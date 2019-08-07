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 Политика Украины
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Все про:депутат (2699) обучение (226) Милованов Тимофей (7) Слуга народа (212)

 "Были люди, которые первые два дня пришли и больше не приходили. Ходили в SPA и показывали, что они здесь отдыхают", - глава KSE Милованов об обучении "слуг народа" в Трускавце

Недельные курсы в Трускавце для нардепов от "Слуги народа" - это только начало. Теперь им надо продолжать учиться.

Об этом в интервью УП сообщил почетный президент Киевской школы экономики и замглавы совета Нацбанка Украины Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

"Были люди из экспертных групп или люди, которые имели западное образование или даже работали или сейчас работают с правительством, имеют наработки. Им определенные направления были не нужны. Они ходили на другое. Но была часть депутатов ... Вот у меня был разговор с одним мажоритарщиком. Он в первый день сказал: "Что это за фигня? Это детский сад". А на седьмой день - у меня даже есть видео, где он рассказывает: "Я изменил свою точку зрения, это супер все, фантастика, как полезно!". А были люди, которые первые два дня пришли и больше не приходили. Можем анализировать по "домашках". Первую "домашку" сдали 80%, вторую где-то 72%. Так всегда падает. Сейчас посмотрим, сколько третью сдадут. Я ожидаю, что мы где-то 50-60% сертификатов выдадим из всех, кто принимал участие. Но были люди, которые ходили в SPA и показывали, что они, в принципе, здесь отдыхают. Такие тоже были. Но подавляющее большинство ходило, процентов где-то 80", - рассказал он.

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"Думаю, мы им помогли больше понимать, что в себя включает работа народного депутата, дали им какой-то старт. Это только начало. То, что можно было дать за первую неделю, дали. Теперь им надо продолжать учиться. ... Мы им написали Learning management system, у них есть электронный кабинет, это система управления обучением. Там они смогут электронно пройти тест. Они там, кстати, "домашки" еще подгружают и получают обратную связь через нее. Они должны сдать еще третью "домашку". Четвертый тест продлится до 10 августа. До 15 сентября они получат обратную связь и получат или не получат сертификаты, в зависимости от результатов. Сама электронная система будет им доступна до 1 сентября 2020 года. И мы еще будем два раза, кажется, обновлять материалы. Сейчас мы собираем со всех преподавателей, инструкторов материалы, которые они хотят добавить, и заливаем в эту электронную систему", - добавил Милованов.

Источник: https://censor.net.ua/n3141635
 
 
 Топ комментарии
 
Слуги народу вчились торчати в Трускавці в найдорощому готелі Ахметова... Бидло схаває !
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-Ваше образование?
-Трускавец. Зелёный диплом.(с ФБ ©)
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А зачем проффесорам учиться? Если у них електорат такой же.
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на счёт профессоров не знаю , но написать своё имя и фамилию с маленькой буквы , это признак "большого" ума …
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а написать капслоком - это шизофрения
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ну не иметь даже ни первого ни второго, а просто цИфЁрки , это только шариковы себе могут позволить .
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Зеленский, ты чего своим нищим "слугам народа" устраиваешь за бюджет такие обучения, которые они не посещают и они им не нужны и нах? Что это за депутаты, что это за партия,если они даже в таких мелочах уже тебя херят?
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Зе - возьми меня в команду и я тебе гарантирую второй срок, ибо придёт время и ты на второй срок захочешь.
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я уже в СПА хочу - ЗЄ! вазьмі мєня в каманду: я бєзработний, нє состоял, нє участвовал, нє прівлєкался. хачу міра і дружби і бальшого чілавєчєского щастя
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От ты тролляко. Я ж для вас стараюсь - Зе на путь истинный наставить хочу.
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Слуги народу вчились торчати в Трускавці в найдорощому готелі Ахметова... Бидло схаває !
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Учиться необходимо. Даже на вашем хуторе можно учиться дистанционно. Это повышает уровень доходов людей и государства.
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Только полный зебилоидиот может на полном серьезе рассуждать о недельных курсах, при том что там в общей массе птушники, как об каком то обучении)))
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Недельные курсы намного лучше, чем полное их отсутствие. Даже двухнедвный семинар очень полезен. Попробуй поучиться, поймешь сам.
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Недельные курсы хороши только для общего развития, а не для работы в парламенте птушника
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Среди ВСЕХ депутатов только 13 имеют только средние образование. Основная масса СН имеет высшее образование, много кандидатов есть доктора наук. Подобные курсы апробированы во всем цивилизованном мире и широко применяются. Об это в курсе все ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ люди. Обучение производилось за счет средств партии, а не за счет бюджета.
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Как у вас все в методичке красиво) вот только зачем, когда в Киев уезжали, эти прекраснейшие люди заняли четыре вагона, а простых людей, с уже купленными билетами, прогнали... Как неудобно получилось)
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Ту твой парень шоколадный летает на часном самальоте почему ты не постиш ето.
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А Порошенко что Президент сейчас ?
- он может летать куда угодно он не на гос службе
- к тому же Порох за 5 лет один раз на море был а твой Зелёный за 4 месяца уже три .... считать умеешь ?
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Надо это электронное обучение распространить на всех местных депутатов и чиновников. Чем выше компетентентность и профессионализм, тем выше эффективность.
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Зачем было ехать аж в Трускавец для электронного обучения?
Тем более, в статье написано, что не все обучающиеся ходили на занятия.
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1. На первом этапе необходимо очное обучение. Даже для заочникиков в вузах очные сессии. Далее - дистанционное.
2. Вторая цель - коммуникации между депутатами, подготовка к коллективной работе.
3. Отели в Киеве недешевле, чем в Трускавце.
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"Очные сессии" "Були люди, які перші два дні прийшли і більше не приходили. Ходили в SPA і показували, що вони тут відпочивають", - глава KSE Милованов про навчання "слуг народу" в Трускавці - Цензор.НЕТ 2208
даже боюсь себе представлять ... они проводились в сауне или за закрытыми дверями ... ??))
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Тобто реально навчалась лише маленька купця майбутньої правлячої коаліції.
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Ні, не маленька, а 80%.
Але не факт, що чомусь навчилась.
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но точно факт что до сих пор никто даже не пробовал учить депутатов
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бо всі були більш менш підготовлені.
побачимо, як ці працюватимуть.
а раптом все непогано складеться
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Парубий, Гаврилюк, Семенченко, Мосийчук были очень подготовленными.
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окей ... этих было 4 .... а в ЗеКоманде 250 .... чувствуешь разницу ???
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А Парубий тебе чем не угодил ?

В 2001 закончил аспирантуру по специальности "политология и социология".

Депутат облсовета с 1990-го года.
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било сиграно сотні дєпутацкіх свадєб (разових), дізорійєнтірованих, патамушта прікольнийє новийє маладийє ліца!!!
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Ніхто про твоє здоров'я не подбає, якщо не подбаєш сам.
Це ж курортний Трускавець, а не якась Глеваха.
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Если преподователи из Киевской школы экономики, то эти курсы - мини-МВА от КШЭ.
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Минули часи такої школи як ВПШ.
Ті "школярі" були скромнішими.
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-Ваше образование?
-Трускавец. Зелёный диплом.(с ФБ ©)
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а если с отличием закончил то зеленый диплом с пейсами
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90% депутатів потрібно лише навчитися нажимати в залі сесійних засідань. на одну із трьох кнопок. написання якісного законопроекту вимагає такого рівня кваліфікації...
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Проектуй не проектуй, все рівно отримаєш ... нуль. Це і про зебілів.
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Примут законы...И будут ходить на работу. А НЕТ, так нафиг с поля.
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Дипломи трускавецького університету "ріксос" можна визнавати не чинними
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З усього стада зє-баранів і зє-овець ці "слуги урода" виявилися наймудрішими. Дійсно, навіщо займатися дуркою коли можна просто на халяву відпочити в Трускавці . А що б тиснути кнопки по команді багато розуму не потрібно. Це ще було доведено академіком Павловим.
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Ну коли ти голосував за педро-говношоколадных я не думаю що вони розумніші ніж ті що кричали россия спаси.
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Думал, верховная рада имени парубия - это дно. И тут снизу постучали...
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Ну с Парубиём то всё ясно. А тут надо посмотреть.
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Мда-ааа... Країну очікують неймовірно ідіотичні речі з приходом "слуг урода" до влади.
Зєбіли можуть затарюватися півасиком і вафлями
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Ну ми вже побачили як правили тупарилі барани 5 років і народ цього не захотів. Алеж є десь ще пару процентів дебилов які голосували за шоколадне говно.
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Ученье - зло. То ли дело шествия патриотов. Главное повторять кричалки.
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Що українцю добре то козлорожому - смерть.

Слава Нації !
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Ты за всех украинцев не пиши. Это ты учиться бросил после третьего класса. Большинство образованных, поэтому проголосовали за Зеленского.
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Освічені люди пишуть на українському сайті державною мовою
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Орать и в вышиванке ходить, покрывать мародёров, коррупционеров, это не патриотизм.
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Куда лучше - "ГаваритЦь па рузГе" и жевать сопли - это в разы лучше ...
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Слухачі курсів отримали дипломи університетутрускавця "Ріксос" з підписом ректора унівєрсітєта Амєтова Ріната Ліанідавічя !
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Уточнення.

