 Зеленский поручил выделить квартиры семьям четверых воинов, погибших 6 августа в результате обстрела под Павлополем, - ОП

Президент Владимир Зеленский провел совещание с военным руководством по ситуации на востоке Украины, сообщили в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ.
"Во время совещания речь шла, в частности, об обстреле, который, несмотря на объявленное "хлебное перемирие", произошел вблизи Павлополя 6 августа. Погибли четверо украинских военных. Глава государства поручил выделить семьям погибших квартиры. На совещании военные доложили о ситуации в зоне боевых действий и на границе. Также обсуждались дальнейшие шаги", - сообщила пресс-служба президента.
Напомним, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью.
З яким сьогодні вранці йому «разрєшилі поговоріть по тєлєфону»...
Меня лично интересует: Зеленский "срочно" собирал СНБО только для этого? Или все же были приняты какие то еще решения накшталдт "Еще дальше отвести войска дабы не нервировать "ополченцев""
Там будут жить военные, обеспечивающие боеготовность 48-го арсенала.
Это двухэтажный дом на 16 квартир, общей площадью 1200 квадратных метров. С начала планирования строительства и до его сдачи прошло 5 месяцев. Несмотря на это - все помещения сдаются "под ключ".
Все квартиры меблированы шкафами и шкафами-купе в каждой комнате и прихожей, кухонными гарнитурами со встроенной техникой Gorenje, в состав которой входят электрическая варочная поверхность, духовка, посудомоечная машина и вытяжка.
Надеюсь это не будет как ремонт дорог в ровенской(?) кажется области: "у вас же есть 150 миллионов своих? так сделайте за них дорогу!"
Всем следующим тоже выделять будет?
Откуда выделил?
Всем будет квартиры покупать теперь или как?
28.07.2019 Ukrainian Military Pages. Roshen збудував ще один будинок для військових
Корпорація «Roshen» за п'ять місяців звела двоповерховий житловий будинок для військових Калинівського військового арсеналу з використанням енергоощадних технологій.
Будинок загальною площею 1200 кв.м. розрахований на проживання близько 50 осіб та має 16 квартир, зокрема 12 двокімнатних, кілька одно- і трикімнатних. Квартири умебльовані шафами та шафами-купе. Мають повний комплект сантехніки, пральні машини, кухні із вбудованими варочними поверхнями, духовками та витяжками, а також посудомийна машина і холодильник.
Після передачі будинку на баланс квартирно-експлуатаційного відділу, житлова комісія військової частини сформує список щасливих новоселів.
Шмаркля . Іди в сраку зі своєю благодійністю !
Для зебаранов он молодец, а для меня все это выглядело мерзко!!!
Слідкуйте за життям в Україні не лише по аналу Г+Г
красную...украинскую армию
Текст сильного обращения Эдуард Литвиненко ("Don") опубликовал на своей странице в Facebook. Ниже приводим полный текст без изменений.
А теперь, действуй, верховный! Четверо погибших! В раз! Погибших на фоне ваших слов о "прекратить стрелять", "поговорим о русском языке Донбасу", "снимем блокаду", "Путин - охеренный мужик" (слова твоего дружбана Шефира). Ты дошел до края, верховный! Вставай, поднимай ж*пу своих помощников. Четыре помощника - Богдан, Шефир, Кошевой, Разумков, Жидков-тамбовский-волк - кого хочешь выбирай. Пусть перед этим на холодных столах мариупольского морга твои помощники оденут четыре сшитых тела в их последний камуфляж. Отворачиваясь от их закрытых глаз, оденут на тела запрещенные очкастыми уродами, но такие любимые бойцами морпеховские тельники. И пусть эти помощники, в подтяжках фирмы "*****" - каждый из них сопровождает тело погибшего. Четыре погибших - четыре помощника в разные города Украины.
И пусть мамы погибших выцарапывают тебе волосы и глаза, пусть их вой над страшной могильной ямой стоит в душах твоих шестерок, пока они живы. И пусть они ответят матерям погибших - за что и почему погибли их мальчики.
Ты проснулся, засунул ноги в теплые тапочки и спросонья черканул свою подпись под призывом к Меркель, Макрону и Путину собраться и обсудить случившийся ай-яй-яй! Обсудить??????? Ребята этого первого Феодосийского батальона морской пехоты - крайние среди украинских воинских частей Крыма, не сдавшихся русским оккупантам. Они вышли в Украину отомстить и победить! Вернуть Луганск, Донецк, Крым, Севастополь, родную Феодосию! Ты, верховный, призываешь их просто не стрелять???
Поезжай, похорони этих ребят, и скажи об этом их мамам... Скажи, что ты не забудешь, что сделаешь все возможное, что виновные понесут... И обязательно подставь плечо под гроб, когда мальчика будут нести на кладбище. И помощникам своим скажи....
И тогда, может быть, в ваших трусливых желудках, изъеденных спиртным, выпитым при развлечении местных и российских политиков-олигархов, колыхнется тошнота от собственной паскудной жизни. Станьте на колени, любители не стрелять. Смертный грех на вас - соучастие в убийстве..До помсти! "Don", отец морпеха.
а ти за них не сци.
Що просили, те і отримали.
І телефонувати, певно, не лисому.
А тому, хто б навчив.
Но если у нас война и 200 км до фронта- может проводить какую то работу , среди гражданского населения!!!
Ребята у нас война? Или , как у нас говорят " Воюют те кому работать не охота?"
Опросите местных , кто готов защищать Днепр! Составте списки!!!
Аналитику!!! Ну делайте что нибудь!!!!
Как решается вопрос с погибшими военнослужащими в нормальных странах?
Каждый военнослужащий застрахован за счет государства. Если погиб - семья получает страховку, хочет - покупает квартиру, или тратит по своему усмотрению. И никакой условный Трамп не пиарится, раздавая квартиры перед камерами.
А раздавать квартиры - ну, это совок в чистом виде.