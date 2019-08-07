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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2382) Меркель (1677) нормандская четверка (597) Макрон (281)

 Зеленский намерен созвониться с Макроном и Меркель: Я хочу, чтобы встреча "нормандской четверки" прошла в ближайшее время

Президент Владимир Зеленский заявил, что планирует провести телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель относительно ситуации на востоке Украиныи возможности проведения встречи в нормандском формате в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил на брифинге.

Зеленский отметил, что сегодня "первый звонок был с президентом РФ"

"Второй звонок у меня будет уже из Турции Макрону. Но я не знаю, успеем ли мы", - сказал Зеленский.

Также он добавил, что планирует связаться с Меркель.

"Я бы также хотел связаться сегодня, если будет время у госпожи Меркель, и договориться о срочной встрече, чтобы мы больше не говорили друг другу, что в этом году должна быть встреча в нормандском формате. Сколько еще людей должны погибнуть в этом году? Поэтому я хочу, чтобы эта встреча произошла в ближайшее время", - сказал Зеленский.

При этом Зеленский добавил, что хотел бы чтобы встреча в нормандском формате прошла, несмотря на все предыдущие дипломатические договоренности.

"Чтобы мы по-людски относились друг к другу и понимали что это очень важно", - отметил президент.

Глава государства не исключил, что может прервать свой визит в Турцию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский позвонил Путину: "Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3141660
 
 
 Топ комментарии
 
Петух начал ЗЕ в жопу клевать - обстрелы, гибель ребят, потеря территории.
А 100 дней не прошло
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Всрався "миротворець" ще й червоні труселя!
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Да тебя дурачка на флейте все из них крутят...
Даже...МЕРКЕЛЬ!))))
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Зеленський телефонував Путіну через загибель українських військових на Донбасі, а кремлёвский Фюрер сказал, что в гражданский конфликт не вмешивается, Зеленский подумал и пропел тихо Ла-Ла, Ла- Ла
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https://www.dialog.ua/ukraine/186027_1565169295- лист до зеленського від батька загиблого воїна читати-обов'язково всім!
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В итоге все увидели абсолютно импотентный пост, в котором Зеленский призывает к переговорам с Макроном, Меркель (сильно помогло тебе это в ПАСЕ?) и Путиным, изначальным убийцей. Зачем? Обменять жизни бойцов на "а поговорить"? Какой смысл в этих показушных альфасамцовых выступлениях перед представителями местной власти в разных городах, если когда речь касается твоих погибших, ты не имеешь яиц, чтобы назвать вещи своими именами? "Инцидент"? "Все увидели кто действительно не хочет мира"? Серьезно?
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На Лигу Смеха.

Он думал , назначит Апарыша ( по совету непопулярного Гриценко) главным , и можно в Одессе отдыхать
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Петух начал ЗЕ в жопу клевать - обстрелы, гибель ребят, потеря территории.
А 100 дней не прошло
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А я об этом, месяца два, назад, говорил... "Зелюки" мне глаза выдирали...
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Интересно, если кто-то наймет слугу, допустим, садовника тот будет постоянно сообщать хозяину, что то у него есть намерение подстричь газон, то полить деревья... Долго он на своем месте удержится?
Зеля, работу надо делать, а не языком молотить.
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Так для нього язиком то і є робота. Ну, хіба що, ще х..єм на роялі.
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Тебе обдурили, то- не є рояль, то є тупі макітри порохоботів!
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через сутки после обстрела зе сделал решительный шаг и пожаловался мутину в телефонном звонке.
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Они не путлер.Они занятые делом люди.С всякими шурмаедами и которые очень просят х-ла могут сегодня не поговорить.У них график.
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Всрався "миротворець" ще й червоні труселя!
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Да тебя дурачка на флейте все из них крутят...
Даже...МЕРКЕЛЬ!))))
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Очередной раз поболтать и услышать "ободряющие слова о поддержке" ( подтвержденные правда возвращением РФ в ПАСЕ) Пять лет войны, которой как бы нет, 13 тыс убитых и наверняка не менее 50 тыс раненных, сто первое "бессрочное, школьное, хлебное, пасхальное, новогоднее и т. д. "перемирие" Которое как всегда было только на бумаге ( помните слова Бисмарка " договоры подписанные Россией не стоят даже той бумаги на которой написаны") Предлагаю что бы главнокомандующий и прошлый и нынешний ( согласовывавший перемирие тогда и сейчас) являлся к семьям погибших и раненных лично к каждой и объяснял им про "перемирие" в результате которых погибли или стали инвалидами их близкие.
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І що ти скажеш ?
Що ти зробиш ?
В тебе навіть своєї позиції немає. Ти зганьбив армію. І країну теж. Нас вже не сприймають і не поважають.
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назвіть, будь ласка, хоч одну розвинену країну, яка взагалі поважала колись Україну? поважають сильних, а не плакс, яким всі весь час заважають.
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Ксения, БПП не"сприймають i не паважають" за воровство и ложь - Зеленский тут не виноват. И я думаю он не прочитает ваш комментарий.
Извините, что опять вас зацепил - вы оставляете столько куч к каждой статье - трудно все обойти.
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перефразую - отже ви мазохіст і вам подобається борсатись в моїх кучах ?
на здоров'я !
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Знаменитая беларуская толерантность и человеколюбие - я верю, что вас, Ксения, еще можно спасти.
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ви вже дотолерувались, що стали колонією русні.
не треба мене рятувати
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Пока они будут пить кофе...ты дурачек сыграешь им на роле?)))
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ЗеЛя,манатки собирай.скоро на ростове будешь
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Зеленський вивів усе награбоване в оффшори і таємно покинув Україну! Кажуть, його вже бачили на пляжах Турції! Залишив країну на поталу Бєні, Разумкову і Ахмєтову!
Зеленський планує провести телефонні розмови з Макроном і Меркель для узгодження зустрічі "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 7421

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Зеленский отметил, что сегодня "первый звонок был с президентом РФ"


.....я пазванил...и пригрозил, что если не прекратят убивать укрсалдат по 4 чел в день, то киев пастроит мост с киева в данецк в 4 раза быстрее!!!!!!!

а еще что-то там провякал про убитие гражданских-невнятно-непонятно кто кого убил-видно
по мотивам кучмы про нестрелять из данецких садиков.

ну и попросил до конца недели не беспокоить,
бо поэхал в адэсу на лигусмеха и там покупаться -поесть шаурмы.

дебилвечнозеленый

ахахаха







Источник: https://censor.net.ua/n3141660
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Правильно! Нужно брать быка за рога, звони им и тупо назначай встречу! На тогдато-тогдато, тамто и тамто, заканчиваем эту войну с такогото числа и весь разговор...
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Сначала позвонил ху&лу. На коленях просил,извинялся - как обещал?
А теперь "ДУМАЕТ"(!!!!????) и "СОБИРАЕТЬСЯ"!!! (сценарий заучивает) позвонить М+М.
Раньше П.О.П. звонил М+М,а птом ему звоило ху&ло. Или отмораживалось.
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Зеленский отметил, что сегодня "первый звонок был с президентом РФ" -- от ****! Каци вбивають наших хлопців, а цей блаЗЕнь звонить *****!
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Самый хороший звонок - залп "Ураганов", или "Вильхи", по дислокации российских войск, на Донбассе... Его услышат не только Меркель, с Макроном, но и Путин...
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Если бы я тебя поймал...мелкое ты ЧМО...
засунул бы тебя головой в печку!
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А по лобі отримати гумовим фалосом ця сциклива Шмаркля не хоче ?
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