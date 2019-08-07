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 Экономика
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 С начала 2019 года в Украину "зашли" более 80 млрд гривен "живых" денег, - гендиректор Concorde Capital Мазепа

Интерес к Украине со стороны иностранных инвесторов в последнее время растет.

 Таким мнением поделился генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа.

"Посмотрим на цифры: с начала 2019 года в Украину "зашли" больше 80 млрд гривен, которые иностранные инвесторы вложили в государственные ценные бумаги (облигации внутреннего государственного займа Украины). Это те деньги, которые зашли в Украину не от МВФ или Всемирного банка. И это хороший знак, свидетельствующий о том, что отношение к Украине со стороны иностранных инвесторов улучшается. Потому что, если сейчас инвесторы покупают долговые ценные бумаги, то в перспективе они рассматривают и другие возможности для вложений - облигации привлекательных украинских компаний, акции компаний или даже сами компании. И мы даже можем не заметить, как этот процесс еще больше ускорится, если власть не "учудит" чего-то неожиданного", - подчеркнул Игорь Мазепа.

При этом инвестбанкир отметил, что примерно к октябрю станет более очевидно, будет ли расти доверие иностранных инвесторов к украинскому рынку. "Это будет ясно по тем процессам и тем людям, которые придут в правительство, по их первым шагам. По этому можно будет судить, будут ли заходить деньги в страну", - заявил Игорь Мазепа.

По мнению инвестбанкира, новым премьер-министром Украины должен стать опытный технократ.

Источник: https://censor.net.ua/n3141669
 
 
 Топ комментарии
 
Что за суржик? Пишите уже на государственном языке, не "зашли", а взяты в долг под государственные гарантии почти под 20% годовых и это при стандартной ставке 2%, а в Германии вообще минус 2.

Зеленский сравнивал Украину с нехорошей просящей женщиной, сейчас можно сказать эта женщина опустилась еще ниже. Может стоит уже вмешаться чтобы прекратить это?
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Зашли спекулятивные деньги, их надо отдавать с процентами!! Это не инвестиции в производство.
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Це ні про що, під 16 відсотків річних під гарантії держави це не інвестиції.
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При Порохе....а при зебобике они еще посмотрят и подумают....
В статье об этом прямо и написано...
При этом инвестбанкир отметил, что примерно к октябрю станет более очевидно, будет ли расти доверие иностранных инвесторов к украинскому рынку. "Это будет ясно по тем процессам и тем людям, которые придут в правительство, по их первым шагам.Источник: https://censor.net.ua/n3141669
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Це ні про що, під 16 відсотків річних під гарантії держави це не інвестиції.
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Что за суржик? Пишите уже на государственном языке, не "зашли", а взяты в долг под государственные гарантии почти под 20% годовых и это при стандартной ставке 2%, а в Германии вообще минус 2.

Зеленский сравнивал Украину с нехорошей просящей женщиной, сейчас можно сказать эта женщина опустилась еще ниже. Может стоит уже вмешаться чтобы прекратить это?
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Цікаво, який сенс вкладати під -2 відсотки, як думаєте?
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Изучайте матчасть и нашему Правительству советую того же. Отрицательная ставка это защита собственной экономики и курса валюты от спекулятивных афер, которых у нас больше 144 но они называются почему то реформами.

В Нацбанке Швейцарии уже на протяжении нескольких лет установлена отрицательная процентная ставка, как и в банках Швеции, Дании и Японии.
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Я це розумію, просто спитав вашу думку, який сенс вкладати гроші під -2 відсотки?
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Они берут за надёжное хранение. На полном серьёзе.
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Відкрийте бізнес ЦН, там є інфа про відсотки по облігаціям.
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Плюс если присмотреться к этим иностранным инвесторам, то все они в вышыванках и кипах. Від початку 2019 року в Україну "зайшли" понад 80 млрд гривень "живих" грошей, - гендиректор Concorde Capital Мазепа - Цензор.НЕТ 1623
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) интересно было наблюдать, как дорожные полицаи провожают взглядом машину с еврономерами. ведь котиться "жива копійка"! но в этом году ни у одного не хватило наглости остановить и просто так сказать - "дайте 300 гривень". будем посмотреть, шо станет через год ))
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то мабуть "італійців"? їх з чопу неміряно їхало назустріч. у мну ракоуські номери. такі тіко один раз зустрів. але супроводжували поглядом до, і довго після. ))
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Не знаю, в нас в основному румуни з болгарами лишились, балтійців майже нема. Чернівці.
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з тої сторони у жінки тут є знайома з бурштина. вона в прошлому році їздила, через чехів та польску. теж з ракоуськими номерами. один раз тормознули пошти біля хати "по номеру", побачили шо не українське громадянство, й зразу ж розпрощались. вона через місяць туди збирається. будєм посмотрєть.
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То бишь при злочиной владе Порошенко доверие иностранных инвесторов к украинскому рынку было...а при новой они еще будут только посмотреть... С начала 2019 года в Украину "зашли" более 80 млрд гривен "живых" денег, - гендиректор Concorde Capital Мазепа - Цензор.НЕТ 2558
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Так то Петины деньги и есть! ОВГЗ у него ж никто не отнимет, да ещё и купленные на "иностранные инвестиции" .
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звертаюсь до завзятих, скільки у цьому році країна повинна віддати по боргам папєрєдніков:?
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тех самых парередников, которые с косой и которые по лярду в месяц одалживали ?
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собственно, не имеет значения--єто просто факт.
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"Заходя" обычно доллары или евро.
А тут - вложили депозиты под проценты в гривнах!
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Зашли спекулятивные деньги, их надо отдавать с процентами!! Это не инвестиции в производство.
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Ещё и с какими процентами!!! Простыми словами - это тупо схема грабежа Украины!
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не много. Коломойскому следует напрячь израильских акционеров бизнес- проекта Украина.
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Фігня це все.
Доходність ОВДП - захмарна, спекулянти вкладають гроші, але ж вони прийдуть по них, коли настане час! До речі, мільярдів 60 у гривневому еквіваленті зайшло за останній місяць-півтора.
Впали ціни на газ, та і нафта останнім часом опустилася нижче 60 баксів за бочку, а це основні продукти імпорту.
Ціни на руду та метал залишаються поки високими, колгоспники ударними темпами звільняють елеватори від залишків торішнього врожаю.
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Для кого фигня, а для кого гешефт! Для Мазепы - явно второе!
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Гройсман из отпуска вышел и хайпует?
Бред
кто в эту страну положит доллар?
просто бандиты завели украденные деньги -- на выборы.

А что касается внутреннего государственного займа УкраиныИсточник: https://censor.net.ua/n3141669
Дубинский не мой герой, но его видео, как обворовывают нас гонтаревы через облигации полезно.
https://www.youtube.com/watch?v=-KEdvjK28Kk
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Ну и ,где они . ?? Уже растащили Від початку 2019 року в Україну "зайшли" понад 80 млрд гривень "живих" грошей, - гендиректор Concorde Capital Мазепа - Цензор.НЕТ 9811 .? Почему нету пакращення . ?? Зе , куда деньги дел . Где повышение зарплат и пенсий .. ??? ОТВЕЧАЙ , твою дивизию . !!! Від початку 2019 року в Україну "зайшли" понад 80 млрд гривень "живих" грошей, - гендиректор Concorde Capital Мазепа - Цензор.НЕТ 9937 .
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Мазепа - хитрожопый шаромыжник! Это он волну разгоняет, чтобы подразвести буржуйских лохов исключительно в собственных интересах!
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