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 Медиаменеджер Захарченко Зубрицкий, заявлявший о возвращении в Украину, находится в международном розыске, - ГПУ. ДОКУМЕНТ

Заявлявший о своем возвращении в Украину медиаименеджер беглого экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко Виктор Зубрицкий находится в международной розыске.

Об этом информирует Генеральная прокуратура Украины в ответ на запрос Цензор.НЕТ.

В ведомстве сообщили, что осуществляется уголовное производство по подозрению Зубрицкого в совершении преступлений по статьям 15 (покушение на преступление), 115 (умышленное убийство), 27 (организация преступления), 146 (лишение свободы или похищение человека, 127 (применение пыток), 194 (умышленное уничтожение чужого имущества).

Печерский райсуд Киева выдал постанолвение о его аресте.

Также ГПУ сообщила, что подозреваемый Зубрицкий объявлен в розыск и в международный розыск.

"Соответсвующая информация внесена в базу даных Генерального секретариата Интерпола, категория учета - красная карта (розыск с целью ареста и экстрадиции)", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в случае задержания Зубрицкого в странах-членах МОКП Интерпола, ГПУ намерена делать запрос о его экстрадиции.

Медиаменеджер Захарченко Зубрицкий, заявлявший о возвращении в Украину, находится в международном розыске, - ГПУ 01

Напомним, ранее была информация, что с международного розыска Зубрицкий был снят.

В июле текущего года Виктор Зубрицкий заявил о том, что намерен вскоре вернуться в Украину, так как ожидает, что все подозрения с него будут сняты.

В Министерстве внутренних дел это заявление прокомментировали, отметив, что в случае приезда Зебрицкий будет задержан.

Источник: https://censor.net.ua/n3141671
 
 
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Но ведь и ордило и Крым - Украина. И кто его оттуда выдаст?
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возвращайся родненький, засиделся ты в кацапских ******, а тут раздолье, уже 95 квартал в ВР с 3 сентября по 5 восьмичасовых концертов в неделю будут давать, работы для тебя непочатый край, такие люди клоуну нужны.
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