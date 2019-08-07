 Зеленский ответил на вторую петицию об отставке Богдана: Он уже уволен с должности главы АП

Об этом говорится в ответе Зеленского на сайте Президента, передает Цензор.НЕТ.

Петиция была зарегистрирована через два дня после назначения Богдана главой Администрации - 23 мая.

"Уволить Богдана Андрея Иосифовича с должности главы Администрации Президента Украины", - говорилось в ней.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вторая петиция об увольнении Богдана набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. голосов

27 июля она собрала необходимые для рассмотрения Президентом 25 тыс. голосов.

6 августа Зеленский ответил на петицию.

"Относительно затронутого в петиции вопроса отмечаю, что Указом Президента Украины от 25 июня 2019 г. №434 А. Богдан уволен с должности Главы Администрации Президента Украины", - сказано в ответе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский ответил на петицию об отставке главы АП Богдана

Зеленский назначил Богдана главой Администрации 21 мая. В то же время в 2012-2014 Богдан занимал должность, подпадающую под люстрацию, и, по мнению подписантов петиции, не может занимать должность Главы Администрации. 20 июня Зеленский создал Офис Президента вместо Администрации Президента, а 25 июня уволил Богдана с должности главы Администрации и назначил его руководителем Офиса.