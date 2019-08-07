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Все про:организованная преступность (33) Польша (4849) суд (22422) угон (232)

 Украинцы организовали международную преступную группировку и угоняли автомобили в Польше

Окружной суд в Перемышле судит украинцев, которые организовали международную преступную группировку и угоняли элитные автомобили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

"В незаконных действиях обвинены 32 человека, в том числе трое украинцев. 17 из них создали международную преступную группу, которая действовала с 2012 по 2014 год. Членами преступной группы, которой руководил украинец, были двое сотрудников Бескидского отдела Пограничной службы в Перемышле", - сообщила спикер Национальной прокуратуры Польши Ева Бялик.

Прокуратура установила, что подсудимые завладели 17 автомобилями класса люкс, которые были украдены на территории Германии и Швеции. В основном это были новые автомобили, только зарегистрированные, с малым пробегом. После ввоза этих автомобилей в Польшу происходила перебивка идентификационных знаков, причем использовались VIN коды легально зарегистрированных в России и Украине автомобилей этих же марок. Впоследствии машины вывозили за восточную границу и продавали.

Обвинительный акт, помимо участия в организованной преступной группе и продаже автомобилей, включает также обвинения в контрабанде сигарет из Украины в Польшу и коррупции. Большинство обвиняемых признали свою вину. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141645
 
   
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Они устали от войны. Понять и простить...
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а потом под кабмином требовали дешёвую растаможку .
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три із 32 - і зразу "українці", може якось політкоректніше тра' писати, бо чорномазих тут стидліво подають без національності та імені, а українців скопом записали в бандіти
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шануймося, та ми ж сама хороша, сама роботяча нація. якшо не патріот, не активіст, або не волонтер--ти покидьок.
а може давно пора замислитись хто ми і які ми?
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а чому українці, а не громадяни однієї з країн Східної Європи?
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ничего необычного..порохоботы не умеют честно жить...
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