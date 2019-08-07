EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  3349  79
Материалы по теме:
Все про:Генштаб ВС (988) потери (1622) перемирие (1115) операция Объединенных сил (1471) Хомчак (55)

 Шесть украинских воинов погибли, еще девять ранены с начала перемирия на Донбассе, - Хомчак. ВИДЕО

С начала действия перемирия в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе погибли шесть военнослужащих Вооруженных Сил Украины, еще девять были ранены.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Видео 112

"С начала оглашенного перемирия в зоне проведения ООС погибли 6 украинских военнослужащих, включая 4, которые погибли вчера, и ранены были 9 военнослужащих", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

По словам Хомчака, 6 августа военные погибли от выстрела из гранатомета, к которому была примотана мина 82-миллимитрового миномета. Снаряд попал непосредственно в окоп, где военнослужащие проводили инженерное обустройство своих позиций.

"Ответ военнослужащие готовы были осуществить, но по нашей разведывательной информации, противник после обстрела покинул свои позиции и до сих пор там противника нет", - добавил он.

Перемирие было объявлено 21 июля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский позвонил Путину: "Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей". ВИДЕО

Напомним, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью.

Источник: https://censor.net.ua/n3141662
 
 
 Топ комментарии
 
І хто зараз заробляє на війні та крові?
 показать весь комментарий
 
Кучма просто дал время сепаратистам и ихтамнетам зализать раны, подвести БК и глубже окопаться.
 показать весь комментарий
 
Зебилы , вы голосовали за это под названием Зеля , вы вмести с ним несёте и ответственность
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кучма просто дал время сепаратистам и ихтамнетам зализать раны, подвести БК и глубже окопаться.
 показать весь комментарий
 
 
Кучма доиграется. Повесят на гиляку его украинские воины
 показать весь комментарий
 
 
его светлость генерал Хомчак-Иловайский
 показать весь комментарий
 
 
Кучма договаривался, но Зеля это благословил, дал добро. Он главнокомандующий, и за все, что происходит на войне, отвечает
 показать весь комментарий
 
 
Теперь зебилы нашли крайнего -один кучма у нас виноват
 показать весь комментарий
 
 
І хто зараз заробляє на війні та крові?
 показать весь комментарий
 
 
Так ахметки и парашенки жд составы до сих пор исправно ходят в лднрию и обратно
 показать весь комментарий
 
Дали будет пробит коридор в Крым Россией
 показать весь комментарий
 
 
Задовбаються пробивати той калидор,з кацапні вояки як з фрау Меркель балерина
 показать весь комментарий
 
Киньте ссылочку может кто видел что там г+г репортаж большой сняло про проваленное перемирие, бизнес на войне? Не?
 показать весь комментарий
 
 
Зебилы , вы голосовали за это под названием Зеля , вы вмести с ним несёте и ответственность
 показать весь комментарий
 
 
А какую именно ответственность и за шо конкретно в этом случае нужно нести ?
 показать весь комментарий
 
Вывод и дальше запрет на открытие огня(((((((((((( это просто хурма
 показать весь комментарий
 
 
Украина... прекрассная Украина...
Пока есть русотвари - вам украинцы либо надо защищаться... либо под них лечь.
 показать весь комментарий
 
 
Шесть погибших и 9 раненых. С начала "бессрочного перемирия". А в Станице Луганской представители "ЛНР" заявили что вообще то то они "хозяева" и Счастья и Станицы.. Ну и что дальше. Запад уже даже "озабоченности" не высказывает, разве что от Волкера последовало "разочарование", да от нас звонок Пу от Зе с просьбой повлиять "на ту строну".
 показать весь комментарий
 
 
Волкер - отличный патриот Украины! Или он уже ваш Президент?
Не путайте пожалуйста грешное с праведным. Нет проблем - уедет мистер Волкер в Штаты, тогда у вас выбор не велик - останется только путен... вот с ним и договаривайтесь. Вашу роботу за вас никто не сделает!
И да! Волкер на передовой был чаще, чем ваш Зепрезидент.
 показать весь комментарий
 
 
Предпочел бы такого президента как покойный ( к сожалению) Маккейн если уж не для Украины ( куда нам до такого счастья) так хотя бы для США ( вместо нынешнего фонфарона и пустышки ) А Волкер конечно молодец, ценю его работу в Украине ( но что он может то реально, в крайнем случае хоть позицию свою не меняет как многие европейцы)
 показать весь комментарий
 
 
ти це шмаркли скажи , ато воно думае "что у нас прогрес в пракращении огня"
 показать весь комментарий
 
 
Ну и что хомчак даешь еще смерти а со стороны сепаров зеро классное перемирие наверно его надо назвать тировое перемирие не отвечаем а то провоцировать будем статист слушаешь этот бред и понимаеш что раньше были порохомуть что сейчас зеленомуть одним словом мутняк
 показать весь комментарий
 
 
Отже загибель чотирьох військових !!!!( а не наших людей, як сказонув президент)
це лише прикрий випадок ????
 показать весь комментарий
 
 
Зеле генерал ,тебе не стыдно? Готовы были ответить ,но там уже никого не было.Это ответ Командующего ВСУ!
 показать весь комментарий
 
 
Примотанная мина(с). Я так понимаю, что это как в фильме Невзорова "Чистилище". Там отрезанные головы россиян чеченцы забрасывали обратно, стреляя из РПГ. Наверное так?
 показать весь комментарий
 
цей хенерал навіть не знає, як виглядає поєнання штатного двигуна постріла РПГ-7 та міни 82-мм, з якої попередньо вийнято піропатрон. Ніяких "примотувань" там нема, з одного боку різьбове поєднання, з іншого - насадка з ребрами.
Ми такі "подарунки" відправляли ******** по конезаводу.
 показать весь комментарий
 
 
Любое государство Мира, имеет полное право защищать свою территориальную целостность любыми возможными способами. Те кто этого не понимают, лишаются субьектности и превращаются в васалов более сильных государств. Так было, есть, и будет. Но проблема в том, что дураки не привыкли учиться на чужих ошибках, они вообще учится не любят, они делают свои...
 показать весь комментарий
 
 
А що не видно -плани по звільненню окупованих територій відсутні , зате присутні по здачі територій . Отже вже обраний варіант васальства . Ціна питання в правах , які наділить їх хан Московського улусу. Це категоричне судження , так як в нас війна. Або ти ворог -колаборант , або ти захисник . Посередині немає нічого. Байдужий , це є і ворог в нашій ситуації.
 показать весь комментарий
 
Ти мав повідомити, що у відповідь на смерть наших воїнів, вогнем у відповідь ЗСУ було знищено стільки то десятків орків, стільки то одиниць сєпарської техніки, віддано наказ про відкриття упереджуючого вогня в разі загрози нашим воїнам. Ким ти, бойовий офіцер, став в зебільному оточенні? Тьфу.
 показать весь комментарий
 
 
"Ответ военнослужащие готовы были осуществить, но по нашей разведывательной информации, противник после обстрела покинул свои позиции и до сих пор там противника нет"

Что это было, клоуны?! Совсем рамсы попутали?!
 показать весь комментарий
 
 
Это вообще... Это говорит начальник ГШ Украины!!! Да ты должен искать противника и уничтожать его в любом месте где найдешь, ипаный стыд...
 показать весь комментарий
 
 
отмазка гнілєйшая - протівнік ісчєз - нє с кєм вайєвать!!!
 показать весь комментарий
 
Постійно виправдовує окупанта і колаборантів ,що не виступ то -нічого страшного, можливо він нач.штабу не ЗСУ а орДЛо ? . А загибель і поранення наших захисників взагалі подає як досягнення. Це все вже за межами здорового глузду.
 показать весь комментарий
 
 
"Ответ военнослужащие готовы были осуществить, но по нашей разведывательной информации, противник после обстрела покинул свои позиции и до сих пор там противника нет", - добавил он( Хомчак)
Так может попросите противника придти ?
Это просто детский сад какойты. Стыдно слушать.
 показать весь комментарий
 
 
Это предательство, тем более в военное время.
 показать весь комментарий
 
 
Ну пока говнокомандуюшму доклали,пока зелибоба получил ЦУ от ху&ла по тлф. Прошло 24 часа. Они давно спать ушли.
 показать весь комментарий
 
 
Впервые потери ВСУ превысили потери оккупантов, по моему с 15 или 16 года. "Посто перестали стрелят"ь.
 показать весь комментарий
 
 
Ну да, стандартное соотношение 1 к 10 нарушено.
 показать весь комментарий
 
Если считали - вам виднее. У меня такой инфы нет.
 показать весь комментарий
 
Наряду с этим есть и еще один признак, который доказывает, что российская сторона не собирается прекращать войну и уходить из Донбасса. С начала лета ДНРовцы взялись укреплять и капитально перестраивать контрольно-пропускные пункты на линии разграничения с подконтрольной Украине территорией. Фактически вместо временных КПП теперь строится полноценная граница. С одной стороны это говорит о том, что россияне вряд ли собираются наступать и захватывать новые территориии. С другой - точно не собираются уходить.
Сейчас уже заканчивают строительство нового КПВВ в Еленовке. После этого будут строить аналогичные КПВВ в Горловке и других местах. Источник: https://censor.net.ua/b3141655
 показать весь комментарий
 
 
Если бы я собирался ударить, то я бы делал то же самое. Демонстративно окапывался и всемерно укреплялся. Потому, мне эти меры- ни о чем не говорят. Я даже в принципе не представляю себе- Что там можно было нарыть за практически Пять Лет!
 показать весь комментарий
 
Но перемирие продолжается? Шість українських воїнів загинули, ще дев'ять поранені від початку перемир'я на Донбасі, - Хомчак - Цензор.НЕТ 4656 На месте военных я бы разорвал контракт и уехал домой. Солдат который связаный и которого используют как пристрелочные мишени уже не солдат.
 показать весь комментарий
 
 
Пропоную Хомчаку вдарити з усіх стволів, щоб помститися за загиблих наших воїнів.Джавеліни на передовій?Ні? якого хрена вони лежать на складах на Західній Україні!? І пропоную зайняти Докучаївськ і прилеглі території включно аж до Старобєшевого.Згідно мінських домовленостей.
 показать весь комментарий
 
 
Наглое убийство наших парней - это была проверка зеленского и высшего руководства Украины,устроенное путиным,НА СЛАБО.Оказалось,что и президент и этот клоун в генеральских погонах - ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ СЛАБО...Последствия- будет ,пупкин,петушить этого гаранта и хомячка с его паркетными генералами. Либо слюнтяй и Ко приймут условия капитуляции,либо боевые офицеры не дадут ПЕНДАЛЯ и верховодному гидранту и тряпочным генералам.
 показать весь комментарий
 
 
Этот ****** сначало парашенке прислуживал теперь зелёному, что за крыша у этой твари по вине которой погибли больше тысячи добровольцев?
 показать весь комментарий
 
 
Этот зеленый детский сад типа "НАДО ПРОСТО ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ" украинцам будет дорого стоить
 показать весь комментарий
 
 
РАДІ МІРА Я ГОТОВ НА ВСЬО! (С)ЗЄ!

МНОГІЙЄ ПОГІБНУТ, НО Я СОЗНАТЄЛЬНО ІДУ НА ТАКІЙЄ ЖЕРТВИ!!!
 показать весь комментарий
 
 
Президенту пора уже признать и на всю страну сказать, что не от гранатомёта погибли воины, а Россия их убила и лично Путин, и на его руках кровь, как и других украинских солдат, и мирных жителей.
И не инцидент это, а акт вооруженной агрессии и преступное нарушение достигнутых договоренностей
 показать весь комментарий
 
 
Еще и язык поворачивается называть это перемирием. Это чмо еще и ***** звонит, просит что-то... какое позорище, которое зебилы сделали вместе.
 показать весь комментарий
 
 
6 вбитих, 9 поранених..."пєрєміріє" 17 днів!!! Шо, черговий ролик, виродок, з відосом твого тренування, чи плаваняя в морі? шо чергове ти, "вєчноржущій", будеш постити найближчим часом, лайнокомандувач зашкварений? Чи, може, сітлини з кладовища серед рідних та близьких тих, хто в сиру землю ховають тих, хто віддали своє життя за мир в Україні під твій наказ "нє стрєлять"...?Чи з госпіталів, де ти навіть не було ще, вишкребиш!? Ти в оточенні 10(десяти!!!) машин охорони їздиш по мирній Україні, сцикло!!! а хлопцям "нє стрєлять"???? Кара Божа на твою голову!!!
 показать весь комментарий
 
 
Российская ********* и раньше всегда использовала перемирие исключительно только для того чтобы улучшить свои тактическое положение или нарастить оперативные возможности - для подвоза боекомплектов, для организации ротации, вседозволенно без всяких последствий уничтожения воинов ВСУ и так далее. Они занимаются этим и сейчас. Огонь по нашим пунктам велся на протяжении часа! Целый час нас нам расстреливали и никакого ответа не было его запретили! Если до 21 июля кровавого одностороннего преступного перемирия у нас были убитые и раненые, но и у противника ежедневно были потери ещё большие, то теперь мы несем потери только в одностороннем порядке. В результате 6 августа у нас 4 погибших и один раненый, а сначала перемирия каждый день раненные а у боевиков нет потерь.. Противник уже не действует так, как раньше: стрельнул - и бежать спасая шкуру. Он начал безнаказанно методично, на протяжении часов, вести шквальные обстрелы, в том числе из запрещенных калибров, зная, что украинским воинам преступно запретили огонь в ответ. Кто то специально в угоду вражескому кремлю преступно убивает Украинскую армию её воинов а значит и территориальную целостномть и суверенитет Украинской державы.
 показать весь комментарий
 
 
"Крыса", это твоё "перестатьстреляние"?!!! Так чем же оно отличается от ""наживания на войне Порошенко"?!!!....
 показать весь комментарий
 
 
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, в котором призвал повлиять на боевиков, чтобы те прекратили убивать украинцев на Донбассе.
"Я сегодня с утра разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу (обстрелы и гибель украинских военных - ИФ). Срочно ему позвонил, сказал, что это не приближает нас к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей", - сказал Зеленский на брифинге в среду в Киеве
 показать весь комментарий
 
 
знову на коліна бухкалось це чмо зєлєпутінське?
 показать весь комментарий
 
 
6 загиблих, 9 поранених (дай Бог, щоб всі вижили) за два тижня. Це перемир'я?! Це так називає ГенШтаб це?!! Це найдорожчий театр абсурду, що я бачив, бо Україна платить за нього власною кров'ю.
 показать весь комментарий
 
"А теперь действуй, Верховный!" - отец погибшего морпеха сильно обратился к Зеленскому
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA"
"И тогда, может быть, в ваших трусливых желудках, изъеденных спиртным, выпитым при развлечении местных и российских политиков-олигархов, колыхнется тошнота от собственной паскудной жизни. Станьте на колени, любители не стрелять. Смертный грех на вас - соучастие в убийстве..До помсти! "Don", отец морпеха."
И все это касается всех зебилов, на них тоже кровь.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх