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 Мелитопольский суд обвинил Аброськина в распространении фейков по делу стрельбы в Кирилловке

Мелитопольский суд обвинил первого заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина в распространении недостоверной информации.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Мелитопольский горрайонный суд, информирует Цензор.НЕТ.

В связи с опубликованием первым заместителем председателя Национальной полиции Украины Вячеславом Аброськиним на своей странице в сети Фейсбук поста под заголовком: "К сожалению, жизнь человека сегодня, учитывая решение Мелитопольского суда, ничего не стоит" Мелитопольский горрайонный суд Запорожской области считает необходимым обратить внимание должностных лиц Национальной полиции Украины, общественности и представителей СМИ на то, что распространенная информация является недостоверной, поскольку не соответствует фактическим обстоятельствам, неполной и односторонней.

"В публикации говорится об избрании следственным судьей меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении лиц, которые якобы убили человека. На самом деле, в производстве следственного судьи Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области находились ходатайства о применении мер в отношении трех человек, каждый из которых подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины... Более того, сообщение о подозрении в совершении умышленного убийства следственным или прокурором в данном уголовном производстве не составлялось и ни одному лицу (не говоря и о трех фигурантах публикации) не вручалось!" - говорится в заявлении суда.

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В суде заявили о недопустимости распространения недостоверной информации, а также попыток использования ее для влияния на суд. Комментарий Аброськина, по мнению служителей Фемиды, искусственно формирует в обществе негативные мнения о деятельности следственного судьи.

"Мы живем в правовом обществе и заявления публичного лица широкой общественности или комментарии средствам массовой информации не могут основываться исключительно на собственных домыслах и голословных утверждениях. Это недопустимо!" - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, 3 августа в курортной Кирилловке между двумя компаниями туристов в развлекательном заведении возник конфликт. Того же дня правоохранители задержали трех жителей Днепра, которых подозревают в причастности к произошедшему.

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Мелитопольский суд обвинил Аброськина в распространении фейков по делу стрельбы в Кирилловке 01
Мелитопольский суд обвинил Аброськина в распространении фейков по делу стрельбы в Кирилловке 02
Мелитопольский суд обвинил Аброськина в распространении фейков по делу стрельбы в Кирилловке 03

Источник: https://censor.net.ua/n3141678
 
 
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- Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже попал. (С)
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Да, весьма похоже на то. Теперь нужен кто-то третий. Чтобы "Победила молодость"(с).
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Та не ссыте - того Амброськина никто всерьёз не воспринимает!
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Петін сепар отброськін ще довго буде займати цю посаду?
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Да ладно, самое главное что никто не удивился сообщению Аброськина.... Это как с боевиками - все до единого "стояли на блокпостах", как оказывается в судах, и отделываются испугом и обещанием больше не хулиганить.
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Пока идут разборки между фейковыми гос.институтами (сельский суд и продажные менты) бандитам не стоит волноваться
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а, так там не було убівства - рибята трошки ************
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