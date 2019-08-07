 В Раде кнопкодавов будут наказывать штрафом от 50 до 80 тыс. грн, - Разумков

Об этом сказал глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По поводу кнопкодавов наша позиция следующая: они должны быть наказаны сурово. Суровым наказанием мы называем или высокие штрафы, это от 50 до 80 тыс. гривень. Даже для наших народных депутатов это уже будет больно. Второе — вплоть до уголовного наказания за такие деяния", - заявил Разумков.
По его словам, наказание предусмотрят для народных депутатов и за прогулы.
"Наше предложение следующее: если народный депутат на протяжении очередной сессии не был на 30% пленарных заседаний и на работе комитетов, наверное, он занятый человек и пусть идет заниматься чем-то другим. Лишение мандата, думаю, было бы справедливым. Экономия бюджета, и всем было бы неплохо, а другие начали бы работать", - объяснил Разумков.
ВЕРНО !
Закон приняли такой, что ли?
Или собираетесь без законов - "по понятиям" разруливать ситуацию?
Легко: "На каком основании?!!"
Для начала, должна быть снята с депутатов неприкосновенность (это изменения конституции), затем изменен регламент Верховной Рады, затем изменен Уголовный и Административный кодексы.
за день, за месяц, каденцию????
оно за день себе нанажимает на мерс или виллу.
Прогул - это отсутствие работника на работе как в течение всего рабочего дня, так и более трех часов беспрерывно либо суммарно в течение рабочего дня без уважительных причин.