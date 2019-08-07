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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2382) увольнение (1639) петиция (142) Богдан Андрей (123)

 Зеленский ответил на вторую петицию об отставке Богдана: Он уже уволен с должности главы АП

Президент Владимир Зеленский в ответ на вторую петицию об увольнении главы Администрации Президента Андрея Богдана заявил, что уже уволил его.

Об этом говорится в ответе Зеленского на сайте Президента, передает Цензор.НЕТ.

Петиция была зарегистрирована через два дня после назначения Богдана главой Администрации - 23 мая.

"Уволить Богдана Андрея Иосифовича с должности главы Администрации Президента Украины", - говорилось в ней.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вторая петиция об увольнении Богдана набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. голосов

27 июля она собрала необходимые для рассмотрения Президентом 25 тыс. голосов.

6 августа Зеленский ответил на петицию.

"Относительно затронутого в петиции вопроса отмечаю, что Указом Президента Украины от 25 июня 2019 г. №434 А. Богдан уволен с должности Главы Администрации Президента Украины", - сказано в ответе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский ответил на петицию об отставке главы АП Богдана

Зеленский назначил Богдана главой Администрации 21 мая. В то же время в 2012-2014 Богдан занимал должность, подпадающую под люстрацию, и, по мнению подписантов петиции, не может занимать должность Главы Администрации. 20 июня Зеленский создал Офис Президента вместо Администрации Президента, а 25 июня уволил Богдана с должности главы Администрации и назначил его руководителем Офиса.

Источник: https://censor.net.ua/n3141681
 
 
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Довбаний 95-й цирк, а не політикум Зеленский ответил на вторую петицию об отставке Богдана: Он уже уволен с должности главы АП - Цензор.НЕТ 6678
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Ну да. Слідкуйте за руками Зеленский ответил на вторую петицию об отставке Богдана: Он уже уволен с должности главы АП - Цензор.НЕТ 4012
Перед вами напьорсточники.
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слышь доходяга а кто из вышеозначеных мудаков был у Пороха главой администрации президента ?
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Напёрсточник работает вместо главы Администрации президента, Зедебилоид назначил его руководителем офиса президента. Одни и тоже яйца но вид сбоку.
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Уволить-то уволил, а вот любить не перестал. *****-любовь - она такая.
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Вот зебобик и открыл истинную цель переименования администрации президента в офис презЕдента.... обойти Закон....шулер....
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Не удивляйся, нормальные здесь не задерживаются, одна тролльная ботва.
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Буду ржать ежели он станет генеральным прокурором)))
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Ух, який ти розумник, як ти хитро всіх ****.в. Почитай історію "видатних хитрожопих" - Чаушеску, Каддафі. Пригодиться.
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