию и обратно, а также в отсиживании в кордегардии по целому ряду диковинных протоколов, составленных пьяным урядником.
Карл фон Клаузевіц (1780-1831) - пруський генерал, військовий реформатор та військовий теоретик.
Заратуштра пробір-дамафрау Мєндєлє
- Да, Вова
- А можете перестать стрелять?
- А я и не стрелял
- Ой, извините, ошибся...
- вофка! ти ******!!! мірних житєлєй убівайєш: бєрємєнних дєтєй, старіков і женщін в дєтсадах, яслях, дєтдомах, школах, больніцах. Так сказала твоя прєссуха мєндєль!
- Простітє раді Хріста! Я больше так нє буду!
- ну, смотрі мнє!
- пшол вон! ето ви очєнь часто убівайєтє мірних бєрємєнних дєтєй, старіков і женщін в яслях, дєтсадах, школах, больніцах...
- ми нє стриляйєм...
- значіт хотітє стрилять! Пєрєстаньтє хотєть і думать о стрилять!!!
- харашо! ЙЄсть, товаріщ палковнік!
Лучше б не звонил, не позорил Украину