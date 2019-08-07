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Все про:Чехия (882) наемник (295)

 Гражданину Чехии грозит 20 лет за решеткой за участие в боевых действиях на Донбассе

По версии следствия, Лукаш Н. воевал в рядах незаконного вооруженного формирования "ДНР" во второй половине 2015 года. После этого он вернулся домой, в Карловы Вары.

Детективы из чешского Национального центра против организованной преступности выдвинули против 25-летнего Лукаша Н. обвинение в терроризме. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание Denik N.

По словам следователей, житель Карловых Вар Лукаш Н. присоединился к террористам во второй половине 2015 года. Ему тогда было чуть больше 20 лет.

"Национальное центральное управление по борьбе с организованной преступностью инициировало судебное преследование одного человека за террористическое нападение в связи с конфликтом на востоке Украины", - подтвердил информацию Мартин Белый из Высшей государственной прокуратуры в Праге.

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"Это мужчина из Карловых Вар, который принимал участие в боевых действиях против украинской армии. Мы не будем раскрывать более подробную информацию, в том числе о порядке его поездки в Восточную Украину", - добавил он.

После участия в боевых действиях Лукаш Н. вернулся в родные Карловы Вары, устроился на работу и сейчас живет со своей девушкой в одной из муниципальных квартир.

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Участие в боевых действиях на стороне террористов карается в Чехии тюремным заключением сроком от 12 до 20 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3141646
 
   
 Топ комментарии
 
20 лет!!!!
А у нас сепаратюг выпускают пачками через пол года отсидки....

Портнов и Лукаш стараются во всю...
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Приємно, що в Європі є Чехія, з дійсно братським народом, а не тільки путлєрівська шлюха Італія.
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Этот скорее всего из прокремлёвских чешских националистов которых спонсирует хуйло.
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20 лет!!!!
А у нас сепаратюг выпускают пачками через пол года отсидки....

Портнов и Лукаш стараются во всю...
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Спасобо за это Наде Савченко и популистам в раде ее поддержавших.
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то ж люби друзи нашего зеленого гидранта....
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Чому тільки Портнов і Лукаш, а "судді", велику частину з яких призначив Барига? А прокурви під керівництвом ставлеників Бариги? А мусорня паскуди Сабакова? Та й Ющ-Дрищ теж таких "суддів" напризначав немало, не кажучи вже про Чучму та Овоча. Не Лукаш і Портнов запроторили за грати більше 8000 тис. в основному добровольців АТО перших років війни, а всі ці "судді" та барижний прокурв Матіос з своїми мундирними мерзотниками.
Те ж буде продовжуватись і далі, як пердзидент Зюзя хоча б не переполовинить склад так званого "суддівського" корпусу, в що я не вірю.
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Приємно, що в Європі є Чехія, з дійсно братським народом, а не тільки путлєрівська шлюха Італія.
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А в нас зрадникам та найманцях умовні терміни дають.
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а у нас получив би год условно прі самом тяжолом раскладє
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і норми у нас застаріли і судді не з того тіста. прикро і гидко за державні справи.
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Уточняй кто и когда. Ты же помнишь?
Да, и про суды рэформованные рэформатором не забываем, ок
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"После этого он вернулся домой, в Карловы Вары."
Источник: https://censor.net.ua/n3141646

А этому "представителю животного мира" чего не хватало в его родном городе-курорте?
Неужто не нашел иного способа тугриков заработать или во всю голову болен "русским миром"?
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Этот скорее всего из прокремлёвских чешских националистов которых спонсирует *****.
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Прямо даже стесняюсь спросить, за какой такой "братский народ" воевал, а теперь будет отсиживать, этот дебил. Урка он, а не националист.
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Кремлёвский националист и урка тождественные понятия.
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А у нас при потрошиной гниде таким условно давали.
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Повернувся в Карлові Вари. А чого не росію, ну й лугандонія нормально.
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20 лет? За что? За то что просто убивал людей? Год условно дайте ему или вообще по программе *тебяждутдома* как в Украине.
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А наші суки випускають вбивць захисників України через рік два завдяки дебілому закону Савченко діям друзів команди Зе Портнова і Лукаш.
А суддям соратникам і співучасникам вбивць злодіїв, корупціонерів, казнокрадів теж в суд і довічне або геть з судової системи.
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