35 Слухачі курсів вже отримали дипломи університету(за спеціальністю SPA) Трускавця "Ріксос" з підписом ректора унівєрсітєта Ахмєтова Ріната Лєонідавіча і ІМЕННУ СТИПЕНДІЮ 40 ТИСЯЧ доларів! "Були люди, які перші два дні прийшли і більше не приходили. Ходили в SPA і показували, що вони тут відпочивають", - глава KSE Милованов про навчання "слуг народу" в Трускавці - Цензор.НЕТ 6358

https://censor.net.ua/ua/news/3141607/1015_majorytarnykiv_vid_slugy_narodu_ne_hochut_skasuvannya_deputatskoyi_nedotorkannosti_arahamiya
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чув, що дехто утік з курсів, бо лектор був учений "козак" гаврилюк
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соевые вафлы, по вашей логике депутат должен за бабло тупо жать кнопки по приказу сывочолго гетьмана?
*********...
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***
- что-то тебя давно не было видно... где пропадал?
- отправили на недельный курсы в Трускавец
- нормально! ну и научился чему-нибудь полезному?
- пфф!!! ещё бы! теперь умею спать сидя с открытыми глазами и в нужный момент нажать на нужную кнопку...

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Пальцев трі да пальцев сємь - дєсять пальцев будет всем,
К нім прибавь єщьо одін - всьо узнаєшь ти, мой син (с)
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Не в плюс Зеленскому, но можно подумать что до сих пор Украиной правили одни ученые все с высшим образованием. Вот поетому так и живем "Були люди, які перші два дні прийшли і більше не приходили. Ходили в SPA і показували, що вони тут відпочивають", - глава KSE Милованов про навчання "слуг народу" в Трускавці - Цензор.НЕТ 9328
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Володимир Зеленський в разі перемоги може повторити історію Петра Порошенка щодо вимог позбавитися бізнесу. Наразі до його володінь входить бізнес, в тому числі - в іноземних офшорних юрисдикціях. Зокрема, він повністю володіє чи має вагомі долі в компаніях:100% у ТОВ «Кіноквартал» (Основний вид діяльності - Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм);99,99% у ТОВ «Студія Квартал-95» (Організування інших видів відпочинку та розваг);22,5% у ТОВ «Анімаційна студія 95» (Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм);18,75% у ТОВ «Квартал-Концерт» (Театральна та концертна діяльність);18% у ТОВ «Студія Квартал 95» (Організація будівництва будівель);16,7% у ТОВ «Продюсерський Центр «Ліга Сміху» 16,7% (Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. У.);15% у ТОВ «Фіш-Хаус» (Діяльність ресторанів).
Також він має долю до 15% в кількох компаніях, одна з яких (ТОВ «Квартал ТВ») входить у відому фінансово-промислову групу (ФПГ) "Приват". А заснована Зеленським громадська організація «Молодіжний Центр «Ліга Сміху» є частиною ФПГ «ТММ».
Окрім цього, потенційний переможець президентських виборів є акціонером або бенефіціарним власником в таких іноземних компаніях, як:Megiritano Ventures Ltd (Британські Віргінські Острови);Vilhar Holdings Limited (Кіпр);Aldorante Limited (Кіпр);GREEN FAMILY LTD;Film Heritage inc (Беліз);San Tommaso S.R.L. (Італія).
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А любить Украину там учат или это лишнее.
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"гениев учить - только портить"(с) жуков вон после унтер-офицерства закончил кавалерийские курсы красных командиров и нормально - начальником геншатаба служил.
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А Гайдар так вообще полком в 14 лет командовал!
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в 14 он в партию записался, не путай. голикову было почти 18 когда он командовал полком. к тому времени имел большой опыт продразверстки и подавления селянских восстаний, отчего в итоге крышей поехал.
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столько всего наговорил а главное так и не сказал . на кнопки давить научились или нет ? может их как мартышек бананами приманивать ? "Були люди, які перші два дні прийшли і більше не приходили. Ходили в SPA і показували, що вони тут відпочивають", - глава KSE Милованов про навчання "слуг народу" в Трускавці - Цензор.НЕТ 706
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випускники Гарварда, Сорбони та Оксфорду у відчаї спалюють свої дипломи, зрозумівши, як їх надурили з тим навчанням!
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Де ці хмирі порошенківські скільки спілкуюсь з людьми не разу не чув щоб хтось підержува підара шоколадного. Наверно стидно даже людям це говорити що ти за сладкого.
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