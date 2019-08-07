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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2382) Турция (2111) Эрдоган (433)

 Зеленский сегодня в Турции встретится с Эрдоганом

Президент Владимир Зеленский сегодня, 7 августа, отправится в Турецкую Республику с официальным двухдневным визитом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Во время первого дня визита Зеленский посетит Анкару. Президент намерен встретиться с представителями украинской и крымскотатарской общины в Турции.

Также вечером 7 августа у Зеленского запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После переговоров состоится совместная пресс-конференция лидеров двух стран.

Кроме того, ожидается, что на следующий день, 8 августа, глава Украинского государства встретится со Вселенским Патриархом Варфоломеем в Стамбуле.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141638
 
 
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Пороходупы и дякуйлы. налетай ! Зеленский сегодня в Турции встретится с Эрдоганом - Цензор.НЕТ 2046
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О чем высер? Ну едит и едит, посмотрим фоточки и заявления.
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Да нас же после выборов всех разогнали, сижу без работы 😀
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Собаки лают, а Зеленский работает в интересах Украины. После того как за него проголосовало 73% украинцев.
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Тебе приятнее смотреть как Порох с Мариной жрёт плов с платиковых тарелок. с аппетитом и вылизывает потом. Зеленский сегодня в Турции встретится с Эрдоганом - Цензор.НЕТ 6366
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А тобі приємно дивитись як палає сибір і бабахає ачінську?
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Песики-мироточим!!!
😁
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Сдай.те им в Крым в аренду. А там пусть сами перегавкиваются с парашниками Зеленский сегодня в Турции встретится с Эрдоганом - Цензор.НЕТ 2309
Флот у Турции - не чета "чф рф" - разбросают эти ржавые лоханки как будто на учениях.)
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Кто то встречается с президентами, а кто то со следователями. Во как в жизни бывает, а многие думали СВЯТОЙ с небес явился. Но почему то многие поубавились.
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Ердоган його не похлопав по плечу/щоці панібратськи?
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все это фигня!
теперь главное - что оденет первая леди-Лена под любимые босоножки
угадал??? не?
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оставляя без внимания Вашу манеру общения, ответьте - за кого Вам стало обидно?
что криминально-унизительного я спросил? Вы разучились воспринимать легкий стеб?
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У вас первая леди - Димка Медведев. Зеленський сьогодні в Туреччині зустрінеться з Ердоганом - Цензор.НЕТ 3942
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Из-за сцыкливого поведения нового гаранта, оккупанты безнаказанно убивают наших морпехов, а Зеленский оп Турциям мотается.
Я так понимаю Эрдоган это повод и прикрытие, не удивлюсь если основной мотив этой поездки какой-то очередной юморной фестиваль
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Ердоган пригласил перетерет о украинском Крьіме.А Патриарх благословлять будет.Поро хоботьі-овса!
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Наконец-то Зе пожрякает настоящей турецкой шаурмы...
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О, на турецьких пляжах позасмагає. Ну...
Кожному своє...
Зеленский сегодня в Турции встретится с Эрдоганом - Цензор.НЕТ 3428
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Там на бтр вижу лёшу порошенко и сынка пашинского.....а педро Мальдивский видать во главе колонны.
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Подытожим . Зе с Эрдоганом встречается , а Порошенко в бегах за границей Зеленский сегодня в Турции встретится с Эрдоганом - Цензор.НЕТ 4696
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У мене для тебе погана новина, Куприк.

Вночі прилетів. Відпочив, тепер з новими силами ганятиме зешелупонь.
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Куприк с латыни Соссух, для информации тебе, в Трускавце тебе этого не скажут
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Ну да, Турция это Мекка для любителей шаурмы и красных труселей, оленклюзи однозначно.
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тю, а шо ж так?
і навіть не полежить на пляжику в Анталії?
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Нехило мы у вас власть отжали ? А - ааа ? А дальше еще интереснее будет . Гундяйчик , не расслабляй булочки Зеленський сьогодні в Туреччині зустрінеться з Ердоганом - Цензор.НЕТ 8286
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слухай смішну історію:
сидить чмо на дивані і марить, що воно у когось щось віджало
смішно, правда?
ги
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так два дня четвер п'ятниця на Ердогана, а вихідні ніхто ж не відміняв - якраз на пляжику і відпочине.
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Эрдоган такой же псевдоцарь, как и *****.

С тупой попкой Коломойского он ничего серьезного решать не станет. Не та весовая категория у ЗЕлупы.
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Шаурму буде жрать,в Туреччині вона смачніша
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