 Зеленский сегодня в Турции встретится с Эрдоганом

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Во время первого дня визита Зеленский посетит Анкару. Президент намерен встретиться с представителями украинской и крымскотатарской общины в Турции.
Также вечером 7 августа у Зеленского запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После переговоров состоится совместная пресс-конференция лидеров двух стран.
Кроме того, ожидается, что на следующий день, 8 августа, глава Украинского государства встретится со Вселенским Патриархом Варфоломеем в Стамбуле.
😁
Флот у Турции - не чета "чф рф" - разбросают эти ржавые лоханки как будто на учениях.)
теперь главное - что оденет первая леди-Лена под любимые босоножки
угадал??? не?
что криминально-унизительного я спросил? Вы разучились воспринимать легкий стеб?
Я так понимаю Эрдоган это повод и прикрытие, не удивлюсь если основной мотив этой поездки какой-то очередной юморной фестиваль
Кожному своє...
Вночі прилетів. Відпочив, тепер з новими силами ганятиме зешелупонь.
і навіть не полежить на пляжику в Анталії?
сидить чмо на дивані і марить, що воно у когось щось віджало
смішно, правда?
ги
С тупой попкой Коломойского он ничего серьезного решать не станет. Не та весовая категория у ЗЕлупы.