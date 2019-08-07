 К концу года Антикоррупционный суд должен вынести 20-25 приговоров, - Рябошапка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель руководителя ОП Руслан Рябошапка в интервью "24 каналу".
По словам Рябошапка, недовольства работой Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой пока нет. Самая важная часть их работы это то, что будет исходить из Антикоррупционного суда вскоре в виде как обвинительных, так и оправдательных приговоров.
Также заместитель руководителя ОП заявил, что приоритетом работы НАБУ и САП является не посадить в тюрьму чиновника, а найти то, что было украдено и вернуть государству.
"Если с сентября начнет работать суд, то возможно где-то к концу года мы увидим уже несколько десятков первых приговоров. В каком-то из документов зафиксировано обязательствам Украины, что до конца года будет 20 или 25 приговоров, уже решений будет вынесено Антикоррупционным судом. Посмотрим, это в принципе реально", - сказал Рябошапка.
Годится для аудитории Г+Г.
Вы часом не перепутали - в какой стране живёте ? Сейчас не УССР, уж почти 30 лет как.
От як будуть вироки, тоді й поговоримо.
В усіх інших багато-томових справах це займе мінімум пів-року.
Так. що плани нереальні.
Щодо буде приходити підсудній на засідання чи ні... скажу вам з практики - найкраще "ходить" на засідання той підсудній, якого "привозять"
или это обязательный план ? и под него будут "назначать виновных" ?