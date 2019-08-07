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 Политика Украины
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 Список избранных депутатов обнародован в официальной прессе. СПИСОК

Газеты "Голос Украины" и "Урядовий кур'єр" обнародовали список народных депутатов, избранных на досрочных выборах Верховной Рады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Всего ЦИК признала избранными 423 народных депутатов Украины: 225 - в общегосударственном многомандатном избирательном округе, 198 - в одномандатных избирательных округах.

Не определен победитель по округу №210, где двух лидеров разделили всего сто голосов.

Депутаты еще от 26 округов, расположенных на оккупированных территориях (в Крыму и в части Донбасса), могут быть избраны после освобождения этих территорий.

Список избранных депутатов обнародован в официальной прессе 01
Список избранных депутатов обнародован в официальной прессе 02
Список избранных депутатов обнародован в официальной прессе 03
Список избранных депутатов обнародован в официальной прессе 04
Список избранных депутатов обнародован в официальной прессе 05
Список избранных депутатов обнародован в официальной прессе 06

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Источник: https://censor.net.ua/n3141672
 
 
 Топ комментарии
 
У СН - 254 депутатських мандати - у ПЄСу - 25.. Якщо 450 депутатів прийняти за 100% , то відсоток підтримки виборцями 21-го липня для СН складає 56, 44% - проти 5, 55 % підтримки ПЄСу.. І хто після цього "клован" ? І як потрібно було керувати країною за п'ять років каденції щоб отримати такий результат?
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Ох, какой длинный список у ПЭСа, примерно как у комара ..., ну вы поняли.
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В ПЕСе много чего говорят. Но в большинстве то все брехней выходит.Список избранных депутатов обнародован в официальной прессе - Цензор.НЕТ 4757
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Говорят, что слуги народа против
1. Снятия неприкосновенности с ЛЕПУТАТОВ
2. Против люстрации
3. Против открытой информации про имущество

Кто в курсе?
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В ПЕСе много чего говорят. Но в большинстве то все брехней выходит.Список избранных депутатов обнародован в официальной прессе - Цензор.НЕТ 4757
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Список выпускников и обладателей зеленого диплома "Высшего Трускавецкого Риксусовского Депутатского училища" по специальности - "Оператор-нажиматель пульта кнопок в Верховой Раде" ...
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Ох, какой длинный список у ПЭСа, примерно как у комара ..., ну вы поняли.
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яким він вас боляче іпьот, бо 90% ваших страданій про нього

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по великому рахунку, до цього часу, всі списки депутатів-- завжди потенційно означали розстрільні списки за тверджені народом. почекаємо, чи будуть зміни.
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У них зміни будуть точно. А що до решти народу України сумніваюсь.
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У СН - 254 депутатських мандати - у ПЄСу - 25.. Якщо 450 депутатів прийняти за 100% , то відсоток підтримки виборцями 21-го липня для СН складає 56, 44% - проти 5, 55 % підтримки ПЄСу.. І хто після цього "клован" ? І як потрібно було керувати країною за п'ять років каденції щоб отримати такий результат?
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Дай бог, что у зели останется 2% через год.
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Я вже скільки вангувань, страшилок та апокаліптичних прогнозів начитався від тутешніх прихильників "сивочолого" за час виборчої кампанії й до сьогодні - що вже чимось здивувати або налякати мене важко.. Сам хоч віриш в те , що написав, чи що дають з методички - те й шпариш тут?
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В 210 округе что такая прблема пересчитать заново.
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Расстрельные списки. Приложите адреса проживания плиз, и закройте границу. Список обраних депутатів оприлюднено в офіційній пресі - Цензор.НЕТ 6969
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расстрельный список : кононенко,порошенко,медведчук,пинчук,тигипко,ахметов,луценко,гонтарева, коболев, рева
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Удивительно. В "ЛДНР" сплошняком шахтёры, таксисты, официанты, парикмахеры. И тут тоже: медиаменеджеры, безработные, фотографы...
Прям какая-то система формирования органов власти вырисовывается. Там "народные республики", тут "слуги народа".
Уж не в одном ли месте им сценарии писали ?
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Ну теперь заживем....большинство в раде теперь особо честное....моноколиционное....счас как начнет законы для народа принимать...как начнет.... Список обраних депутатів оприлюднено в офіційній пресі - Цензор.НЕТ 8243
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Наверно впервые в Украине выбраны действительно НАРОДНЫЕ депутаты.
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Ага. Сборище кухарок, собравшихся управлять государством.
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Ну, как сборище олигархов науправляло, народ "оценил".
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ну да....
Там действительно много дураков не отесанных с прастога матернага нарида... Список обраних депутатів оприлюднено в офіційній пресі - Цензор.НЕТ 7984
Такие за копейку продадутся...
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А шо це *********, робить вигляд, що не знає про повернення в Україну Петра Олексійовича Порошенка ?




https://www.facebook.com/100004958404206/videos/1280589992116269/

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