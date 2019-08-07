 В Раде кнопкодавов будут наказывать штрафом от 50 до 80 тыс. грн, - Разумков

Об этом сказал глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По поводу кнопкодавов наша позиция следующая: они должны быть наказаны сурово. Суровым наказанием мы называем или высокие штрафы, это от 50 до 80 тыс. гривень. Даже для наших народных депутатов это уже будет больно. Второе — вплоть до уголовного наказания за такие деяния", - заявил Разумков.

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По его словам, наказание предусмотрят для народных депутатов и за прогулы.

"Наше предложение следующее: если народный депутат на протяжении очередной сессии не был на 30% пленарных заседаний и на работе комитетов, наверное, он занятый человек и пусть идет заниматься чем-то другим. Лишение мандата, думаю, было бы справедливым. Экономия бюджета, и всем было бы неплохо, а другие начали бы работать", - объяснил Разумков.