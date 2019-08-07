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 Политика Украины
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 Мажоритарщик от "Слуги народа" Одарченко финансировал партию Мураева "Наши", - "Схемы"

Победитель на выборах в Верховную Раду Украины в 170 округе в Харькове от партии "Слуга народа" Андрей Одарченко в 2018 году внес почти 200 тысяч гривен на счет партии "Наши", лидером которой является народный депутат 8-го созыва от "Оппозиционного блока" Евгений Мураев. Об этом свидетельствуют данные НАПК, однако Одарченко отрицает финансирование партии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".

Согласно отчету партии "Наши" за третий квартал 2018 года, опубликованному на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), Андрей Одарченко сделал два денежных взноса на счета партии Мураева на общую сумму 198 500 гривен.

Сам Одарченко в комментарии "Схемам" отрицает, что финансировал партию Мураева. На вопрос, разделяет ли он идеологию этой партии, будущий депутат ответил: "Нет, я в другой партии".

Мажоритарщик от Слуги народа Одарченко финансировал партию Мураева Наши, - Схемы 01

Андрей Одарченко - декан факультета управления торгово-предпринимательской и таможенной деятельностью Харьковского государственного университета питания и торговли. До парламентских выборов он был бизнесменом и владел рядом компаний по управлению и аренде имущества в Харькове.

21 июля за кандидата от "Слуги народа" Андрея Одарченко отдали свои голоса более 31 тыс. харьковчан. На 10 тыс. голосов меньше набрал его ближайший конкурент - кандидат от "Оппозиционного блока" Дмитрий Святаш.

Ранее журналисты показали, как высокопоставленный пограничник времен Виктора Януковича (и экс-помощник сына генпрокурора при Януковиче Виктора Пшонки - Артема Пшонки) Вадим Слюсарев, которого называют "теневым куратором" штаба "Слуги народа" в Харькове, через бизнес и уполномоченных лиц связан с несколькими победителями от президентской партии в регионе.

Среди них - Андрей Одарченко, победитель в 170 округе Харькова, который, как обнаружили журналисты, связан со Слюсаревым через бизнес своего отца Николая Одарченко.

Это - компания "Градиент Инвест", из которой Андрей Одарченко вышел накануне парламентских выборов - 25 июня. Сейчас ее основателем значится его отец - Николай Одарченко. По контактному номеру "Градиент инвеста" можно связаться еще и с ООО "Рубикон Трейдинг", совладельцем которой является упомянутый ранее Вадим Слюсарев (на 99%).

Вадим Слюсарев - экс-помощник Артема Пшонки, который долгое время работал на различных руководящих должностях в Государственной пограничной службе.

В комментарии "Схемам" Одарченко заверил, что дружит со Слюсаревым, но тот "никаких установок по поводу работы в Верховной Раде" ему не давал.

Среди других будущих народных депутатов-мажоритарщиков от партии "Слуга народа" со Слюсаревым, как обнаружили "Схемы", связаны победитель в 173-м округе Александр Бакумов, в 179-м - Алексей Кучер и в 181-м - Дмитрий Микиша. Некоторые из них отрицали такую ​​связь со Слюсаревым или просто заверили, что знакомы.

На вопрос, какие отношения связывают президентскую партию и бывшего пограничника, президент Владимир Зеленский ответил, что ему знаком Слюсарев и тот помогал руководителю местного избирательного штаба "Слуги народа" Павлу Сушко. Впрочем, глава государства заявил, что лично со Слюсаревым не общается.

В свою очередь, председатель Харьковского областного штаба президентской партии и №28 в списке Павел Сушко отрицает влияние Слюсарева на работу "Слуги народа" в регионе и формирование списка мажоритарщиков.

Также журналисты обратились за комментарием к Вадиму Слюсареву. Пока на звонки и сообщения он не ответил.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141651
 
 
 Топ комментарии
 
Это називается : опа, опа, срослась п...а и ж...а, да?
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В этом Стойле все переплелось. Чему удивляться?
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Svitlana Sivak
Я згоріла від лютого сорому,
Залишились самі головешки..
Де ж вам, *****, не так було зорано..
Хто ж вам, скнарам, не кинув решти..

Ви хоча б розумієте - хто вони??
Роздивились в екстазі личину??
Вам так хочеться бути зґвалтованими,
Що ви пхнете під це Україну!

Стільки крові за вас же, зсучених,
Стільки цвіту за "втомлених й кволих",
Щоби ви волали з фейсбучека -
Українці стріляють по школах!

Вам не гіркнуть дими чотирнадцятого,
Вам маячить відпустка і море,
Поки ваша ж збезчещена нація
Платить кровєю в котлах й коридорах.

Цю гугняву, зелену гадину
Залюбки в серці гріє більшість.
Мало небо ревіло градами,
Виявляється - треба більше!

Вам же тільки батіг і витрішки,
Замість мозку - живіт і гузно!
Ваш мішок із лайном щораз більш важкий,
З кожним кроком все глибше грузнете.

Все навиворіт, все спотворено,
В жорнах підлості правда гине..
Де ж вам, *****, не так було зорано,
Що за гріш здаєте Україну...
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Выборы уже прошли, клоуны. Говнометы можно выключать, алло.
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вас, ********* это не останавливало, так что открывай рот пошире!
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Мы вас сделали, орут зебилы, да, вы сделали всю страну.
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Это називается : опа, опа, срослась п...а и ж...а, да?
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Этого не может быть, промежуток должен быть. Мажоритарщик от "Слуги народа" Одарченко финансировал партию Мураева "Наши", - "Схемы" - Цензор.НЕТ 9704 Мажоритарщик от "Слуги народа" Одарченко финансировал партию Мураева "Наши", - "Схемы" - Цензор.НЕТ 9704 Мажоритарщик от "Слуги народа" Одарченко финансировал партию Мураева "Наши", - "Схемы" - Цензор.НЕТ 9704
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вот удивили,да и они там все сепары/мрази зеленые
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В этом Стойле все переплелось. Чему удивляться?
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там багато таких.
прихованої сепарні поналазило
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Так у зе, как и везде в основном и сидят политические проститутки. Где нормальных то взять, 30 лет воспитывали тварей.
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а що тут із ряда вон виходящее? бродіння по партіям не заборонене ( скільки ригів у пеці і песиків?, юлі? ітд , а треба заборонити. партія--одна на все життя. перейшов--політичний труп.
то, що в зраді 100% карєристів і падлюк різного гатунку--навіть не сумніваюсь. нормальні люди надовго в мєнтах не затримуються(с)
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дупообразний, тебе і могила від природьої дупості не виправить. звісно не тебе. а тих хто ще подає Мажоритарщик от "Слуги народа" Одарченко финансировал партию Мураева "Наши", - "Схемы" - Цензор.НЕТ 1044 надію
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Бес попутал...хотя в аду бесы знают друг друга в лицо!)
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Элементарно, Ватсон: Одарченко предусмотрительно раскладывал яйца по разным корзинам. Такая-вот идейная целеустремленность "слуги народа" ...
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Да уж....весь сброд собрался в ВР по спискам и под знаменами партии "слуга урода"....
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ти чьо! нє могєт бить! ета ж новиє ліца!
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Слуги і окупаційна платформа , це одна промосковитська шобла. А мудрий нарідіот проголосував за проживання українців в тюрмах Сибіру .Жах.
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