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 Политика Украины
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Все про:война (3558) Грузия (3614) МИД (5083)

 Годовщина начала российско-грузинской войны: МИД Украины выразил солидарность с Грузией

Министерство иностранных дел Украины в день одиннадцатой годовщины начала вооруженной агрессии РФ против Грузии осудило развязанную Россией войну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает развязанную Российской Федерацией войну против Грузии, начатую 7 августа 2008 года, продолжающуюся незаконную оккупацию суверенных территорий Грузии в Абхазии и в Цхинвальском регионе/Южной Осетии, а также шаги российского оккупационного режима, направленные на их фактическую аннексию", - говорится в заявлении.

МИД выразил солидарность и подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах и заявил о необходимости мирного решения конфликта на основе фундаментальных принципов и норм международного права.

"Опыт показал, что политика умиротворения агрессора путем замораживания российско-грузинского конфликта развязала ему руки и привела к прямой вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины в феврале 2014 года", - сообщает министерство.

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество продолжить приниятие консолидированных мер, направленных на восстановление территориальной целостности и суверенитета государств, пострадавших от агрессивной политики России.

"В эти дни мы вместе с Грузией скорбим по жертвам войны, отдавая им дань памяти, и разделяем со всем грузинским народом боль невосполнимых утрат", - отметили в украинском МИДе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141657
 
   
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Грузія була першою, з якої підарашка почала свої потуги на реванш.
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В свое время была попытка создания экономического союза отдельного от РФ, а именно ГУАМ ( Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова).. Кстати обратите внимание именно им и только им потом и досталось ( Карабах, Юж. Осетия, Абхазия, Приднестровье, Крым, Донбасс) А нужно было изначально заключать оборонительный военный союз между этими странами. А потом совместно в НАТО пробиваться. И реагировать сразу после первой же агрессии на любую из стран участников. А так по одиночке "брат - сосед" всех попинал.
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08.08.08
еуропа назвала Джорджію агресором. Она насільно ворвалась в свойо жиліщє!
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Смерть и проклятие кремлядьско-путлеровским рашистским оккупантам!!!
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