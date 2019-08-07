 Зеленский намерен созвониться с Макроном и Меркель: Я хочу, чтобы встреча "нормандской четверки" прошла в ближайшее время

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил на брифинге.
Зеленский отметил, что сегодня "первый звонок был с президентом РФ"
"Второй звонок у меня будет уже из Турции Макрону. Но я не знаю, успеем ли мы", - сказал Зеленский.
Также он добавил, что планирует связаться с Меркель.
"Я бы также хотел связаться сегодня, если будет время у госпожи Меркель, и договориться о срочной встрече, чтобы мы больше не говорили друг другу, что в этом году должна быть встреча в нормандском формате. Сколько еще людей должны погибнуть в этом году? Поэтому я хочу, чтобы эта встреча произошла в ближайшее время", - сказал Зеленский.
При этом Зеленский добавил, что хотел бы чтобы встреча в нормандском формате прошла, несмотря на все предыдущие дипломатические договоренности.
"Чтобы мы по-людски относились друг к другу и понимали что это очень важно", - отметил президент.
Глава государства не исключил, что может прервать свой визит в Турцию.
Он думал , назначит Апарыша ( по совету непопулярного Гриценко) главным , и можно в Одессе отдыхать
А 100 дней не прошло
Зеля, работу надо делать, а не языком молотить.
Даже...МЕРКЕЛЬ!))))
Що ти зробиш ?
В тебе навіть своєї позиції немає. Ти зганьбив армію. І країну теж. Нас вже не сприймають і не поважають.
Извините, что опять вас зацепил - вы оставляете столько куч к каждой статье - трудно все обойти.
на здоров'я !
не треба мене рятувати
.....я пазванил...и пригрозил, что если не прекратят убивать укрсалдат по 4 чел в день, то киев пастроит мост с киева в данецк в 4 раза быстрее!!!!!!!
а еще что-то там провякал про убитие гражданских-невнятно-непонятно кто кого убил-видно
по мотивам кучмы про нестрелять из данецких садиков.
ну и попросил до конца недели не беспокоить,
бо поэхал в адэсу на лигусмеха и там покупаться -поесть шаурмы.
дебилвечнозеленый
ахахаха
Источник: https://censor.net.ua/n3141660
А теперь "ДУМАЕТ"(!!!!????) и "СОБИРАЕТЬСЯ"!!! (сценарий заучивает) позвонить М+М.
Раньше П.О.П. звонил М+М,а птом ему звоило ху&ло. Или отмораживалось.
засунул бы тебя головой в печку!