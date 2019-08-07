EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  1676  28
Все про:ГПУ (9257) Рябошапка Руслан (66)

 Я не буду чувствовать себя не на своем месте, - Рябошапка ответил, готов ли стать Генпрокурором

Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка спокойно относится к перспективе своего назначения на должность Генерального прокурора Украины.

Об этом в интервью 24 канала заявил заместитель руководителя ОП Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, что этот вопрос не совсем, возможно, скромный и не совсем корректный. Я не ощущаю никакого дискомфорта в том, что мне придется делать в должности Генерального прокурора, если этот факт состоится. То есть, я не могу говорить, что эта работа для меня некомфортная или будет доставлять некий дискомфорт с тем, что я якобы буду чувствовать себя не на своем месте. Этого нет", - заявил Рябошапка, отвечая на вопрос видит ли он себя Генеральным прокурором.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военная прокуратура будет одной из тех сфер, которые подлежат изменениям. Я не вижу необходимости в ее существовании, - Рябошапка

Говоря о необходимых изменениях в органах прокуратуры в целом, он отметил: "Первоочередные наши изменения предусматривают возможность обновления самого офиса генерального прокурора, то есть Генпрокуратуры, обновление всей системы. На уровне руководства местных прокуратур – очень быстро… Потом уже создание механизма селекции, отбора прокуроров в местных, региональных прокуратурах".

При этом замглавы ОП указал на пожелание, чтобы "в эту профессию зашло много людей, у которых нет прокурорского опыта".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы Офиса президента Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3141648
 
   
 Топ комментарии
 
Ряба шапка на всє рукі ат скукі.
 показать весь комментарий
 
Руслан Рябошапка. Родился в пгт Зеленогорское Любашевского района Одесской области. В 1998 году окончил Международный Соломонов университет, получил квалификацию специалиста по правоведению.
Международный Соломонов университет был создан в 1992 году тремя энтузиастами - талантливым ученым Александром Тетельбаумом, а также крупными украинскими бизнесменами - Марком Эпштейном и Романом Шапшовичем.

Ви знаете, оказывается, в Украине сразу же после провозглашения независимости появились "крупные украинские бизнесмены"...
По замыслу Тетельбаума, это должно быть не только место, где смогут трудоустроиться еврейские ученые-педагоги, но учебное заведение, где молодые люди будут получать качественное образование с элементами еврейского воспитания - изучать свой язык, свою историю, свою культуру.

Только мне кажется, что еврейский мальчик подтягивает своих?
 показать весь комментарий
 
та нехай буде хоч 400 разів єврей. Аби навів порядок та посадив злочинців до тюрми, конфіскувавши все вкрадене майно та гроші. Національність в данному випадку значення не має.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
тепер є вже два таких тандеми... прошу бути уважним)
 показать весь комментарий
 
 
ну, кто первый запостит картинку параши того и лайки...
 показать весь комментарий
 
ну, баканов же чувствует...в чём проблемы?..и луценко вписывался...а под матиоса создали целую структуру)
 показать весь комментарий
 
Канешна место то хлєбноє. Подачкі с запоребріка рядом не стоят
 показать весь комментарий
 
 
Ось до нього і прийдуть ХТО ВБИВ ГАНЗЮК і ще багато з чим, нехай готується давати відповідь.
 показать весь комментарий
 
 
-Военный следователь Бернис был прежде всего светский человек, обольстительный танцор и распутник, -Он постоянно забывал обвинительный материал, и это вынуждало его придумывать новый, он путал имена, терял нити обвинения и сучил новые, какие только приходили ему в голову (с)
 показать весь комментарий
 
 
не потянет он такой ноши. только падонок югик может хряпнуть стакан и давать интервью о борьбе с злочиннистю.
 показать весь комментарий
 
Усі такі пля впевнені.... Правду кажуть, що дурак усе знає і до усього готовий.
А можно дізнатись про результати діяльності цього чмошника у НАЗК? Це ж він, разом із іншими "фахівцями" за три роки аж 40 декларацій перевірив і сам собі премії по 250 тис/міс виписував?
 показать весь комментарий
 
Боже ж мой, сколько "не" в такой короткой фразе: не совсем (2 раза, Карл!), не ощущаю, не могу, некомфортная, не на своем месте, нет. Если сюда же прибавить "мне кажется" и "возможно" напрашиваются выводы об уверенности в себе и в своих силах.
 показать весь комментарий
 
 
народ очікує таких же результатів, які показала Лаура Ковеши з Румунії. Садити всіх винних кожного дня, не дивлячись на персони - мерів, міністрів, ректорів, чиновників та інших. Руслане, не підведи!
 показать весь комментарий
 
 
я бы хотел, шоб не как в Румынии, а как в Швеции
 показать весь комментарий
 
 
а в Швеции изначально выбирают в парламент умных людей,
которые пишут такие законы,
что просто не надо сажать людей пачками за коррупцию.
 показать весь комментарий
 
Рябошапка-Выпускник ВУЗа Международный Соломонов университет (МСУ).МСУ был создан ученым Тетельбаумом и бизнесменами - Эпштейном и Шапшовичем. По замыслу Тетельбаума это учебное заведение, где молодые люди будут получать образование с элементами еврейского воспитания - изучать свой язык, свою историю, свою культуру. Что сделает сразу изучивший свою культуру но не служивший в армии Рябошапка-известно.Разгонит военную прокуратуру к такой то матери.
 показать весь комментарий
 
Руслан Рябошапка. Родился в пгт Зеленогорское Любашевского района Одесской области. В 1998 году окончил Международный Соломонов университет, получил квалификацию специалиста по правоведению.
Международный Соломонов университет был создан в 1992 году тремя энтузиастами - талантливым ученым Александром Тетельбаумом, а также крупными украинскими бизнесменами - Марком Эпштейном и Романом Шапшовичем.

Ви знаете, оказывается, в Украине сразу же после провозглашения независимости появились "крупные украинские бизнесмены"...
По замыслу Тетельбаума, это должно быть не только место, где смогут трудоустроиться еврейские ученые-педагоги, но учебное заведение, где молодые люди будут получать качественное образование с элементами еврейского воспитания - изучать свой язык, свою историю, свою культуру.

Только мне кажется, что еврейский мальчик подтягивает своих?
 показать весь комментарий
 
 
Вони завжди своіх за вуха тягнули на теплі місця
 показать весь комментарий
 
 
Почему не Сакварелидзе? Ни кто не знает этого небритого.
 показать весь комментарий
 
Коротко о новости: Зеленский ввел Рябошапку в ОПУ. Рябошапка считает себя на своем месте.
(ОПУ - офис президента Украины)
 показать весь комментарий
 
та нехай буде хоч 400 разів єврей. Аби навів порядок та посадив злочинців до тюрми, конфіскувавши все вкрадене майно та гроші. Національність в данному випадку значення не має.
 показать весь комментарий
 
 
Этот если станет главпрокурором, точно еще пол Франции скупит.
 показать весь комментарий
 
Удачи на будущем новом поприще! На зло шакАладнЬІм рЬІгоАналам и др. гниющим кучмисчтам и кремлядьско-путлеровским холуям!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх