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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Германия (3379) Зеленский (2382) нормандская четверка (597)

 В Берлине пока не могут сообщить о сроках встречи "нормандской четверки": "Переговоры идут постоянно"

В Берлине пока не могут сообщить дату саммита в "нормандском формате" по Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер сказала журналистам в Берлине в среду.

"Вы знаете, как нам важен "нормандский формат". Переговоры идут постоянно. О планах встречи я пока сообщить не могу",- сказала Деммер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представители МИД встретятся в "нормандском формате" в конце августа во Франции, - Зеленский

Напомним, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью.

В связи с этим Президент Украины Владимир Зеленский призвал в ближайшее время провести саммит "нормандской четверки", в которую входят Украина, Германия, Франция и РФ.

В среду глава государства провел совещание с главами силовых ведомств. После этого на брифинге он рассказал о своем телефонном разговоре с президентом РФ Путиным, а также анонсировал телефонные переговоры с президентом Франции Макроном и канцлером ФРГ Меркель.

Источник: https://censor.net.ua/n3141683
 
 
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Так ЗЁ ж вже прокукурікав, що наприкінці цього місяця...
НЕВЖЕ ЗБРЕХАВ? НЕ МОЖЕ БУТИ!!!
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Сроки не могут согласовать по причине того,что в Украине еще не решили как туда добираться - будут туда лететь самолетом,ехать поездом или ползти на коленях.Почитайте рос.прессу о сегодняшнем звонке этого недоразумения путину.Это капец!!!Да и на пресс-конференции этот тип обмолвился,что якобы наши стреляют.Оно вообще ничего не смыслит.Оно возлагает на наших парней ответственность?Вот это уровень!Бей своих,чтобы сепарам легче было.
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Запад забрал у Украины ядерное оружие и умыл ручки, типа разбирайтесь с Путлером как хотите. Уроды.
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Не надо было идти на поводу у Запада.
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Нормандский формат давно устарел. надо вводить новый -конотопский
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Они клоуна за человека не считают,кто тебя послушается скоморох наполеоновский
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