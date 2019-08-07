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 Политика Украины
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Все про:ВР (23257) фракция (241) Слуга народа (212)

 Фракцию "Слуги народа" поделят на 15 групп методом жеребьевки, - пресс-секретарь партии Кравчук

В парламентской фракции партии "Слуга народа" группы будут сформированы методом жеребьевки.

Об этом написала в Facebook руководитель пресс-офиса партии "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ

"15 заместителей - это не 15 "смотрящих". Эти люди будут не управлять, а координировать работу. И группы мы формируем путем жеребьевки, а не на "клановой", земляческой или другой подобной основе. Фракция, как и партия, построена по сетевому принципу, мы имеем возможность собираться в различных форматах, чтобы сотрудничать и общаться для большей эффективности нашей работы", - написала Кравчук.

По ее словам, группы во фракции формируются, чтобы эффективно координировать ее работу и наладить внутреннюю коммуникацию.

"Благодаря этому мы сможем более слаженно и быстро нарабатывать позицию по общеполитическим вопросам, организовывать региональные поездки наших депутатов, избранных по списку, обеспечивать работу членов фракции и, конечно же, обучение", - рассказала Кравчук.

Ранее в пресс-службы "Слуги народа" рассказали, что в парламентской фракции будут 15 заместителей главы, на одну из этих должность предлагается и кандидатура Евгении Кравчук, а на должность руководителя фракции будет предложен четвертый номер избирательного списка "Слуги народа", предприниматель и волонтер Давид Арахамия.

Кроме того, партия будет предлагать на должность председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а на должность первого вице-спикера - представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука. Также в партии также определились с кандидатурами на руководителей парламентских комитетов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 10-15% мажоритарщиков от "Слуги народа" не хотят отмены депутатской неприкосновенности, - Арахамия

Источник: https://censor.net.ua/n3141687
 
 
 Топ комментарии
 
Зедепутаты, вы сами озвучили слово "смотрящие".
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Тоесть Богдан не смотрящий коломойского, а "координатор" Коломойского?
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Зедепутаты, вы сами озвучили слово "смотрящие".
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Что у умного на уме, то у зебила на языке! Именно - сами озвучили "смотрящие". А назвать можете, как хотите, хоть и "пионервожатые".
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Тоесть Богдан не смотрящий коломойского, а "координатор" Коломойского?
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Это Коломойский координатор всех вместе взятых - "папа"
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От слуг сказали что за кнопкодавство будет штраф от 50 до 80 тыс. А как там у слуг будет за неправильное голосование?
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Т.е. эти так называемы е депутаты уже сами себе не принадлежат? Их разделят на группы и будут следить за ними , чтобы не уклонялись?. Чем-то нехорошим это попахивает
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Неверный метод! Правильнее будет распределять по длине "инструмента" - у кого короче - тот ближе к роялю, у кого длиннее, тот, соответственно, подальше... как-то так...
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А че, нормальок... И смотрящему кнут исчо...
🤔
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Понятно. В ПР был один семафор на всех. В СН будет 1 из 15. Шоб так в глаза не борсалось,и вся бригада видела.
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да, предвижу, что понятие "парламентаризм" скоро заиграет новыми красками. надеюсь, им хоть электроды вживлять будут не в гениталии, а в более гуманные чувствительные места.
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Понятно. В ПР был один семафор на всех. В СН будет 1 из 15. Шоб так в глаза не борсалось,и вся бригада видела.
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Больше на секту похоже. Признаки уже начинают вырисовываться.
Думаю, ни в одном парламенте мира такого чуда нет.
И вообще - это можно сказать противозаконно
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А в регламенте такая херня предусмотрена?
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Зє-овець і зє-баранів розіб'ють по отарах , аби це стало не розбрідалося і кнопкодавило кака нада 😕
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Блдь,они депутаты или стадо? А, да, они же никто.
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Как рекетиры на рынке. Бригады, бригадиры. Будут страну стричь.
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Неформальная встреча двух групп в куруарах ВР прошла успешно...
Фракцію "Слуги народу" поділять на 15 груп методом жеребкування, - прессекретарка партії Кравчук - Цензор.НЕТ 9566
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