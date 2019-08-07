 "Были люди, которые первые два дня пришли и больше не приходили. Ходили в SPA и показывали, что они здесь отдыхают", - глава KSE Милованов об обучении "слуг народа" в Трускавце

Об этом в интервью УП сообщил почетный президент Киевской школы экономики и замглавы совета Нацбанка Украины Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.
"Были люди из экспертных групп или люди, которые имели западное образование или даже работали или сейчас работают с правительством, имеют наработки. Им определенные направления были не нужны. Они ходили на другое. Но была часть депутатов ... Вот у меня был разговор с одним мажоритарщиком. Он в первый день сказал: "Что это за фигня? Это детский сад". А на седьмой день - у меня даже есть видео, где он рассказывает: "Я изменил свою точку зрения, это супер все, фантастика, как полезно!". А были люди, которые первые два дня пришли и больше не приходили. Можем анализировать по "домашках". Первую "домашку" сдали 80%, вторую где-то 72%. Так всегда падает. Сейчас посмотрим, сколько третью сдадут. Я ожидаю, что мы где-то 50-60% сертификатов выдадим из всех, кто принимал участие. Но были люди, которые ходили в SPA и показывали, что они, в принципе, здесь отдыхают. Такие тоже были. Но подавляющее большинство ходило, процентов где-то 80", - рассказал он.
"Думаю, мы им помогли больше понимать, что в себя включает работа народного депутата, дали им какой-то старт. Это только начало. То, что можно было дать за первую неделю, дали. Теперь им надо продолжать учиться. ... Мы им написали Learning management system, у них есть электронный кабинет, это система управления обучением. Там они смогут электронно пройти тест. Они там, кстати, "домашки" еще подгружают и получают обратную связь через нее. Они должны сдать еще третью "домашку". Четвертый тест продлится до 10 августа. До 15 сентября они получат обратную связь и получат или не получат сертификаты, в зависимости от результатов. Сама электронная система будет им доступна до 1 сентября 2020 года. И мы еще будем два раза, кажется, обновлять материалы. Сейчас мы собираем со всех преподавателей, инструкторов материалы, которые они хотят добавить, и заливаем в эту электронную систему", - добавил Милованов.
- он может летать куда угодно он не на гос службе
- к тому же Порох за 5 лет один раз на море был а твой Зелёный за 4 месяца уже три .... считать умеешь ?
Тем более, в статье написано, что не все обучающиеся ходили на занятия.
2. Вторая цель - коммуникации между депутатами, подготовка к коллективной работе.
3. Отели в Киеве недешевле, чем в Трускавце.
даже боюсь себе представлять ... они проводились в сауне или за закрытыми дверями ... ??))
Але не факт, що чомусь навчилась.
побачимо, як ці працюватимуть.
а раптом все непогано складеться
В 2001 закончил аспирантуру по специальности "политология и социология".
Депутат облсовета с 1990-го года.
Це ж курортний Трускавець, а не якась Глеваха.
Ті "школярі" були скромнішими.
-Трускавец. Зелёный диплом.(с ФБ ©)
Зєбіли можуть затарюватися півасиком і вафлями
Слава Нації !
35 Слухачі курсів вже отримали дипломи університету(за спеціальністю SPA) Трускавця "Ріксос" з підписом ректора унівєрсітєта Ахмєтова Ріната Лєонідавіча і ІМЕННУ СТИПЕНДІЮ 40 ТИСЯЧ доларів!
https://censor.net.ua/ua/news/3141607/1015_majorytarnykiv_vid_slugy_narodu_ne_hochut_skasuvannya_deputatskoyi_nedotorkannosti_arahamiya
*********...
- что-то тебя давно не было видно... где пропадал?
- отправили на недельный курсы в Трускавец
- нормально! ну и научился чему-нибудь полезному?
- пфф!!! ещё бы! теперь умею спать сидя с открытыми глазами и в нужный момент нажать на нужную кнопку...
К нім прибавь єщьо одін - всьо узнаєшь ти, мой син (с)
Також він має долю до 15% в кількох компаніях, одна з яких (ТОВ «Квартал ТВ») входить у відому фінансово-промислову групу (ФПГ) "Приват". А заснована Зеленським громадська організація «Молодіжний Центр «Ліга Сміху» є частиною ФПГ «ТММ».
Окрім цього, потенційний переможець президентських виборів є акціонером або бенефіціарним власником в таких іноземних компаніях, як:Megiritano Ventures Ltd (Британські Віргінські Острови);Vilhar Holdings Limited (Кіпр);Aldorante Limited (Кіпр);GREEN FAMILY LTD;Film Heritage inc (Беліз);San Tommaso S.R.L. (Італія).