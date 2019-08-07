 Шесть украинских воинов погибли, еще девять ранены с начала перемирия на Донбассе, - Хомчак. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

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"С начала оглашенного перемирия в зоне проведения ООС погибли 6 украинских военнослужащих, включая 4, которые погибли вчера, и ранены были 9 военнослужащих", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

По словам Хомчака, 6 августа военные погибли от выстрела из гранатомета, к которому была примотана мина 82-миллимитрового миномета. Снаряд попал непосредственно в окоп, где военнослужащие проводили инженерное обустройство своих позиций.

"Ответ военнослужащие готовы были осуществить, но по нашей разведывательной информации, противник после обстрела покинул свои позиции и до сих пор там противника нет", - добавил он.

Перемирие было объявлено 21 июля.

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Напомним, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью.