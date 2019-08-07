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 Политика Украины
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 "Они готовы и дальше убивать за "русский мир", - Правый сектор призывает прийти на суд по делу о теракте в Харькове

"Правый Сектор Харьковщина" призывает патриотов, активистов и неравнодушных харьковчан мобилизоваться на 8 августа на 11:30 и прийти в Апелляционный суд Харькова на площади Небесной Сотни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице "Правый сектор.Харьковщина" в Facebook.

"Трое террористов, убившие четырех украинцев и ранившие более десяти в 2015 году, подали на апелляцию. Эти украиноненавистники и убийцы не только не раскаялись, они уверены, что им помогут избежать ответственности. Они готовы и дальше убивать за "русский мир", - говорится в сообщении.

Активисты обратились с просьбой распространить данную информацию и прийти в 11:30 в Апелляционный суд Харькова на площади Небесной Сотни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Погибший в результате теракта в Харькове в 2015 году школьник Даниил Дидик сегодня праздновал бы 20-летие

Напомним, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице. В частности, 15-летний школьник Данила Дидик.

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины задержаны трое жителей области Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий, Сергей Башлыков - по подозрении в совершении теракта 22 февраля. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

По данным силовиков, их завербовали российские спецслужбы, они проходили подготовку в Белгороде, и за теракт должны были получить 10 тыс. долларов. 22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова. Им грозит пожизненный срок. Все трое обвиняемых отказались признать вину.

Ранее Харьковский апелляционный суд на своей странице в Facebook сообщил, что 8 августа 2019 года состоится рассмотрение апелляционных жалоб обвиняемых по делу о террористическом акте у Дворца Спорта в Харькове.

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Они готовы и дальше убивать за русский мир, - Правый сектор призывает прийти на суд по делу о теракте в Харькове 01

Источник: https://censor.net.ua/n3141641
 
   
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Если не ошибаюсь, то это давний инцидент, но фотография идеальная. Типичный, эталонный любитель рюзкого мира во всей своей красе.
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Хлопці, а вам не здається, що ваш «поєзд ушол» ?
Ще 21 квітня.
І ви радісно, з плювками у слід, його провели?
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наглість і безкарність прокацапських злодіїв в Україні за потуранням так званих "судів"зростає як сніжна куча настає час вбивати покидьків по всій країні потрібні суди Лінча!
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Потрошина гнида так ни одного врага народа Украины и государственности не посадила. Почему? Потому, что эта гнида и есть самый настоящий враг Украинского народа1
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Треба не мітингувати а діяти. Якщо влада імпотентна в боротьбі з ворогами то вступає в дію патріотична частина населення і викидає зрадників на смітник історії. Пора всіх хто проти України, вбивць захисників України... викинути з держави за зраду і допомогу агресора або довічне. Може Зе все таки виправить ситуацію і не буде потурати зрадникам і вбивцям і ці зрадники найдуть собі гідне місце на зоні терміном так на пожиттєве.
А суддям якщо будуть соратниками і співучасниками вбивць злодіїв, корупціонерів, казнокрадів теж суд і довічне або геть з судової системи.

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не гони - им некогда - они пулемёт чистят... "Вони готові і далі вбивати за "русский мир", - Правий сектор закликає прийти на суд у справі про теракт у Харкові - Цензор.НЕТ 3756
как там памятник жукову в Харькове?
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"Вони готові і далі вбивати за "русский мир", - Правий сектор закликає прийти на суд у справі про теракт у Харкові - Цензор.НЕТ 3364 Чорна канарка@bla_ck_canary17 мин

А що це за повальне виправдовування Зе в постах в фб у Доніка, Марко, Пузанова після загибелі 4 морпехів: що Зе не винен, бо це війна. А ще винні ті, хто кругом нього і неправильно йому все розповідають. Що це за х@йня про нерозумного хлопчика, якого всі тримають в нєвєдєнії.
"Вони готові і далі вбивати за "русский мир", - Правий сектор закликає прийти на суд у справі про теракт у Харкові - Цензор.НЕТ 7905

"Вони готові і далі вбивати за "русский мир", - Правий сектор закликає прийти на суд у справі про теракт у Харкові - Цензор.НЕТ 4196

"Вони готові і далі вбивати за "русский мир", - Правий сектор закликає прийти на суд у справі про теракт у Харкові - Цензор.НЕТ 4536
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не тревожьте яроша - зброю чистит. уже пять лет
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Він її на клумбі закопав в 2015 році щоб не викопувати і тепер регулярно поливає квіти збройовим мастилом .
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