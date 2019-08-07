 Фракцию "Слуги народа" поделят на 15 групп методом жеребьевки, - пресс-секретарь партии Кравчук

Об этом написала в Facebook руководитель пресс-офиса партии "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"15 заместителей - это не 15 "смотрящих". Эти люди будут не управлять, а координировать работу. И группы мы формируем путем жеребьевки, а не на "клановой", земляческой или другой подобной основе. Фракция, как и партия, построена по сетевому принципу, мы имеем возможность собираться в различных форматах, чтобы сотрудничать и общаться для большей эффективности нашей работы", - написала Кравчук.

По ее словам, группы во фракции формируются, чтобы эффективно координировать ее работу и наладить внутреннюю коммуникацию.

"Благодаря этому мы сможем более слаженно и быстро нарабатывать позицию по общеполитическим вопросам, организовывать региональные поездки наших депутатов, избранных по списку, обеспечивать работу членов фракции и, конечно же, обучение", - рассказала Кравчук.

Ранее в пресс-службы "Слуги народа" рассказали, что в парламентской фракции будут 15 заместителей главы, на одну из этих должность предлагается и кандидатура Евгении Кравчук, а на должность руководителя фракции будет предложен четвертый номер избирательного списка "Слуги народа", предприниматель и волонтер Давид Арахамия.

Кроме того, партия будет предлагать на должность председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а на должность первого вице-спикера - представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука. Также в партии также определились с кандидатурами на руководителей парламентских комитетов.

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