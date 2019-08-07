 Список избранных депутатов обнародован в официальной прессе. СПИСОК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Всего ЦИК признала избранными 423 народных депутатов Украины: 225 - в общегосударственном многомандатном избирательном округе, 198 - в одномандатных избирательных округах.

Не определен победитель по округу №210, где двух лидеров разделили всего сто голосов.

Депутаты еще от 26 округов, расположенных на оккупированных территориях (в Крыму и в части Донбасса), могут быть избраны после освобождения этих территорий.













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