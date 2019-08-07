 В ОП сообщили подробности разговора Зеленского с Путиным: Президент заявил об отсутствии необходимости вносить изменения в Конституцию

Как передает Цензор.НЕТ, пресс-служба президента Украины сообщила подробности этого разговора.
Как отмечается, была акцентирована важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения.
Стороны обсудили ситуацию с ночными обстрелами, в результате которых погибли четверо украинских военнослужащих. Зеленский отметил недопустимость повторения подобного.
Президенты Украины и России также обсудили процесс разминирования в районе Станицы Луганской, необходимого для начала восстановительных работ и ремонта моста.
Кроме того, речь шла о важности диалога в рамках Трехсторонней контактной группы. Зеленский подчеркнул, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины. Стороны договорились о возможной встрече лидеров стран Нормандского формата. Рабочие группы пока нарабатывают документы для подписания на высшем уровне.
Также во время телефонного разговора были обсуждены вопросы обмена пленными.
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Напомним, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью.
В связи с этим Президент Украины Владимир Зеленский призвал в ближайшее время провести саммит "нормандской четверки", в которую входят Украина, Германия, Франция и РФ.
В среду глава государства провел совещание с главами силовых ведомств. После этого на брифинге он рассказал о своем телефонном разговоре с президентом РФ Путиным, а также анонсировал телефонные переговоры с президентом Франции Макроном и канцлером ФРГ Меркель.
Сцуки вы падонистые! Аскольды и лайкающие - враги украинского народа! Сами не воюют и желают крови!
Источник: https://censor.net.ua/n3141689
Стсняюсь спросить, Владимир Александрович, а с сомалийскими или нигерийскими пиратами Вы не желаете обсудить Конституцию Украины?
«А теперь, действуй, Верховный! Четверо погибших! В раз!
Погибших на фоне ваших слов о "прекратить стрелять", "поговорим о русском языке Донбасу", "снимем блокаду", "Путин - охеренный мужик" (слова твоего дружбана Шефира).
Ты дошел до края, Верховный!
Вставай, поднимай жопу своих помощников. Четыре помощника - Богдан, Шефир, Кошевой, Разумков, Жидков-тамбовский-волк - кого хочешь выбирай.
Пусть перед этим на холодных столах мариупольского морга твои помощники оденут четыре сшитых тела в их последний камуфляж. Отворачиваясь от их закрытых глаз, оденут на тела запрещённые очкастыми уродами, но такие любимые бойцами морпеховские тельники.
И пусть эти помощники, в подтяжках фирмы "*****" - каждый из них сопровождает тело погибшего. Четыре погибших - четыре помощника в разные города Украины.
И пусть мамы погибших выцарапывают тебе волосы и глаза, пусть их вой над страшной могильной ямой стоит в душах твоих шестерок, пока они живы. И пусть они ответят матерям погибших - ЗА ЧТО и ПОЧЕМУ погибли их мальчики.
Ты проснулся, засунул ноги в теплые тапочки и спросонья черканул свою подпись под призывом к Меркель, Макрону и Путину собраться и обсудить случившийся ай-яй-яй! ОБСУДИТЬ???????
Ребята этого первого Феодосийского батальона морской пехоты - крайние среди украинских воинских частей Крыма, не сдавшихся русским оккупантам. Они вышли в Украину отомстить и победить!
Вернуть Луганск, Донецк, Крым, Севастополь, родную Феодосию! Ты, Верховный, призываешь их просто не стрелять???
Поезжай, похорони этих ребят, и скажи об этом их мамам... Скажи, что ты не забудешь, что сделаешь всё возможное, что виновные понесут...
И обязательно подставь плечо под гроб, когда мальчика будут нести на кладбище. И помощникам своим скажи....
И тогда, может быть в ваших трусливых желудках, изъеденных спиртным, выпитым при развлечении местных и российских политиков-олигархов, колыхнется тошнота от собственной паскудной жизни.
Станьте на колени, любители не стрелять. Смертный грех на вас - соучастие в убийстве..
ДО ПОМСТИ!
"Don", отец морпеха.
Читай мемуары Оланда.
А это чмо на коленях умоляет.
Главное бо "разведения сил и средств от линии разграничения Источник: https://censor.net.ua/n3141689" договорился. Так и до Киева дойлут "разводя"....
Но и не разговаривать с ****** нельзя! Это долг президента.