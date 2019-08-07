 Порошенко везде проходит как свидетель, никаких подозрений ему не вручали, - Луценко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Радио НВ" заявил генпрокурор Юрий Луценко.
"Есть ли к нему (Порошенко. - Ред.) вопросы у правоохранительных органов? Есть. Есть ли среди них нелепые? Масса. Могу сказать только одно: на данный момент Петр Порошенко, пятый президент Украины, является свидетелем во всех делах. Никакого подозрения ему в установленном порядке не вручено", - сообщил он.
Напомним, Государственное бюро расследований расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины экс-президентом Украины Петром Порошенко по поддельным документам.
Также в Госбюро расследований говорят, что пятый президент фигурирует в 11 делах, а в партии "Европейская солидарность" утверждают, что ГБР нет ни одного производства против Петра Порошенко.
ты хотел сказать не порошенко а кум ? ( везде проходит как свидетель )
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Кум - сотрудник (начальник) оперативной части в колонии, следственном изоляторе. )))
Викисловарь - Уголовный жаргон
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Пєстня: "Он вєздє праходіт, как свідєтєль Нєабьятной родіни сваєй..." )))
Везде рядом стоял и никуда свой пейсатый пятак не встромил?
он был президентом или "смотрящим по стране"?
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко справился со своей основной задачей - спас страну от государства-агрессора России.
Результат на лицо 😀
порошенко ходит как свидетель
необьятной жадности своей..." )))
Безграничной глупости твоей..."
Поверить вранью евреев - это же надо уметь!
" - Нет, я его не убивал …"
" - Хорошо. Спросим по другому. Когда вы убили человека, был день или вечер ? "
" - День ……………"
Вот так же Югик "запалил" Пороха . Порох не подозреваемый, а СВИДЕТЕЛЬ …… Тогда вопрос ЧЕГО свидетель ? Получается всё знал , сам "не участвовал" но и с беззаконием не собирался бороться . "Статист" короче был Порох .