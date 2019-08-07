 Зеленский позвонил Путину: "Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Я сегодня с утра разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу (гибель 4 украинских воинов. - Ред.). Срочно ему позвонил, сказал, что это не приближает нас к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей", - рассказал Зеленский.
"Второй вопрос, который я поднимал: мы продолжаем разминирование и нам нужно сократить с той стороны сроки строительства в Станице Луганской моста. Еще несколько вопросов поднимал. Это возвращение наших пленных. Долгий у нас был разговор. Я говорю, что наших людей убивают. Мне говорят, что есть детали, где наши люди стреляют по гражданским людям. Все говорят, что хотят мира, но кроме слов мы должны двигаться очень быстрыми шагами", - добавил Зеленский.
Напомним, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью.
Wings of *******
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А наш-то, новый-то, позвонил Путину и попросил повлиять на "ту сторону". Именно так, шаг за шагом, фраза за фразой, стране теперь вдалбывают в голову тезис про "внутренний конфликт", про "ту сторону", про... помните "повстанцев" на Олимпийском?
" Украина - единое неделимое унитарное государство. Если начать федерализацию, завтра начнется парад суверенитетов." ;
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Нужно убрать изменение Конституции, заменить пятилетним переходным периодом особого статуса Донбасса, провести выборы на этой территории под надзором ОБСЕ. Пусть Россия тоже сидит смотрит, но не вмешивается. Избрали всех, кого надо, через 30 дней собрали манатки и валите к себе" ;
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- Какие варианты экономической реинтеграции Донбасса вы считаете возможными?
- Ничего там не надо реинтегрировать. Вам надо свалить просто, и все реинтегрируется автоматически за одну неделю."
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