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 Приоритет на железной дороге отдается украинским грузам, а потом - вопрос транзита, - Омелян

Министерство инфраструктуры может ограничить транзитные грузоперевозки в августе-сентябре в том случае, если это создаст значительные сложности для украинских перевозчиков.

Об этом, отвечая на вопрос журналиста OBOZREVATEL, в ходе совместного брифинга с представителем президента в правительстве Андреем Герусом, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Сегодня мы четко отметили, что наша позиция является последовательной. Приоритет отдается на поставку нефти и нефтепродуктов, угля и зернового экспорта, и уже потом вопрос транзита. Это не означает каких-либо ограничений, если есть нормальные, плановые перевозки. Если мы будем видеть какие-либо угрозы для первых этих групп товаров, то безусловно мы вынуждены будем объявлять конвенции", – сообщил министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3141665
 
 
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Залізницю знищили майже повнісю. Коли відновлювати будете?
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"Приоритет отдается на поставку нефти и нефтепродуктов" - из какой страны???
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если бы карты лежали неплохо, то не помешало бы начать менять колею на европейскую. шоб если ***** нападёт, то у него былы проблемы с логистикой, а не у нато, если бы и вправду оно взялось Украину защищать.
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