 Украинцы организовали международную преступную группировку и угоняли автомобили в Польше

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

"В незаконных действиях обвинены 32 человека, в том числе трое украинцев. 17 из них создали международную преступную группу, которая действовала с 2012 по 2014 год. Членами преступной группы, которой руководил украинец, были двое сотрудников Бескидского отдела Пограничной службы в Перемышле", - сообщила спикер Национальной прокуратуры Польши Ева Бялик.

Прокуратура установила, что подсудимые завладели 17 автомобилями класса люкс, которые были украдены на территории Германии и Швеции. В основном это были новые автомобили, только зарегистрированные, с малым пробегом. После ввоза этих автомобилей в Польшу происходила перебивка идентификационных знаков, причем использовались VIN коды легально зарегистрированных в России и Украине автомобилей этих же марок. Впоследствии машины вывозили за восточную границу и продавали.

Обвинительный акт, помимо участия в организованной преступной группе и продаже автомобилей, включает также обвинения в контрабанде сигарет из Украины в Польшу и коррупции. Большинство обвиняемых признали свою вину. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выходцы из Украины, Казахстана и России создали в Германии преступную сеть под видом ухода за стариками