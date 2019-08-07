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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9257) Курченко (473) Гонтарева (748)

 "Жду их в Лондоне", - Гонтарева отказалась приехать на допрос в ГПУ

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева отказалась прийти 12 сентября в Генпрокуратуру на допрос по делу бизнесмена-беглеца Сергея Курченко.

Об этом она заявила в комментарии изданию The Page, информирует Цензор.НЕТ.

"Я ничего к этому делу не имею, даже рядом не проходила. Я уже им (ГПУ. - Ред.) сообщила, что работаю и живу в Лондоне, поэтому они знают мой адрес и могут присылать мне все иски или приехать ко мне в Лондон... Жду их в Лондоне, если они хотят меня увидеть", - сказала Гонтарева, добавив, что повестку на допрос еще не получила.

О том, что Гонтареву вызывают на допрос в прокуратуру, стало известно 6 августа. Для нее это уже третий вызов на допрос по делу Курченко за этот год.

Также на Цензор.НЕТ: Гонтарева о Коломойском: Очень плохо, что он вернулся. Он мне угрожает

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 28 марта департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил расследование по подозрению бизнесмена-беглеца Сергея Курченко и объявил о подозрении 98 лицам.

Также появилась информация о том, что прокурор Кулик объявил о подозрении людям из ближайшего окружения президента - В.Гонтаревой, Б.Ложкину и А.Филатову. ГПУ заявила о том, что Кулик поступил незаконно.

Источник: https://censor.net.ua/n3141652
 
   
 Топ комментарии
 
"Жду их в Лондоне", - Гонтарева отказалась приехать на допрос в ГПУ - Цензор.НЕТ 8144 Бабок вагонами с Парашенком наворовала и в Лондон укатила. А вы сидите лохи дрочите дальше на безальтернативные 144 рехвормы Парашенка.
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нахабство цієї пучеглазої жаби не має меж!
Нічого, коли буде у розшуку, інакше заспіває
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все это интересно, но через месяц уже будет новый генпрокурор, и он точно будет не из сторонников пороха...странно, что луцик вообще это дело продвигает
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Через месяц к власти придут те, кто любит деньги больше, чем их предшественники.
- А патриоты?
- А патриоты в окопах...
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- Вы, как говорится, являетесь господином положения, - с удовлетворением ответил Швейк. - А пройтись вечерком в полицейское управление - совсем не дурно - это будет небольшая, но очень приятная прогулка. (с)
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ну будем посмотреть...те кто будет приходит деларируют скорый мир, правда не совсем понятно, каким образом
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Бабок вагонами с Парашенком наворовала и в Лондон укатила. А вы сидите лохи дрочите дальше на безальтернативные 144 рехвормы Парашенка.
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Зеленське будет полгода вывозить некраденное.
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Ой, да єслі вистроіть єті вагони в лінію, то оні протянутся от Бізнес Центра Лахта-2 аж до космодрома Васточний !

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Люди, котрі перевели мільярди доларів в Британію, перебувають під захистом уряду її величності.
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Да вот хрен там.
Как сообщали СМИ, Абрамович получил израильский паспорт. Въехать по нему в Великобританию он сумеет лишь на срок до шести месяцев. В апреле у российского бизнесмена истеклаинвестиционая британская виза. По данным прессы, власти Великобритании потребовали у Абрамовича объяснить происхождение его состояния.
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Гра на публіку. Наче "наївні" британці не знали звідки дрова" в Абрамовіча. Абрамович - британський зіц-головуючий, аналог наших пінчуків-коломойш та ахматових.
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Какая игра на публику? То, что ему визу не дали? Боголюбов, к Вашему сведению, имея британский паспорт, свалил из Королевства от греха подальше.
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Смеху то будет, если в реале она в Москве сидит, просто ролики со студии "Мосфильм" на фоне декораций Шерлок Холмс постит. В Москве надежней будет, Москва своих агентов не сдает, в теории.
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В Москве своих воров хватает. Чужих они принимают, только чтобы ограбить.
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Бєню чекають в америці. Поки тільки бєню
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Скоро и Богдана с Портновым)
ЗЕбоба еще не вкурил куда нос засунул...
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и тебя, лучшая пьяная жаба галактики - сатановская посадят вместе со свиновальцем
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*********** наглость,представте :сидит вор дома,ему предьявляют подозрение,а он следователю говорит я жду вас дома.
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Анналогично было с Беней Коло Мойшей)))
ФБР его вызывает...а он в ответ...я дома в Израиле...приезжайте
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во-1-х, ей не предъявляли никакого подозрения а вызвали на допрос. В качестве свидетеля.
во-2-х, ты уехал работать в Польшу, тебя вызывают на допрос в качестве свидетеля. Ты все бросишь и поедешь за свой счет?
Следователям надо - пусть сами к ней едут, за свои деньги.
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А в третьих, если не хватает мозгов нажать на ссылочку прямо в статье, есть гугль - пользуйся иногда!!!
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Команда пэти, понимать нужно, професионалы же
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гонтарева там обвиняемая или свидетель?в 1ом случае пусть запрос шлют на экстрадицию
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кто профессионал? сатановская что ли? так она ни финансовой ни экономической освиты не имела. она имела диплом инжинера и не работала по специальности ни дня. а свиновальц ее подобрал когда она спекуляцией долларами занималась. была т.н. брокером в прачечной незаконного обменника.
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к тому. кто был на самом деле эти потужные мыролюбные свинореформаторы.
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ну хз хз...посмотрим, что нареформируют новые реформаторы...и как бы старые реформы цветочками нам тогда не показались...хотя я и противник порохоботного цеха и не считаю гонтареву каким то супер профессионалом
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я думаю штейны много не нареформят. их осенью отправят на гилляки с вальцманатом.
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уже этой осенью прогнозируешь 3ий майдан?
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скорее всего да. хотя это не будет майдан. соберутся несколько раз недовольные граждане Украины в одном месте а серливые штейны просто сами стратят.
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первый вопрос, на каком основании мы должны ее задерживать? потому что на цензоре малолетки решили что она вор?)))
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если подозреваемая, то может все же ее надо доставить для следственных действий и суд пусть меру пресечения выберет?
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а она подозреваемая? что то ты разогнался. ее вызывают на допрос а не вручают подозрение. мне плевать на гонтареву, но давайте когда то начинать жить по закону, который один для всех.
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нахабство цієї пучеглазої жаби не має меж!
Нічого, коли буде у розшуку, інакше заспіває
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На розшук положат большой Х..!)))
Как положили на авторитет ЗЕбобы!!!)))
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поживем - побачимо,
доживем - дізнаємося))
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Сейчас в прокуратуре передерутся за эту поездку😀😀😀
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Эта мразь должна сидеть пожизненно разом со своим п.алкашенко
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Чувак...это внутриукраинскиц вопрос!
А ты под флагом США!!!)))
Твое мнение АЛЕША тут первое с конца)))
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Приглашение на "чашку чая с полонием" получено "Чекаю на них у Лондоні", - Гонтарева відмовилася приїхати на допит у ГПУ - Цензор.НЕТ 8058
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А судді самі сцють їхати у Лондон, щоб Інтерпол не загріб по дорозі.

