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 Политика Украины
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Все про:ВАСУ (259) приговор (790) Рябошапка Руслан (66)

 К концу года Антикоррупционный суд должен вынести 20-25 приговоров, - Рябошапка

До конца года ожидается более 20 приговоров, которые должен вынести Высший антикоррупционный суд Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель руководителя ОП Руслан Рябошапка в интервью "24 каналу". 

По словам Рябошапка, недовольства работой Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой пока нет. Самая важная часть их работы это то, что будет исходить из Антикоррупционного суда вскоре в виде как обвинительных, так и оправдательных приговоров.

Также заместитель руководителя ОП заявил, что приоритетом работы НАБУ и САП является не посадить в тюрьму чиновника, а найти то, что было украдено и вернуть государству.

"Если с сентября начнет работать суд, то возможно где-то к концу года мы увидим уже несколько десятков первых приговоров. В каком-то из документов зафиксировано обязательствам Украины, что до конца года будет 20 или 25 приговоров, уже решений будет вынесено Антикоррупционным судом. Посмотрим, это в принципе реально", - сказал Рябошапка.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141664
 
 
 Топ комментарии
 
Які ж тупі дописи порохосвинів .На Цензор вже адекватній людині гидко й заходити
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команда шоколадодупого була значно більша 25 свинячих харь
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Це вам що пекарня? що ви цифри заявляєте?
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Было бы неплохо если бы суды хотя бы к 26 сентября и ещё...Приехали отдыхать: появился интересный рассказ про ленивых "слуг народа" в Трускавце ... интересное словосочетание ленивые слуги народа. К концу года Антикоррупционный суд должен вынести 20-25 приговоров, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1051
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Интересно будет посмотреть кто в этом антикоррупционном суде будет работать. а то судебная реформа так и не была проведена, поэтому надеяться на то, что придут профессионалы не стоит. Так как в ситуации с НАБУ, ожидали одних, а пришли все те же старые ГПУшники
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походу мы просто получим очередной пиар-орган в руках "антикоррупционеров", который будут использовать чисто для пиара, а не для борьбы с коррупцией.
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Так он уже сформирован. Возьмите и посмотрите.
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Які ж тупі дописи порохосвинів .На Цензор вже адекватній людині гидко й заходити
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Дочекайся якихось виборів, кацапи знов табуни твоїх однодумців сюди запустять.
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команда шоколадодупого була значно більша 25 свинячих харь
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Ого. Что-то это напоминает. Письмо Сталину кого-то из холуёв, с просьбой увеличить разнарядку на расстрелы.
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а вам жалко чинуш? Чи ви сумніваєтесь в тому що грабували державу? Там з кожного починай й не прогадаєш...ільки одні на мільйони,інші на десятки млн...а вище хто сотнями млн...Чи ви з них,тому й про сталіна згадали?Під час війни це мародерство...тому потрібно по законам ВЧ...але ж ніхто його й не запровадив...бо торгувати з рашкою потрібно було...
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Пустая болтовня.
Годится для аудитории Г+Г.
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Особисто мені шкода довб.бів, які не розуміють у чому цінність системи правосуддя...
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да их там сажать и сажать, им счета нет. глянь на города спутники, там любого бери, не ошибешься. хватит сопли пускать они о нас не думали когда хапали...
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Так может с пересмотра итогов прихватизации начать ?
Вы часом не перепутали - в какой стране живёте ? Сейчас не УССР, уж почти 30 лет как.
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я сторонник генерала ,,П,, поэтому вы,! жалкие паяцы, а не президент Зеленский. я вас уверяю скоро настанет время и вы тихим тихим голосом и только на кухне будете произносить слово - клоун.
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Без финансов (а их нет), этот режим уже сыпется. Запасаемся попкорном, и следим как партия "Квартал-95" будет разваливаться на фракции.
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Этим ты оправдываешь нихеранеделание барыги?
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досить анонсів, не треба брати приклад з аклопрокурвора.
От як будуть вироки, тоді й поговоримо.
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Телефонное право? Уже знают кол-во приговоров, которое хотят вынести...
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Це вам що пекарня? що ви цифри заявляєте?
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це фізично можливо лише в справі з одним прости епізодом отримання неправомірної вигоди. І то!, якщо підсудний буде здоровий та буде приходити на засідання.
В усіх інших багато-томових справах це займе мінімум пів-року.
Так. що плани нереальні.
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А натовп вимагає! Революційна доцільність, хіба тут до правосуддя?
Щодо буде приходити підсудній на засідання чи ні... скажу вам з практики - найкраще "ходить" на засідання той підсудній, якого "привозять"
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должны? кому...должны?
или это обязательный план ? и под него будут "назначать виновных" ?
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