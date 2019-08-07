 Я не буду чувствовать себя не на своем месте, - Рябошапка ответил, готов ли стать Генпрокурором

Об этом в интервью 24 канала заявил заместитель руководителя ОП Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, что этот вопрос не совсем, возможно, скромный и не совсем корректный. Я не ощущаю никакого дискомфорта в том, что мне придется делать в должности Генерального прокурора, если этот факт состоится. То есть, я не могу говорить, что эта работа для меня некомфортная или будет доставлять некий дискомфорт с тем, что я якобы буду чувствовать себя не на своем месте. Этого нет", - заявил Рябошапка, отвечая на вопрос видит ли он себя Генеральным прокурором.

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Говоря о необходимых изменениях в органах прокуратуры в целом, он отметил: "Первоочередные наши изменения предусматривают возможность обновления самого офиса генерального прокурора, то есть Генпрокуратуры, обновление всей системы. На уровне руководства местных прокуратур – очень быстро… Потом уже создание механизма селекции, отбора прокуроров в местных, региональных прокуратурах".

При этом замглавы ОП указал на пожелание, чтобы "в эту профессию зашло много людей, у которых нет прокурорского опыта".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы Офиса президента Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.