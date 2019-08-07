 Зеленский утвердил состав Комиссии по правовой реформе

Об этом говорится в указе №584/2019 от 7 августа, передает Цензор.НЕТ.
Комиссию возглавили заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка и профессор КНУ им. Шевченко Михаил Буроменский.
В составе комиссии будет шесть групп:
- по подготовке изменений Конституции (глава - профессор НаУКМА Анатолий Заец);
- по развитию законодательства об организации судебной власти и осуществления правосудия (глава - ректор Национальной школы судей Николай Онищук);
- по вопросам развития уголовного права (глава - бывший председатель Конституционного суда Юрий Баулин);
- по вопросам реформирования криминальной юстиции (глава - бывший заместитель генпрокурора Виталий Касько);
- по вопросам развития юридического образования (глава - вице-президент Национальной академии правовых наук Наталья Кузнецова);
- по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (глава - постпред президента в АР Крым Антон Кориневич).
В большинстве групп - около десяти экспертов. В группу, которая будет заниматься разработкой нового законодательства, входят 26 человек.
Члены комиссии принимают участие в ее работе на общественных началах и на безвозмездной основе.
Комиссия по правовой реформе - консультативно-совещательный орган при президенте Украины. Ее основная задача - содействие развитию правовой системы Украины.