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 Политика Украины, Экономика
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 Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле с Израилем

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Кабинетом министров и правительством Израиля о свободной торговле.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Соглашение должно вступить в силу через 60 дней после ратификации парламентом Украины и израильским Кнессетом.

В рамках договора будут отменены ввозные пошлины для около 80% украинских промышленных товаров с момента вступления соглашения в силу; новые возможности для модернизации промышленного производства в Украине, ведь отмена около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию будет способствовать высокотехнологичному инвестиционному импорту; увеличение израильских инвестиций в промышленность, АПК, высокотехнологичные сектора, ИТ, инновации; новый треугольник свободной торговли Украина-ЕС-Израиль, а украинские производители присоединятся к формированию глобальных цепочек добавленной стоимости.

Напомним, 21 января 2019 года Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли. С украинской стороны документ подписал первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив. По словам первого вице-премьер-министра, украинская сторона также ожидает расширения украинско-израильского сотрудничества в области транспортного машиностроения, авиационной сферы и автомобилестроения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Канада будут работать над расширением действия Соглашения о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3141649
 
   
 Топ комментарии
 
Они нам президента, а мы им шо?
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Не обзивай так членомкомандуючого по роялю. Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле с Израилем - Цензор.НЕТ 270
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ну, тепер некошерна чорна ікра буде у нас по ціні плитки рошена
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Это, я так понимаю, итог сегодняшнего "срочного совещания" ???
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Опять зрада... Шо ж таке трапится? Хотим как при мародёре!!! Верните нам мародёра!!!
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Я уже в предвкушении посмотреть что же мы будем поставлять израильтянам кроме олигархов с деньгами Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле с Израилем - Цензор.НЕТ 2104
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Не обзивай так членомкомандуючого по роялю. Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле с Израилем - Цензор.НЕТ 270
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Кое для кого гешефт - это все.
Погибшие гои - не в счет...
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Це ж треба..
Мабуть домовились що Ізраїль не визнаватиме Голодомор геноцидом.
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Вот орали Вальцман, Вальцман - но с евреями как-то не сложилось, Бенью обидел, Гройсманн зуб на него точит ....
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На самом деле, это то, чем действительно обязана заниматься власть. Не придумывать новые ограничения для своих граждан и бизнеса, а открывать для них новые возможности.
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