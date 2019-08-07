 Омелян пообещал решить проблему с локомотивами в ближайшее время, "чтобы каждый год в пиковые месяцы мы не жаловались"

И Минифраструктуры над этим уже работает.
Об этом, отвечая на вопрос журналиста OBOZREVATEL в ходе совместного брифинга с представителем президента в правительстве Андреем Герусом, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Чиновник заявил, что Министерство в ближайшее время примет соответствующие решения, в том числе и кадровые.
"О локомотивной тяге, в деятельности любой государственной компании или в формировании государственной политики должна быть система. Нельзя на скорую строить дороги, нельзя на скорую производить локомотивы. Если есть четкое видение, что мы сделали, подписав контракт с General Electric, чтобы заменить существующую на УЗ тепловую тягу, то же будет с электролокомотивами", – ответил Омелян.
"Как можно быстрее должен быть подписан контракт с ведущим мировым производителем электролокомотививов для нужд УЗ и, возможно, других видов транспорта в Украине. Это системное решение проблемы, чтобы каждый год в пиковые месяцы мы не жаловались на то, что локомотивов не хватает", – добавил он .
Как ранее сообщал OBOZREVATEL из-за проблем с логистикой аграрии прогнозируют возникновение транспортного коллапса на юге страны и существенные проблемы с вывозом собранного рекордного урожая зерна.
локомотивный завод проср..и и даже не в связи с 2014 годом, а нам не надо,
отдали Россиянам... многое нам не надо было а зачем.. для чего.. и приехали…а где
брать локомотивы на русскую колею 1520 мм.. только увы в России.. Украина не
делает ничего, Рижский завод электричек прекратил свою работу, Венгерский завод
локомотивных дизель поездов Д-1 и ДР-1 также
полностью разобран, ни документации, ее прикупила себе Россия.. а нам опять
ничего не нужно, а вот где заказывать -то - электровозы? у Сименс? не смешите,
они слабы.. на наши дороги и ширину колеи не рассчитаны.. есть вариант взять у
французов там мощные локомотивы как тепловозной тяги и электро... но дорого
же или в Британии или Швеции Норвегии.. можно также к Финляндию-
обратиться у них такой же стандарт 1524 мм.. но это будет спецзаказы на нашу
колею 1520 мм ...а значит все с нуля корпус, тележки, оборудование и так
далее, а это значительно повышает стоимость... наш Крюковский
вагоностроительный вообще загнали в пике и яму ...а почему??? как не хотим...
мы.... этого, но Россия очень сильно продвинулась в железнодорожном транспорте
под Санкт Петербургом огромный завод по производству вагонов цистерн
зерновозов и прочих.. пассажирские вагоны уже приближаются к европейским..
локомотивная тяга электровозы ВЛ для грузовых делаются ТРЕХ секционный что
позволяет гонять составы длиной до 3,5 км..... у нас только бла бла Запад и Америка
нам поможет...а пока УЗ БАНКРОТ вагонов полувагонов зерновозов цистерн не хватает
платформ под контейнеры не хватает.. локомотивной тяги нема вагоны для
пассажиров и электрички или на дизель тяге времен Хрущева и каждый день
закрыли там маршрут, сократили там поезда или 40 км поезд едет 3 часа...
со скоростью 15 км-час....
🤗
Даже не сомневаюсь!!! Именно поэтому можно не слушать, что обещает Омелян.