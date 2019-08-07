 Я не буду чувствовать себя не на своем месте, - Рябошапка ответил, готов ли стать Генпрокурором

Об этом в интервью 24 канала заявил заместитель руководителя ОП Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ.
"Мне кажется, что этот вопрос не совсем, возможно, скромный и не совсем корректный. Я не ощущаю никакого дискомфорта в том, что мне придется делать в должности Генерального прокурора, если этот факт состоится. То есть, я не могу говорить, что эта работа для меня некомфортная или будет доставлять некий дискомфорт с тем, что я якобы буду чувствовать себя не на своем месте. Этого нет", - заявил Рябошапка, отвечая на вопрос видит ли он себя Генеральным прокурором.
Говоря о необходимых изменениях в органах прокуратуры в целом, он отметил: "Первоочередные наши изменения предусматривают возможность обновления самого офиса генерального прокурора, то есть Генпрокуратуры, обновление всей системы. На уровне руководства местных прокуратур – очень быстро… Потом уже создание механизма селекции, отбора прокуроров в местных, региональных прокуратурах".
При этом замглавы ОП указал на пожелание, чтобы "в эту профессию зашло много людей, у которых нет прокурорского опыта".
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы Офиса президента Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.
А можно дізнатись про результати діяльності цього чмошника у НАЗК? Це ж він, разом із іншими "фахівцями" за три роки аж 40 декларацій перевірив і сам собі премії по 250 тис/міс виписував?
которые пишут такие законы,
что просто не надо сажать людей пачками за коррупцию.
Международный Соломонов университет был создан в 1992 году тремя энтузиастами - талантливым ученым Александром Тетельбаумом, а также крупными украинскими бизнесменами - Марком Эпштейном и Романом Шапшовичем.
Ви знаете, оказывается, в Украине сразу же после провозглашения независимости появились "крупные украинские бизнесмены"...
По замыслу Тетельбаума, это должно быть не только место, где смогут трудоустроиться еврейские ученые-педагоги, но учебное заведение, где молодые люди будут получать качественное образование с элементами еврейского воспитания - изучать свой язык, свою историю, свою культуру.
Только мне кажется, что еврейский мальчик подтягивает своих?
(ОПУ - офис президента Украины)