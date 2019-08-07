EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия
  1013  8
Все про:Крым (21696) прокуратура (3591) терроризм (18081)

 Бизнесмену, финансировавшему т. наз. "самооборону Крыма", грозит до 10 лет за решеткой, - прокуратура

Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении гражданину Украины, причастному к финансированию так называемой "самообороны Крыма". Он давал террористам деньги и предоставил им свой отель в Чонгаре для обустройства штаба.

Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК Украины (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

По данным следователей, в феврале-марте гражданин финансировал деятельность так называемой "самообороны Крыма". А также предоставил помещение гостиницы и кафе, расположенных в поселке Чонгар, Генического района Херсонской обл., в пользование так называемым "самообороновцам" и спецслужбам РФ, для организации их штаба и места жительства.

Если вина бизнесмена будет доказана, то он может провести за решеткой от 5 до 10 лет.

Также на Цензор.НЕТ: Гражданину Сербии сообщено о подозрении за содействие в оккупации Россией Крыма, - прокуратура АРК. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3141670
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ловлять шущару,а Ахмет руле,Зеля така сама паскуда як і Петро.
 показать весь комментарий
 
релікт? п'ять років минуло. і живе цей типчик, судячи з тексту в Чонгарі.
 показать весь комментарий
 
Спасибо,страна должна знать своих "героев"
 показать весь комментарий
 
 
Грозит ???
Почему до сих пор не сидит на колу рядом с Мертветчуком , Бойко , Ахметкой и прочими ???
 показать весь комментарий
 
 
"грозит", "грозит".. Только шум далеких "раскатов". Нелля Штепа вышла на свободу и уже депутат Рады. А у нас все "грозит" и "грозит".
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх