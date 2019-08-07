 С начала 2019 года в Украину "зашли" более 80 млрд гривен "живых" денег, - гендиректор Concorde Capital Мазепа

Таким мнением поделился генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа.
"Посмотрим на цифры: с начала 2019 года в Украину "зашли" больше 80 млрд гривен, которые иностранные инвесторы вложили в государственные ценные бумаги (облигации внутреннего государственного займа Украины). Это те деньги, которые зашли в Украину не от МВФ или Всемирного банка. И это хороший знак, свидетельствующий о том, что отношение к Украине со стороны иностранных инвесторов улучшается. Потому что, если сейчас инвесторы покупают долговые ценные бумаги, то в перспективе они рассматривают и другие возможности для вложений - облигации привлекательных украинских компаний, акции компаний или даже сами компании. И мы даже можем не заметить, как этот процесс еще больше ускорится, если власть не "учудит" чего-то неожиданного", - подчеркнул Игорь Мазепа.
При этом инвестбанкир отметил, что примерно к октябрю станет более очевидно, будет ли расти доверие иностранных инвесторов к украинскому рынку. "Это будет ясно по тем процессам и тем людям, которые придут в правительство, по их первым шагам. По этому можно будет судить, будут ли заходить деньги в страну", - заявил Игорь Мазепа.
По мнению инвестбанкира, новым премьер-министром Украины должен стать опытный технократ.
В статье об этом прямо и написано...
При этом инвестбанкир отметил, что примерно к октябрю станет более очевидно, будет ли расти доверие иностранных инвесторов к украинскому рынку. "Это будет ясно по тем процессам и тем людям, которые придут в правительство, по их первым шагам.Источник: https://censor.net.ua/n3141669
Зеленский сравнивал Украину с нехорошей просящей женщиной, сейчас можно сказать эта женщина опустилась еще ниже. Может стоит уже вмешаться чтобы прекратить это?
В Нацбанке Швейцарии уже на протяжении нескольких лет установлена отрицательная процентная ставка, как и в банках Швеции, Дании и Японии.
А тут - вложили депозиты под проценты в гривнах!
Доходність ОВДП - захмарна, спекулянти вкладають гроші, але ж вони прийдуть по них, коли настане час! До речі, мільярдів 60 у гривневому еквіваленті зайшло за останній місяць-півтора.
Впали ціни на газ, та і нафта останнім часом опустилася нижче 60 баксів за бочку, а це основні продукти імпорту.
Ціни на руду та метал залишаються поки високими, колгоспники ударними темпами звільняють елеватори від залишків торішнього врожаю.
Бред
кто в эту страну положит доллар?
просто бандиты завели украденные деньги -- на выборы.
А что касается внутреннего государственного займа УкраиныИсточник: https://censor.net.ua/n3141669
Дубинский не мой герой, но его видео, как обворовывают нас гонтаревы через облигации полезно.
https://www.youtube.com/watch?v=-KEdvjK28Kk