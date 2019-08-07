 Я не вижу необходимости в существовании военной прокуратуры, - Рябошапка

Об этом в интервью 24 канала заявил заместитель руководителя ОП Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ.
"Нужна ли военная юстиция в целом. Анатолий Матиос говорит вообще, что нам нужна целая вертикаль: начиная с военных следователей, военных прокуроров, заканчивая военными судами. Я в этом абсолютно не уверен, я всегда был оппонентом этого: и военных судов и военной юстиции как системы в целом. Я не думаю, что в этом есть крайняя необходимость. Возможно, военная прокуратура будет тоже одной из тех сфер, которые будут подлежать изменениям. Моя позиция в том, что я не вижу необходимости в существовании военной прокуратуры", - заявил Рябошапка.
я теж вважаю, що військова прокуратура буде тільки заважать "розпродавати надлишкове майно армії"
Бо у югы был хоть политехнический и опыт работы в МВД, а после ПТУ генпрокурора могут и не назначить.
люди постарше пам'ятають ВАІ( військова автоінспекція) вона з'ївлялась на тих дорогах де військові перевозили зерно під час косовіці. вони не підчинялись ДАІ і була така сяка гра в перетягування канатів. єдине, що якщо засуджували військового то набагато серьйозніше за цивільного.
суд же встановлює покарання , а не розбір в якій одежі був злочинець? то яка різниця з якми погонами буде людина в клітці?
США, Израиль, Турция и большинство стран НАТО новой ЗеДебил команде явно не пример!!!!
При том что нужно учесть , что в Украине идет агрессия РФ!!!
"лучшим примером использования военной полиции считается США. Система военной юстиции там независима, четко рассматривает противоправные действия со стороны, как простого военнослужащего, так и офицеров высших рангов ВС США. Сама система действует уже давно. Ее концепция остается неизменной, хотя с течением лет внедрялись незначительные модернизации. В большинстве стран НАТО есть подобные системы (скажем, в Турции).
Именно в США вся эта вертикаль объединена понятием «военная юстиция». Она имеет свою структуру в частях и органах управления, у нее есть функции в период военного положения, в мирное время, в особые периоды. "
😁
З цим справиться і поліція...
Просто вже дістали новини: слідчі сбу за сприяння генпрокуратури за участю мвс під процесуальним керівництвом військової прокуратури піймали лоха на хабарі в 200 доларів.
Но это не означает, что военной прокуратуре нечего делать.
А толя в України крав... Все...
Куди ви стрілки переводите і для чого? Срач на тему Коломойського в інших гілках форуму...
Всем же понятно, что Зеленский независим от Коломойского !
А ЗЕмля плоская.
А хто скаже звідки у анатолія матіоса поганяло толя два ляма?)
Якщо у всьому винуваті суди.... То якого х вони судів не половили на хабарях?
Оці всі набу , воєнні прокуратури повинні бути розігнані під нуль як скомпрометовані... І безрезультатні...
Давайте-давайте, чтоб украинских военных не только даунбасские "гражданские суды" судили, но и следаки-сепары дела заводили.
Зе-билам не только военная прокуратура не нужна, но и Украина, пожалуй, тоже.
Но она нужна.
расследовать деяния и судить военных, особенно во время войны, нужно специализированно...
Впрочем, если Зебил решил доконать Украину - то все логично...
У 2012 році один вже її скорочував, а де він тепер? Правильно, в Ростові. Але ж Ростов теж не безрозмірний...
ВУЗы выпускают, например, специалистов для машиностроения, но они могут одинаково работать на производствах как техники гражданского предназначения, так и военного!!! Я бы ещё предложил в качестве сокращения безумного расходования бюджета страны отменить отдельные униформы для подобных категорий специалистов, которыми они пользуются разве что только на каких-то официальных сходках или при награждении, зачастую не известно за что (???), но это в рамках страны тоже не слабые бабки!