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 Политика Украины
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 Зеленский поручил выделить квартиры семьям четверых воинов, погибших 6 августа в результате обстрела под Павлополем, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился выделить квартиры семьям четверых военнослужащих, которые погибли 6 августа в результате обстрела со стороны наемников РФ вблизи Павлополя (Донецкая обл.).

Президент Владимир Зеленский провел совещание с военным руководством по ситуации на востоке Украины, сообщили в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ.

"Во время совещания речь шла, в частности, об обстреле, который, несмотря на объявленное "хлебное перемирие", произошел вблизи Павлополя 6 августа. Погибли четверо украинских военных. Глава государства поручил выделить семьям погибших квартиры. На совещании военные доложили о ситуации в зоне боевых действий и на границе. Также обсуждались дальнейшие шаги", - сообщила пресс-служба президента.

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Напомним, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью.

Источник: https://censor.net.ua/n3141685
 
   
 Топ комментарии
 
Решил откупиться.
Всем будет квартиры покупать теперь или как?
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Це так само, як ця шмаркля обіцяла квартири сім'ям загиблих шахтарів в Червонограді?

Шмаркля . Іди в сраку зі своєю благодійністю !
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таке враження, що у війську одні ніщеброди, без житла, без грошей, взагалі без нічого. це погані критерії відбору призивників.
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Він би ще поручив оживити цих чотирьох вбитих ****** морпехів....
З яким сьогодні вранці йому «разрєшилі поговоріть по тєлєфону»...
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Цікаво скікі квартир звичайним бійцям виділив за 5 років Мародьор?
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что скажете порохоовощи?
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И шо?! Семьям погибших воинов всегда выделяют квартиры!
Меня лично интересует: Зеленский "срочно" собирал СНБО только для этого? Или все же были приняты какие то еще решения накшталдт "Еще дальше отвести войска дабы не нервировать "ополченцев""
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В воинской части в городе Калиновка, что в Винницкой области, открыли дом для военнослужащих по контракту. Его построила корпорация Roshen, инвестировав почти 40 миллионов гривен.

Там будут жить военные, обеспечивающие боеготовность 48-го арсенала.
Это двухэтажный дом на 16 квартир, общей площадью 1200 квадратных метров. С начала планирования строительства и до его сдачи прошло 5 месяцев. Несмотря на это - все помещения сдаются "под ключ".
Все квартиры меблированы шкафами и шкафами-купе в каждой комнате и прихожей, кухонными гарнитурами со встроенной техникой Gorenje, в состав которой входят электрическая варочная поверхность, духовка, посудомоечная машина и вытяжка.
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За чей счет банкет? (с)
Надеюсь это не будет как ремонт дорог в ровенской(?) кажется области: "у вас же есть 150 миллионов своих? так сделайте за них дорогу!"
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Зеленский распорядился ВЫДЕЛИТЬ квартиры семьям четверых военнослужащих...

Всем следующим тоже выделять будет?
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а предыдущих которых убили кацапы наверное тоже всем выдадут квартиры ?!
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Порошенко построил дом для военных за счет РОШЕН, а Зюзя квартиры ВЫДЕЛИЛ
Откуда выделил?
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правильно ПЕТЯ спер денег на 1000 домов а построил один! а ЛОХИ ХАВАЮТ!!
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Срочно беги в суд с документами, аргументами и фактами
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да нихера он не построил ни за какие бабки рашен.. инфа для лохов.. построили барак в Калиновке после уничтожения Барыгой военного склада
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Решил откупиться.
Всем будет квартиры покупать теперь или как?
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Порошенко построил дом для живых кстати, за свои деньги, а зелепупенко?
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Он построил Широкий Лан? Или воины до сих пор в дырявых палатках и багнюци-пылюци ютятся.Раклы!!!
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Зебил сколько полигонов построил? Как там с питанием ЗСУ? я тебя не про то спрашивал, успокойся .
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Только в отличие от Бениной куклы Зели Порох до сих пор вкладывает в армию, хоть уже и не президент:

28.07.2019 Ukrainian Military Pages. Roshen збудував ще один будинок для військових

Корпорація «Roshen» за п'ять місяців звела двоповерховий житловий будинок для військових Калинівського військового арсеналу з використанням енергоощадних технологій.

Будинок загальною площею 1200 кв.м. розрахований на проживання близько 50 осіб та має 16 квартир, зокрема 12 двокімнатних, кілька одно- і трикімнатних. Квартири умебльовані шафами та шафами-купе. Мають повний комплект сантехніки, пральні машини, кухні із вбудованими варочними поверхнями, духовками та витяжками, а також посудомийна машина і холодильник.

Після передачі будинку на баланс квартирно-експлуатаційного відділу, житлова комісія військової частини сформує список щасливих новоселів.

Зеленский поручил выделить квартиры семьям четверых воинов, погибших 6 августа в результате обстрела под Павлополем, - ОП - Цензор.НЕТ 5160
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какой молодец порошенко, наворовал у нас и теперь немного возвращает
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При части жильё должно только служебным.По дембелю по выслуге или ранению- чек на покупку квартиры в любом месте Украины.
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Це так само, як ця шмаркля обіцяла квартири сім'ям загиблих шахтарів в Червонограді?

Шмаркля . Іди в сраку зі своєю благодійністю !
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Обіцяла лише? Але ж він купив їм квартиру - це факт.
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Купив в свинячий голос. Піар і не більше того.
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Ага, после того как взял Порошенко "на слабо" мол раз такие умные то мол купите им квартиру сами! Порошенко взял и купил.......Шмаркля понял, что обделался по полной и то же купил причем той же самой семье, только в новостройке дабы перебить дар Порошенко. Сделал это, как бы втихую, но не забыл слить эту инфу через своих приближенных (Мол Зе такой благородный подарил квартиру и не афишировал)
Для зебаранов он молодец, а для меня все это выглядело мерзко!!!
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Обіцяти не означає женитися... Ця шмаркля при людях на камеру запропонувала журналістці ТВ Прямого разом 50х50 купити одну квартиру для багатодітної сімї. В підсумку шмаркля втекла, а квартиру повністю купив телеканал Прямий.
Слідкуйте за життям в Україні не лише по аналу Г+Г
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Зеленский потом тоже купил квартиру
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Зеленский купил квартиру в новостройке, не вводите людей в заблуждение
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а это должна быть доступная информация?
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Орду не перевоспитать.Охранение надо выставлять.Главу бригады-в расход.
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Пристрелить бы по одному зелеботу, и родственникам по квартире дать. В Павлополе.
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таке враження, що у війську одні ніщеброди, без житла, без грошей, взагалі без нічого. це погані критерії відбору призивників.
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призывников на передовую не отправляют, только контрактников...ну успешные бизнесмены, сомнительно чтоб шли служить на контракт в ВСУ...ну разве что идейные, но их среди бизнесменов немного
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я не проти виділення квартир в якихось екстраординарних випадках, навіть за бюджет. я проти тупої роздачі квартир, землі. я боюсь, що там буде виключно той пролетаріат, в якого і ціпків не буде, а інтелекту і подавно. ви ж знаєте хто в основному у нас народжує по шестеро і більше дітей.
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к сожалению, таковы реалии..умные и богатые в армию не пойдут под любым предлогом...вот и маемо те, що маемо---рабоче крестьянскую красную...украинскую армию
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Знов 50 на 50, чи за рахунок платників податків? А з своєї кишені слабо?
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Убили наших героев,а тут развели нытьё уклонисты.Вам никого не жаль.
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За рахунок кого будуть виділятися ці квартири? Хто з військових, який був повинен отримати свою квартиру в черзі, її не отримає? Цей клоун вважає, що якщо він підписав якусь бумажку, то, як у казці, все само зробиться?
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За рахунок тих хто при Потрошенко "порєшав", не маючи на це прав.
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сети появилось письмо отца морпеха ВСУ к президенту Владимиру Зеленскому по поводу гибели четырех украинских воинов под Павлополем 6 августа.
Текст сильного обращения Эдуард Литвиненко ("Don") опубликовал на своей странице в Facebook. Ниже приводим полный текст без изменений.
А теперь, действуй, верховный! Четверо погибших! В раз! Погибших на фоне ваших слов о "прекратить стрелять", "поговорим о русском языке Донбасу", "снимем блокаду", "Путин - охеренный мужик" (слова твоего дружбана Шефира). Ты дошел до края, верховный! Вставай, поднимай ж*пу своих помощников. Четыре помощника - Богдан, Шефир, Кошевой, Разумков, Жидков-тамбовский-волк - кого хочешь выбирай. Пусть перед этим на холодных столах мариупольского морга твои помощники оденут четыре сшитых тела в их последний камуфляж. Отворачиваясь от их закрытых глаз, оденут на тела запрещенные очкастыми уродами, но такие любимые бойцами морпеховские тельники. И пусть эти помощники, в подтяжках фирмы "*****" - каждый из них сопровождает тело погибшего. Четыре погибших - четыре помощника в разные города Украины.
И пусть мамы погибших выцарапывают тебе волосы и глаза, пусть их вой над страшной могильной ямой стоит в душах твоих шестерок, пока они живы. И пусть они ответят матерям погибших - за что и почему погибли их мальчики.
Ты проснулся, засунул ноги в теплые тапочки и спросонья черканул свою подпись под призывом к Меркель, Макрону и Путину собраться и обсудить случившийся ай-яй-яй! Обсудить??????? Ребята этого первого Феодосийского батальона морской пехоты - крайние среди украинских воинских частей Крыма, не сдавшихся русским оккупантам. Они вышли в Украину отомстить и победить! Вернуть Луганск, Донецк, Крым, Севастополь, родную Феодосию! Ты, верховный, призываешь их просто не стрелять???
Поезжай, похорони этих ребят, и скажи об этом их мамам... Скажи, что ты не забудешь, что сделаешь все возможное, что виновные понесут... И обязательно подставь плечо под гроб, когда мальчика будут нести на кладбище. И помощникам своим скажи....
И тогда, может быть, в ваших трусливых желудках, изъеденных спиртным, выпитым при развлечении местных и российских политиков-олигархов, колыхнется тошнота от собственной паскудной жизни. Станьте на колени, любители не стрелять. Смертный грех на вас - соучастие в убийстве..До помсти! "Don", отец морпеха.
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ну понятны эмоции писавшего это письмо, но с другой стороны, если бы зеленский призвал стрелять, вышиватные патриоты бы его забоготворили, но вот жертв среди воинов было бы больше
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"...жертв среди воинов было бы больше."

