 Приоритет на железной дороге отдается украинским грузам, а потом - вопрос транзита, - Омелян

Об этом, отвечая на вопрос журналиста OBOZREVATEL, в ходе совместного брифинга с представителем президента в правительстве Андреем Герусом, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Сегодня мы четко отметили, что наша позиция является последовательной. Приоритет отдается на поставку нефти и нефтепродуктов, угля и зернового экспорта, и уже потом вопрос транзита. Это не означает каких-либо ограничений, если есть нормальные, плановые перевозки. Если мы будем видеть какие-либо угрозы для первых этих групп товаров, то безусловно мы вынуждены будем объявлять конвенции", – сообщил министр.