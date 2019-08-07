 С начала 2019 года в Украину "зашли" более 80 млрд гривен "живых" денег, - гендиректор Concorde Capital Мазепа

Таким мнением поделился генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа.

"Посмотрим на цифры: с начала 2019 года в Украину "зашли" больше 80 млрд гривен, которые иностранные инвесторы вложили в государственные ценные бумаги (облигации внутреннего государственного займа Украины). Это те деньги, которые зашли в Украину не от МВФ или Всемирного банка. И это хороший знак, свидетельствующий о том, что отношение к Украине со стороны иностранных инвесторов улучшается. Потому что, если сейчас инвесторы покупают долговые ценные бумаги, то в перспективе они рассматривают и другие возможности для вложений - облигации привлекательных украинских компаний, акции компаний или даже сами компании. И мы даже можем не заметить, как этот процесс еще больше ускорится, если власть не "учудит" чего-то неожиданного", - подчеркнул Игорь Мазепа.

При этом инвестбанкир отметил, что примерно к октябрю станет более очевидно, будет ли расти доверие иностранных инвесторов к украинскому рынку. "Это будет ясно по тем процессам и тем людям, которые придут в правительство, по их первым шагам. По этому можно будет судить, будут ли заходить деньги в страну", - заявил Игорь Мазепа.

По мнению инвестбанкира, новым премьер-министром Украины должен стать опытный технократ.