а ти за них не сци.
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тебе то какое дело, тролль австралийский?
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Правильно, четверым дать, а четырем тысячам не обязательно, не в то время и не в том месте погибли Самое главное присматривать, чтоб 268 семей дончан, во всех судебных инстанциях выигравшие иски к Украине о возмещении ущерба, нанесенного АТО и ВСУ, по прежнему не получили ни копейки.
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Послушай внимательно меня, Украина плотит семьям погибшим воинов приблизительно 600 000 гривен, только воинам ,а не даунбасятским обдроченцам.
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Ще спалити би квартири тим, хто стріляв. І з ріднею щось треба робити. Якщо вона є у тих вилупків.
І телефонувати, певно, не лисому.
А тому, хто б навчив.
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Для сімей це краще, ніж оголошення трауру чи якісь інші заходи загального характеру.
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У зе даже такие телодвижения выглядят паскудно.
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Квартиры это хорошо. Хотелось бы что бы През выполнил то, что попросил отец погибшего морпеха. Зайдите на форум Gazeta. ua. "Батько загиблого морпіха звернувся до Зеленского".
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Погибших с начала последнего перемирия ДЕВЯТЬ. То есть если погибли "группой" то квартиры, а если по"одиночке" то соболезнования и почетный караул. А раненые, так это вообще,бесплатный бинт и зеленка. Что тут не так.
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За яку би справу та Зєлупа не бралася, до чого б не торакалася - все стає огидним, все перетворюється на лайно.
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А в Днепре все идет своим чередом!!!
Но если у нас война и 200 км до фронта- может проводить какую то работу , среди гражданского населения!!!
Ребята у нас война? Или , как у нас говорят " Воюют те кому работать не охота?"
Опросите местных , кто готов защищать Днепр! Составте списки!!!
Аналитику!!! Ну делайте что нибудь!!!!
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а общаги военные чего перестали строить, заморозили стройки? Тут армию опять загоняют в совок, а он квартиры раздаёт, они не возместят им родных
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Молодец, Потрошенко бы и не вспомнил, он мог только моряков с бронекатерами в плен оккупантам сдать да разрешить Свинарчуков армию разворовывать.
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эти квартиры за счет твоих налогов, между прочим.
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Порошенко строит дома для военных, а Зюзя "выделил"
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ПЕТЯ деньги камазами воровал а построил аж 1 дом!!
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А чому не оголосили траур в державі ?
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Зюзя затихарился, зачем ему такая реклама о перемирии
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Это тупо пиар "на крови".
Как решается вопрос с погибшими военнослужащими в нормальных странах?
Каждый военнослужащий застрахован за счет государства. Если погиб - семья получает страховку, хочет - покупает квартиру, или тратит по своему усмотрению. И никакой условный Трамп не пиарится, раздавая квартиры перед камерами.
А раздавать квартиры - ну, это совок в чистом виде.
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Те саме було коли загинули четверо нацгвардійців біля ВР у 2014 чи 2015 р.
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А ТЕ КТО ПОГИБАЛ РАНЕЕ ПО ОДНОМУ ИЛИ ДВОЕ ЗА СУТКИ ИМ НЕ НАДО? ПОПАХИВАЕТ ЯВНЫМ ПОПУЛИЗМОМ
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В годы совдепии семьям погибших в шахте шахтёров давали квартиры в любой точке ссср но только чтобы не в том месте где произошла гибель шахтёров,,одного не пойму для чего семьи погибших заставляли отселиться подальше,наверное чтобы не было второго Новочеркаска?
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а чого він з нас підмосковників відкупних робить. це добре як батьки недоумкуваті то заселяться і будуть раді ... а як розумним на дитячій крові жити
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