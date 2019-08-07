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 Политика Украины
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 В ОП сообщили подробности разговора Зеленского с Путиным: Президент заявил об отсутствии необходимости вносить изменения в Конституцию

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТпресс-служба президента Украины сообщила подробности этого разговора.

Как отмечается, была акцентирована важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения.

Стороны обсудили ситуацию с ночными обстрелами, в результате которых погибли четверо украинских военнослужащих. Зеленский отметил недопустимость повторения подобного.

Президенты Украины и России также обсудили процесс разминирования в районе Станицы Луганской, необходимого для начала восстановительных работ и ремонта моста.

Кроме того, речь шла о важности диалога в рамках Трехсторонней контактной группы. Зеленский подчеркнул, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины. Стороны договорились о возможной встрече лидеров стран Нормандского формата. Рабочие группы пока нарабатывают документы для подписания на высшем уровне.

Также во время телефонного разговора были обсуждены вопросы обмена пленными.

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Напомним, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью.

В связи с этим Президент Украины Владимир Зеленский призвал в ближайшее время провести саммит "нормандской четверки", в которую входят Украина, Германия, Франция и РФ.

В среду глава государства провел совещание с главами силовых ведомств. После этого на брифинге он рассказал о своем телефонном разговоре с президентом РФ Путиным, а также анонсировал телефонные переговоры с президентом Франции Макроном и канцлером ФРГ Меркель.

Источник: https://censor.net.ua/n3141689
 
 
 Топ комментарии
 
"Зеленский отметил недопустимость повторения подобного." Це що знущання над українськими солдатами? "типа, забудем этих 4, но что бы больше ни ни" От мразота, 73% ублюдок.
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"Зеленский подчеркнул, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины."
Источник: https://censor.net.ua/n3141689

Стсняюсь спросить, Владимир Александрович, а с сомалийскими или нигерийскими пиратами Вы не желаете обсудить Конституцию Украины?
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Мародёр трындел с Куйлом через день, но не все об этом знают.. А тут открытая информация.. Плюс в карму Зеленскому
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Як це Зєля набрався сміливості? На хлопчика з інтелігентної єврейської родини це зовсім не схоже.
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Так, ви праві. Мародер Порошенко за п'ять років жодного разу не насміливсь.
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Мародёр трындел с Куйлом через день, но не все об этом знают.. А тут открытая информация.. Плюс в карму Зеленскому
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Так он по бизнесу трындел. По трубе дизельной для кума. Это другое. По этим вопросам можно и дважды на день тереть. Барыга оно и есть барыга.
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Ніхто й не сперечається. Вам, як особитій телефоністці пуйла, видніше хто і, як часто спілкується з вашим шефом
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Млин. Шо за цинизм - запоребрик постулирует, что в Украине "гражданская война", а договариваться о разминировании украинской территории необходимо с запоребриком + отрицать необходимость внесения изменений в Конституцию Украины. Это просто звездец какой-то.
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"Зеленский отметил недопустимость повторения подобного." Це що знущання над українськими солдатами? "типа, забудем этих 4, но что бы больше ни ни" От мразота, 73% ублюдок.
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А вам, кацапью, хотелось бы, чтоб убийства наших воинов повторялись и допускались!
Сцуки вы падонистые! Аскольды и лайкающие - враги украинского народа! Сами не воюют и желают крови!
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"Зеленский подчеркнул, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины."
Источник: https://censor.net.ua/n3141689

Стсняюсь спросить, Владимир Александрович, а с сомалийскими или нигерийскими пиратами Вы не желаете обсудить Конституцию Украины?
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https://www.0642.ua/news/2475864/otec-morpeha-obratilsa-k-zelenskomu-i-ego-okruzeniu-stante-na-koleni-lubiteli-ne-strelat

«А теперь, действуй, Верховный! Четверо погибших! В раз!
Погибших на фоне ваших слов о "прекратить стрелять", "поговорим о русском языке Донбасу", "снимем блокаду", "Путин - охеренный мужик" (слова твоего дружбана Шефира).
Ты дошел до края, Верховный!
Вставай, поднимай жопу своих помощников. Четыре помощника - Богдан, Шефир, Кошевой, Разумков, Жидков-тамбовский-волк - кого хочешь выбирай.
Пусть перед этим на холодных столах мариупольского морга твои помощники оденут четыре сшитых тела в их последний камуфляж. Отворачиваясь от их закрытых глаз, оденут на тела запрещённые очкастыми уродами, но такие любимые бойцами морпеховские тельники.
И пусть эти помощники, в подтяжках фирмы "*****" - каждый из них сопровождает тело погибшего. Четыре погибших - четыре помощника в разные города Украины.
И пусть мамы погибших выцарапывают тебе волосы и глаза, пусть их вой над страшной могильной ямой стоит в душах твоих шестерок, пока они живы. И пусть они ответят матерям погибших - ЗА ЧТО и ПОЧЕМУ погибли их мальчики.
Ты проснулся, засунул ноги в теплые тапочки и спросонья черканул свою подпись под призывом к Меркель, Макрону и Путину собраться и обсудить случившийся ай-яй-яй! ОБСУДИТЬ???????
Ребята этого первого Феодосийского батальона морской пехоты - крайние среди украинских воинских частей Крыма, не сдавшихся русским оккупантам. Они вышли в Украину отомстить и победить!
Вернуть Луганск, Донецк, Крым, Севастополь, родную Феодосию! Ты, Верховный, призываешь их просто не стрелять???
Поезжай, похорони этих ребят, и скажи об этом их мамам... Скажи, что ты не забудешь, что сделаешь всё возможное, что виновные понесут...
И обязательно подставь плечо под гроб, когда мальчика будут нести на кладбище. И помощникам своим скажи....
И тогда, может быть в ваших трусливых желудках, изъеденных спиртным, выпитым при развлечении местных и российских политиков-олигархов, колыхнется тошнота от собственной паскудной жизни.
Станьте на колени, любители не стрелять. Смертный грех на вас - соучастие в убийстве..
ДО ПОМСТИ!
"Don", отец морпеха.
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берите стволы и освобождайте Свою Землю. пишешь чепуху неимоверную.что жить хочется? тогда гусиным шагом в плен.
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Он и без после кофе на 4х сторонних встречах орал на плешивого.
Читай мемуары Оланда.
А это чмо на коленях умоляет.
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Я раньше думал, что Путин хочет заморозить конфликт, типо ему выгодней он в замороженной форме. Он сейчас вполне мог развести вместе с Зеленским войска на 3 км и пойти каждый своей дорогой. так сказать. Но по факту получается, ему пока все вполне терпимо, запаса прочности хватает. Наоборот, ему выгодна горячая фаза, с тем, что бы таки заставить Украину пойти на минские соглашения. А вот Украина начала сдавать, уже видно, что горячая фаза ее добивает, и народ то и избрал Зеленского, что бы заморозить конфликт. Однако сделать это не получится. Глядя со стороны, видно, что Путин все же берет верх. Удачи вам, ребята, мы соседи.
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"заставить Украину пойти на минские соглашения"С дуба упал? Как раз Украина их и выполняет, а )(уйло-нет. Но если для тебя он не )(уйло, а некий "путин", то Белоруссия-это просто область Лаптестана.
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Ето и вся ответка на убийства наших людей? И кто пойдет после етого в вашу армию и защищать ету страну? В ОП повідомили подробиці розмови Зеленського з Путіним: Президент заявив про відсутність необхідності вносити зміни до Конституції - Цензор.НЕТ 3046 ***** очень льстит что его просят. Значит его методы работают. Завтра ***** даст приказ расстрелять сотню наших людей и его будут уже умолять и даже пойдут на уступки.
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а какая должна быть ответка с украинской стороны?
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Уже давал... под Иловайском и Дебальцево!
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боже какой позор етот зеленый стрючок ещеб трусы снял перед х^^лом
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Обещание стоять на коленях выполнил? Или в ОПе об этом умолчали?
Главное бо "разведения сил и средств от линии разграничения Источник: https://censor.net.ua/n3141689" договорился. Так и до Киева дойлут "разводя"....
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где-то посредине Конституции сойдутся...
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Хтось всерйоз повірив в цю галіму туфту з гадюшника "Узеленского" ?
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Кто бы объяснил этому артисту что война идёт за Киево-Печерскую лавру. И двух победителей в этой войне не будет.
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А сенс говорити з Путлером? Він з президентами України (чи то з Порошенком, чи то з Зеленським) переговорів не веде, тільки пробує вербувати. Скиглити "припиніть вбивати" - це тільки давати сигнал Путлеру, щоб він продовжував у тому ж дусі
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Видите ли, Европа настаивает на таких переговорах, потому что против бешеного ***** никакие приёмы не эффективны. Иначе и потомки, и современники оценят ситуацию как бездеятельность власти.
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Что вы хотите, если сама Европа строит с рашкой Сев. Поток- 2, принимает её назад в ПАСЕ, торгует с ней...
Но и не разговаривать с ****** нельзя! Это долг президента.
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Так хай говорить! Тільки в присутності міжнародних посередників! Я про переговори віч-на-віч
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДЕНЬ УНИЖЕНИЙ УКРАИНЫ ПЕРЕД КЕМ **** ТЫ КВАРТАЛЬНАЯ ОПРАВДЫВАЕШСЯ?
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А мародер Порошенко пуйла тільки в дупу цілував. Так, тролі продажні?
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