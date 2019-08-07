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 Экономика
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Все про:перевозки (340) Омелян (654)

 Омелян пообещал решить проблему с локомотивами в ближайшее время, "чтобы каждый год в пиковые месяцы мы не жаловались"

Проблема с нехваткой локомотивов для экспорта зерновых в пиковый период должна быть решена системно.

И Минифраструктуры над этим уже работает.

Об этом, отвечая на вопрос журналиста OBOZREVATEL в ходе совместного брифинга с представителем президента в правительстве Андреем Герусом, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Чиновник заявил, что Министерство в ближайшее время примет соответствующие решения, в том числе и кадровые.

"О локомотивной тяге, в деятельности любой государственной компании или в формировании государственной политики должна быть система. Нельзя на скорую строить дороги, нельзя на скорую производить локомотивы. Если есть четкое видение, что мы сделали, подписав контракт с General Electric, чтобы заменить существующую на УЗ тепловую тягу, то же будет с электролокомотивами", – ответил Омелян.

"Как можно быстрее должен быть подписан контракт с ведущим мировым производителем электролокомотививов для нужд УЗ и, возможно, других видов транспорта в Украине. Это системное решение проблемы, чтобы каждый год в пиковые месяцы мы не жаловались на то, что локомотивов не хватает", – добавил он .

Как ранее сообщал OBOZREVATEL из-за проблем с логистикой аграрии прогнозируют возникновение транспортного коллапса на юге страны и существенные проблемы с вывозом собранного рекордного урожая зерна.

Источник: https://censor.net.ua/n3141667
 
 
 Топ комментарии
 
Ашотама с Гипперрлупой?
🤗
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Омелян ты лучше повысь зарплату железнодорожникам, а то скоро некому будет работать.
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На днях оно говорило, что не имеет никакого отношения к железной дороге. Это когда аферу со стаканами выявили. От брехло! Омелян пообещал решить проблему с локомотивами в ближайшее время, "чтобы каждый год в пиковые месяцы мы не жаловались" - Цензор.НЕТ 9081
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локомотивов нехватает в пиковій период, а зерновозов круглій год. и как єто решит проблему?
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Надеются что больше не будет рекордных урожаев, а то экономика совсем не выдержит.
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Зараз Омелян знову купить не ті локомотиви, як в минулий раз з американськими тепловозами - замість двохсекційних купив односекційні і тепер вони не можуть тягнути состави вагою більше 3500 тон, а старі луганські тепловози тягнуть состави по 6000 тон! Потрібно не закуповувати за кордоном те що можна виробляти в Україні, а організовувати виробництво в Україні, на Південьмаші, на Львівському залізничному заводі, на Конотопському залізничному заводі - є де виробляти, потрібно тільки бажання! Луганські тепловози були дуже дешевими, удвічі дешевшими за американські аналоги, чому їх виробництво не відродити на Львівьскому залізничному заводі під торговою маркою Луганські тепловози? Це був би потужний політичний крок, Україна показала б що вона поверне Луганськ рано чи пізно!
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вот как хотите.. не в обиду будет сказано, но маладца Луганский
локомотивный завод проср..и и даже не в связи с 2014 годом, а нам не надо,
отдали Россиянам... многое нам не надо было а зачем.. для чего.. и приехали…а где
брать локомотивы на русскую колею 1520 мм.. только увы в России.. Украина не
делает ничего, Рижский завод электричек прекратил свою работу, Венгерский завод
локомотивных дизель поездов Д-1 и ДР-1 также
полностью разобран, ни документации, ее прикупила себе Россия.. а нам опять
ничего не нужно, а вот где заказывать -то - электровозы? у Сименс? не смешите,
они слабы.. на наши дороги и ширину колеи не рассчитаны.. есть вариант взять у
французов там мощные локомотивы как тепловозной тяги и электро... но дорого
же или в Британии или Швеции Норвегии.. можно также к Финляндию-
обратиться у них такой же стандарт 1524 мм.. но это будет спецзаказы на нашу
колею 1520 мм ...а значит все с нуля корпус, тележки, оборудование и так
далее, а это значительно повышает стоимость... наш Крюковский
вагоностроительный вообще загнали в пике и яму ...а почему??? как не хотим...
мы.... этого, но Россия очень сильно продвинулась в железнодорожном транспорте
под Санкт Петербургом огромный завод по производству вагонов цистерн
зерновозов и прочих.. пассажирские вагоны уже приближаются к европейским..
локомотивная тяга электровозы ВЛ для грузовых делаются ТРЕХ секционный что
позволяет гонять составы длиной до 3,5 км..... у нас только бла бла Запад и Америка
нам поможет...а пока УЗ БАНКРОТ вагонов полувагонов зерновозов цистерн не хватает
платформ под контейнеры не хватает.. локомотивной тяги нема вагоны для
пассажиров и электрички или на дизель тяге времен Хрущева и каждый день
закрыли там маршрут, сократили там поезда или 40 км поезд едет 3 часа...
со скоростью 15 км-час....
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поки не знаю, але за зерновоз 100 баксів ціна на місті ( це зверху за офіціне використання)
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Скільки на кожному локомотиву Омелян планує відкатити?
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Омелян ты лучше повысь зарплату железнодорожникам, а то скоро некому будет работать.
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Это проделают его детишки-американцы, для железнодорожников США. Наверное, сначала поднимут з/плату операторам гиперлупов, как папа завещал.
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Уже нехватка. Особенно на западной Украине, в Днепре. Остро с машинистами, путейцами. Молодые специалисты на 7-8 тысяч "грязными" не особо идут.
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У меня знакомый работает монтером пути больше 20 лет, зарплата около 10 тысяч, только кто устроился, голая ставка примерно 6 тысяч. В околотке должно быть 11 человек, работает только двое, никто нехочет за такие деньги идти работать. Работа тяжелая, шпалы и рельсы менять.
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Омелян- це голова, к гыперлупу локомотивы прицепит и поедут те к ведмедям на мацкву
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На днях оно говорило, что не имеет никакого отношения к железной дороге. Это когда аферу со стаканами выявили. От брехло!
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Он быстро ориентируется в пространстве: смотрит, что в правящей партии образовывается группировка аферистов во главе с Арахамией, дай, думает, примкну, 3,14здеть умею не хуже. Омелян пообіцяв вирішити проблему з локомотивами найближчим часом, "щоб кожного року в пікові місяці ми не скаржилися" - Цензор.НЕТ 2389
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Министерство в ближайшее время примет соответствующие решения, в том числе и кадровые.

Даже не сомневаюсь!!! Именно поэтому можно не слушать, что обещает Омелян. Омелян пообещал решить проблему с локомотивами в ближайшее время, "чтобы каждый год в пиковые месяцы мы не жаловались" - Цензор.НЕТ 9638
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Ну вот жеж, молодец, перед растрелом решило поработать
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Если он такой умный, как рассказывает, почему он не построил эту "систему" за все 4 года которые был министром?
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потому же почему и гройсман.. всем мешал Петя Омелян пообіцяв вирішити проблему з локомотивами найближчим часом, "щоб кожного року в пікові місяці ми не скаржилися" - Цензор.НЕТ 3660
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Омелян може зітхнути, цю проблему буде вирішувати хтось інший.
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