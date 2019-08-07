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 Политика Украины
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Все про:ВР (23257) прогулы (96) кнопкодавство (12) Разумков Дмитрий (131)

 В Раде кнопкодавов будут наказывать штрафом от 50 до 80 тыс. грн, - Разумков

За прогулы и кнопкодавство народных депутатов ІX созыва будут лишать мандата или наказывать штрафами на сумму до 80 тыс. грн.

Об этом сказал глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По поводу кнопкодавов наша позиция следующая: они должны быть наказаны сурово. Суровым наказанием мы называем или высокие штрафы, это от 50 до 80 тыс. гривень. Даже для наших народных депутатов это уже будет больно. Второе — вплоть до уголовного наказания за такие деяния", - заявил Разумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Народные депутаты во время профессиональной деятельности должны использовать государственный язык, - Разумков

По его словам, наказание предусмотрят для народных депутатов и за прогулы.

"Наше предложение следующее: если народный депутат на протяжении очередной сессии не был на 30% пленарных заседаний и на работе комитетов, наверное, он занятый человек и пусть идет заниматься чем-то другим. Лишение мандата, думаю, было бы справедливым. Экономия бюджета, и всем было бы неплохо, а другие начали бы работать", - объяснил Разумков.

Источник: https://censor.net.ua/n3141674
 
   
 Топ комментарии
 
Значить за это будут платить в три раза больше, очевидно никто в убыток работать не будет... В Раде кнопкодавов будут наказывать штрафом от 50 до 80 тыс. грн, - Разумков - Цензор.НЕТ 9072
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Зеленский поджав хвост просит Путина попросить "ту сторону" перестать стрелять, а эти устраивают шоу для малоросского стада со штрафами для депутатов
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В агліцькому парламенті теж карають за це? До речі, де Мей, щось не чути про неї.
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Значить за это будут платить в три раза больше, очевидно никто в убыток работать не будет... В Раде кнопкодавов будут наказывать штрафом от 50 до 80 тыс. грн, - Разумков - Цензор.НЕТ 9072
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Да-да... а на каком ОСНОВАНИИ?!
Закон приняли такой, что ли?
Или собираетесь без законов - "по понятиям" разруливать ситуацию?

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а на чужие кнопки давить это не по понятиям? прости, ты жалок. наводить порядок надо в стране и начинать с прогнившей верхушки. я считаю, - надавил вылетел с парламента - Навсегда. как это так!? фальсификация происходит у всех на глазах и все молчат? конечно путин победит.
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Зе-тыпил, тебе повторить вопрос - с первого раза не понял?
Легко: "На каком основании?!!"
Для начала, должна быть снята с депутатов неприкосновенность (это изменения конституции), затем изменен регламент Верховной Рады, затем изменен Уголовный и Административный кодексы.
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Зеленский поджав хвост просит Путина попросить "ту сторону" перестать стрелять, а эти устраивают шоу для малоросского стада со штрафами для депутатов
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дурость, нужно вообще голосовать фракциями (доверенность дежурному-голосующему за всю фракцию депутату), ибо голосуют избиратели за политические партии и их программы, личное мнение депутата не должно иметь никакого значения, только согласованное решение всей фракции, а процедура согласования - это внутреннее дело самой политической фракции в Раде!
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что касается "прогулов", то это должно влиять на оплата (не пришел не оплатили по пропорциональной системе исчисления, в том числе и "помощникам")!
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50-80 тыс грн
за день, за месяц, каденцию????
оно за день себе нанажимает на мерс или виллу.
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Увольнение за прогул согласно КЗоТу Украины (см. п.4 ч.1 ст.40 КЗоТ, абзац первый п.24):
Прогул - это отсутствие работника на работе как в течение всего рабочего дня, так и более трех часов беспрерывно либо суммарно в течение рабочего дня без уважительных причин.
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за лобирование интересов олигархов платят в 100 раз больше чем штраф. те потенциально каждьій штраф оправдьівает риски.
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Ну для этого им ЗП поднять понадобится
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Бєня на такі смішні штрафи "абонемент" на 4 роки купить.
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А каким образом этот зебобик собрался лишать мандата депутатов..?? Очередная лапша на уши для лохов....
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Туфта для зєбілів . Для цього потрібно вносити купу змін в діючі нормативні документи та Закони України. А що там ляпнув той Недоумков, то може сам і вилизати. Зєлайна на всіх зєбілів вистачить
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а сдєлать тєхнічєскі "кнопкодавство" нєвозможним? патамушта штрафи - ето от чєлавєков завісіт: друззям всьо, а врагам - закон. Хто будєт слєдіть за нарушитєлямі? как доказивать віну?
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Порохоботы робко отрабатывают методичку.
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"В Раде кнопкодавов будут наказывать штрафом от 50 до 80 тыс. грн, - Разумков" - это означает, что правильное нажатие кнопки будет на 50 - 80 тыс. грн. дороже.
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