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Я сочувствую бритам... не дай Бог что б она там стала каким то чинушей... тогда все, фунт будет как минимум к доллару 30 к 1...
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В правительстве Британии сидят не дураки. Они с радостью принимают беглецов воров-олигархов с вагонами денег из всего мира чтобы их доить, потому как они только на ети деньги и живут, но в своему рулю они никогда такого человека не пустят.
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Что на єто ответит козляра порошенко которий ее впихнул на главу НБУ?
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Это работа для нашего ССО,нужно как израиле,похитить в кандалы и домой.
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она что-то нарушила? Есть решение суда?
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По петіним вказівкам обвалила гривню, створила коридор в офшори, ліквідувала банки, зате не забула створити свій і петін персональні,які дали прибуток від 100%до 300.А рішення суду буде після допиту,це дитині сопливій і те зрозуміло... Сталінські часи минули, може чув?!!!!
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Да нах с ней переговариваться!? "Чекаю на них у Лондоні", - Гонтарева відмовилася приїхати на допит у ГПУ - Цензор.НЕТ 9718 Выдвинуть обвинение и подать на экстрадицию! Англичане очень трепетно относятся к таким вещам, из страны по крайней мере её вы3,14здячат!
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Не гонорилась бы так, а то Беня может и в мешке из под сахара привезти её в Украину.
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Что тут за сброд даунов-комментаторов? Есть доказательства - предъявите.
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Надеются, что сама во всем сознается.
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порошенко і деякі персонажі його зграї як та же гонтарева за гроши вкрадені в україни будуть "купувати" собі за кордоном по суті "недоторканість" щоб їх не видали україні.
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Цю скотиняку потрібно екстрадувати в наручниках! Обікрала людей, ще й глумиця з них!!!
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Смотрите "Дубинизмы" на Ютубе, ролик называется "Экстрадиция Гонтаревой и другие субъективные итоги ". Дубинский очень подробно рассказывает о всех махинациях Гонтаревой.
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к стати свиношнырь фурса который на цензоре периодически пишет то же из этой шайки.
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свиночерный гетьмон это свиновальц?
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во так..кинула вместе с Мародёром Барыжным лохторат на миллиарды и дули показавает.. Гениальные 144 потужных реформы.. В какой стране мира еще такое возможно?
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Во украинские технологии по дерибану страны - сначала назначить на должность с определением заранее известных преступных задач, потом выпустить за бугор, а потом приглашать на "беседу" по этим же задачам в украинскую прокуратуру! Это "победа"!!! Теперь что к ней киллеров с газом "Новичок" будут направлять? И мало что могут с ней сделать потому, что в этих масштабных схемах завязаны все крупняки украинского истеблишмента. А, если у ней ещё и английское подданство, о чем она, наверное, заранее побеспокоилась, то она чхать хотела на все их приглашения. Аля улю!
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Пишите в Английскую миграционную службу и тогда она не будет такой самоуверенной.
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бггггг, свора мородёра открытым текстом уже посылает.
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