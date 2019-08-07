 Список избранных депутатов обнародован в официальной прессе. СПИСОК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
Всего ЦИК признала избранными 423 народных депутатов Украины: 225 - в общегосударственном многомандатном избирательном округе, 198 - в одномандатных избирательных округах.
Не определен победитель по округу №210, где двух лидеров разделили всего сто голосов.
Депутаты еще от 26 округов, расположенных на оккупированных территориях (в Крыму и в части Донбасса), могут быть избраны после освобождения этих территорий.
1. Снятия неприкосновенности с ЛЕПУТАТОВ
2. Против люстрации
3. Против открытой информации про имущество
Кто в курсе?
Прям какая-то система формирования органов власти вырисовывается. Там "народные республики", тут "слуги народа".
Уж не в одном ли месте им сценарии писали ?
Там действительно много дураков не отесанных с прастога матернага нарида...
Такие за копейку продадутся...
https://www.facebook.com/100004958404206/videos/1280589992116269/