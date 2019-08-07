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 Денисова пришла на допрос в ГПУ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова пришла на допрос в Генеральную прокуратуру.

Денисова отказалась общаться с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Адвокат омбудсмена Андрей Тарасов отметил, что "не знает, почему ее вызвали". Повестку с вызовом на допрос Денисова получила 30 июля.

Напомним, 26 июля директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова при назначении члена ВККС учла "пожелания" Вовка в обмен на отмену трех протоколов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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31 июля ряд правозащитных организаций обратились к парламенту и правоохранительным органам с призывом расследовать, совершила ли Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова коррупционное преступление.

В Секретариате Уполномоченного ВРУ по правам человека утверждают, что Денисова уволила члена ВККСУ Андрея Козлова из-за отсутствия у него 15-летнего стажа в сфере права.

Источник: https://censor.net.ua/n3141654
 
 
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Нема лиха без добра. Може частину урли ЗЕленим вдастся посадити.
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Какую гнилуху мы скинули на выборах!
Теперь, все эти порошенковские твари должны ответить по всей строгости Закона!
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нікчема.
Людми́ла Лео́нтіївна Дені́сова (нар. 6 липня 1960, м. Архангельськ, Росія) - український політик.

З 1979 до 1989 Людмила Денісова працювала вихователем дитсадків, секретарем судового засідання, завідувачем канцелярією, консультантом Архангельського обласного суду.
З 1990 до 1991 - юрисконсульт Кримського обласного комітету ЛКСМУпеціни кадри з ликисиму
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Это было понятно сразу.
Все назначения после Майданов производились не по профессиональным качествам, а по политическим мотивам.
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- Я пришёл сюда в сопровождении полицейского, потому как мне не понравилось, что из сумасшедшего дома меня выкинули без обеда. Я им не уличная девка - возмутился Швейк(c)
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Єту пЕнисову давно пора допросить с пристрастием. Там уж точно рЬІло в пуху.
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