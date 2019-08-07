 6 августа в результате обстрела со стороны наемников РФ погибли матросы Шарко, Рак, Курдов и солдат Шандра, - ВМС ВСУ

Об этом говорится в сообщении ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Вследствие циничного нарушения режима тишины и коварного обстрела в районе выполнения задач военнослужащие одного из подразделений морской пехоты старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Шандра С.И. матрос Курдов В.М. получили ранения, несовместимые с жизнью. Военно-Морские Силы Украины выражают искренние соболезнования близким и родным погибших", - говорится в сообщении.
Напомним, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью.