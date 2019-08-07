 Порошенко везде проходит как свидетель, никаких подозрений ему не вручали, - Луценко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Радио НВ" заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Есть ли к нему (Порошенко. - Ред.) вопросы у правоохранительных органов? Есть. Есть ли среди них нелепые? Масса. Могу сказать только одно: на данный момент Петр Порошенко, пятый президент Украины, является свидетелем во всех делах. Никакого подозрения ему в установленном порядке не вручено", - сообщил он.

Напомним, Государственное бюро расследований расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины экс-президентом Украины Петром Порошенко по поддельным документам.

Также в Госбюро расследований говорят, что пятый президент фигурирует в 11 делах, а в партии "Европейская солидарность" утверждают, что ГБР нет ни одного производства против Петра Порошенко.

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