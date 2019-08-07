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 6 августа в результате обстрела со стороны наемников РФ погибли матросы Шарко, Рак, Курдов и солдат Шандра, - ВМС ВСУ

Военно-морские силы ВСУ выражают соболезнования близким и родным погибших украинских воинов.

Об этом говорится в сообщении ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Вследствие циничного нарушения режима тишины и коварного обстрела в районе выполнения задач военнослужащие одного из подразделений морской пехоты старший матрос Александр Шарко,  матрос Владислав Рак, солдат Шандра С.И. матрос Курдов В.М. получили ранения, несовместимые с жизнью. Военно-Морские Силы Украины выражают искренние соболезнования близким и родным погибших", - говорится в сообщении.

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6 августа в результате обстрела со стороны наемников РФ погибли матросы Шарко, Рак, Курдов и солдат Шандра, - ВМС ВСУ 01

Напомним, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью.

Источник: https://censor.net.ua/n3141637
 
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