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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2382) Путин (24954) операция Объединенных сил (1471)

 Зеленский позвонил Путину: "Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня утром созванивался с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить смерть 4 украинских воинов на Донбассе в результате обстрела со стороны наемников РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Я сегодня с утра разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу (гибель 4 украинских воинов. - Ред.). Срочно ему позвонил, сказал, что это не приближает нас к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей", - рассказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки погибли 4 украинских воинов, 1 - ранен. Наемники РФ применяют запрещенные 120-мм минометы, - пресс-центр ООС

"Второй вопрос, который я поднимал: мы продолжаем разминирование и нам нужно сократить с той стороны сроки строительства в Станице Луганской моста. Еще несколько вопросов поднимал. Это возвращение наших пленных. Долгий у нас был разговор. Я говорю, что наших людей убивают. Мне говорят, что есть детали, где наши люди стреляют по гражданским людям. Все говорят, что хотят мира, но кроме слов мы должны двигаться очень быстрыми шагами", - добавил Зеленский.

Напомним, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью.

Источник: https://censor.net.ua/n3141653
 
   
 Топ комментарии
 
ЗЕ угрожал Хуйлу, что если будут продолжаться обстрелы, то новых серий "Сватов" в расее не видать
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Позвонил убийце поговорить о жертвах убийцу это повеселило
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Або я - дебіл, або хтось нас всіх хоче зробити дебілами )) Зеленський зателефонував Путіну: "Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивати наших людей" - Цензор.НЕТ 2863 .Зе тебя уже им сделал . Кстати , почему зе-влада не опровергает самого факта терракта . ? Ну если небыло нападения орков ( если то фейк), почему молчат Разумковы , Бакановы и т.д .??
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ты, подонок, мало того, что позвонил убийце, так еще и ватные сплетни обсосал, тварь
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Ну выглядит где-то так.....бобики , вы хоть памперсы своему бетмену купите. .Зеленський зателефонував Путіну: "Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивати наших людей" - Цензор.НЕТ 5560
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"Я дуже вас прошу" - ***** зелене, не скавчати потрібно, вимагати, давати адекватну відповідь, тоді тебе почнуть слухати
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Президенту надо создать из порохоботов штурмовой батальон и отправить их на передовую показать 73% слабакам, как надо воевать, просто кишит здесь их храбрость..они давно уже рвутся в бой...
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ну извини, пилять, что так мало лайков на ютубчике
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зедитбіл, 73% з 40% населення яке прийняло участь виборах, це заледве 25% від населення держави...
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Wings of *******

@*************

·45 мин

А наш-то, новый-то, позвонил Путину и попросил повлиять на "ту сторону". Именно так, шаг за шагом, фраза за фразой, стране теперь вдалбывают в голову тезис про "внутренний конфликт", про "ту сторону", про... помните "повстанцев" на Олимпийском?
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Интересно, он когда ***** звонил, на что расчитывал.
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Якщо зброя не потрібна на Донбасі, треба її відвести за Дністер, тут вона згодиться.
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я можу зрозуміти зЕдибілів які казали "всеравно только би мір" але зЕпатріотів які казали "свинарчуків на мило і лиш би не петя" це я не розумію, бо ви обєднались з зЕдибілами і фактично зрадили державу.
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Отдельные цитаты Коломойского, которые мне особенно понравились :
" Украина - единое неделимое унитарное государство. Если начать федерализацию, завтра начнется парад суверенитетов." ;

"
Нужно убрать изменение Конституции, заменить пятилетним переходным периодом особого статуса Донбасса, провести выборы на этой территории под надзором ОБСЕ. Пусть Россия тоже сидит смотрит, но не вмешивается. Избрали всех, кого надо, через 30 дней собрали манатки и валите к себе" ;

"
- Какие варианты экономической реинтеграции Донбасса вы считаете возможными?

- Ничего там не надо реинтегрировать. Вам надо свалить просто, и все реинтегрируется автоматически за одну неделю."
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Тупа зелена шмаркля, а хто ж на твою думку на них вплинув, щоби вони почали вбивати???
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Зеленский позвонил Путину и рассказал о чём с ним разговаривал. О чём всю войну Порошенко разговаривал с Путиным?

16 декабря, 2014 Глава Администрации Президента Украины Борис Ложкин заявил, что президент Украины Петр Порошенко регулярно общается со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
02.03.2017 Президент Украины Петр Порошенко и глава Кремля Владимир Путин регулярно проводят телефонные переговоры.
2018 В понедельник,12 февраля, состоялся телефонный разговор между президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным.
09.06.2018 Порошенко и Путин обсудили по телефону вопрос политзаключенных: договорились о посещении заключенных омбудсменами, - АП
21.06.18 Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным.
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Тобто різниці між баригою і шмарклею нема?
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Клоун малорос підписує капітуляцію України перед путіним !
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"не подведу вас всех", то есть - кого то подведет, кого то не подведет. В общем - как получится.
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диванные вояки активизировались.Сейчас гороха подхавают и ********* будут ковровыми бомбордировками накрывать.
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Интересно, как общество на это отреагирует?
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Мерзота мародерська продажна знову налетіла на Вовіка. Щоб зароблені порошенківські срібняки на брехні вам через дупу їжаком вилізли
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соевые прахоботы все до единого - клоуны, кретины, мразь ватная, шваль зебильная, плесень копеечная подкацапная.
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Зе позвонил Пуйлу, наверное пристыдил его , да зе масса ?
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Жалюгідне видовище! Воно подзвонило! А корпоратив провести не обіцяв? Очолювані мурлом війська вбили 6 та поранили 9 українців, які, на жаль, можливо голосували за нього, повіривши в ідіотські ідеї, а воно подзвонило! Я так і бачу, що прем'єр-міністр Ізраїлю телефонує в ХАМАС. Сподіваюсь, що кількість прихильників цього телефоніста трохи поменшає.
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А що другий придурок каже? Ми, мовляв,хотіли по ним вдарити, але вони втекли! Це начальник генштабу?
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_Мда... нет слов. Повлиять. Как будто бы т. н. "республики" - самостоятельные образования, а расия тут ни при чём! Как будто не приказы путлера они выполняют. Т.е. асисяй соглашается со стратегией врага, по которой это внутриукраинский конфликт, а не война с расией! А поскольку я далёк от того, чтобы самодовольно считать зельца дураком, я вынужден делать вывод, что он - предатель!
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Тварь зелёная попросила прощения у ***** за потраченные руснявыми мразями боеприпасы...
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Это он как бы хвастается, что попросил Путина?
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