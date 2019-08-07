 Шесть украинских воинов погибли, еще девять ранены с начала перемирия на Донбассе, - Хомчак. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.
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"С начала оглашенного перемирия в зоне проведения ООС погибли 6 украинских военнослужащих, включая 4, которые погибли вчера, и ранены были 9 военнослужащих", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.
По словам Хомчака, 6 августа военные погибли от выстрела из гранатомета, к которому была примотана мина 82-миллимитрового миномета. Снаряд попал непосредственно в окоп, где военнослужащие проводили инженерное обустройство своих позиций.
"Ответ военнослужащие готовы были осуществить, но по нашей разведывательной информации, противник после обстрела покинул свои позиции и до сих пор там противника нет", - добавил он.
Перемирие было объявлено 21 июля.
Напомним, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью.
Пока есть русотвари - вам украинцы либо надо защищаться... либо под них лечь.
Не путайте пожалуйста грешное с праведным. Нет проблем - уедет мистер Волкер в Штаты, тогда у вас выбор не велик - останется только путен... вот с ним и договаривайтесь. Вашу роботу за вас никто не сделает!
И да! Волкер на передовой был чаще, чем ваш Зепрезидент.
це лише прикрий випадок ????
Ми такі "подарунки" відправляли ******** по конезаводу.
Что это было, клоуны?! Совсем рамсы попутали?!
Так может попросите противника придти ?
Это просто детский сад какойты. Стыдно слушать.
Сейчас уже заканчивают строительство нового КПВВ в Еленовке. После этого будут строить аналогичные КПВВ в Горловке и других местах. Источник: https://censor.net.ua/b3141655
МНОГІЙЄ ПОГІБНУТ, НО Я СОЗНАТЄЛЬНО ІДУ НА ТАКІЙЄ ЖЕРТВИ!!!
И не инцидент это, а акт вооруженной агрессии и преступное нарушение достигнутых договоренностей
"Я сегодня с утра разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу (обстрелы и гибель украинских военных - ИФ). Срочно ему позвонил, сказал, что это не приближает нас к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей", - сказал Зеленский на брифинге в среду в Киеве
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"И тогда, может быть, в ваших трусливых желудках, изъеденных спиртным, выпитым при развлечении местных и российских политиков-олигархов, колыхнется тошнота от собственной паскудной жизни. Станьте на колени, любители не стрелять. Смертный грех на вас - соучастие в убийстве..До помсти! "Don", отец морпеха."
И все это касается всех зебилов, на них тоже кровь.