 "Жду их в Лондоне", - Гонтарева отказалась приехать на допрос в ГПУ

Об этом она заявила в комментарии изданию The Page, информирует Цензор.НЕТ.
"Я ничего к этому делу не имею, даже рядом не проходила. Я уже им (ГПУ. - Ред.) сообщила, что работаю и живу в Лондоне, поэтому они знают мой адрес и могут присылать мне все иски или приехать ко мне в Лондон... Жду их в Лондоне, если они хотят меня увидеть", - сказала Гонтарева, добавив, что повестку на допрос еще не получила.
О том, что Гонтареву вызывают на допрос в прокуратуру, стало известно 6 августа. Для нее это уже третий вызов на допрос по делу Курченко за этот год.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 28 марта департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил расследование по подозрению бизнесмена-беглеца Сергея Курченко и объявил о подозрении 98 лицам.
Также появилась информация о том, что прокурор Кулик объявил о подозрении людям из ближайшего окружения президента - В.Гонтаревой, Б.Ложкину и А.Филатову. ГПУ заявила о том, что Кулик поступил незаконно.
- А патриоты?
- А патриоты в окопах...
інфа - 100%
Как сообщали СМИ, Абрамович получил израильский паспорт. Въехать по нему в Великобританию он сумеет лишь на срок до шести месяцев. В апреле у российского бизнесмена истеклаинвестиционая британская виза. По данным прессы, власти Великобритании потребовали у Абрамовича объяснить происхождение его состояния.
ЗЕбоба еще не вкурил куда нос засунул...
ФБР его вызывает...а он в ответ...я дома в Израиле...приезжайте
во-2-х, ты уехал работать в Польшу, тебя вызывают на допрос в качестве свидетеля. Ты все бросишь и поедешь за свой счет?
Следователям надо - пусть сами к ней едут, за свои деньги.
Нічого, коли буде у розшуку, інакше заспіває
Как положили на авторитет ЗЕбобы!!!)))
доживем - дізнаємося))
А ты под флагом США!!!)))
Твое мнение АЛЕША тут первое с конца)))