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 Политика Украины
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Все про:Луценко (7558) Порошенко (17724) ГБР (479)

 Порошенко везде проходит как свидетель, никаких подозрений ему не вручали, - Луценко

Экс-президенту Петру Порошенко не вручены подозрения ни по одному открытому уголовному делу, по каждому из них он проходит как свидетель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Радио НВ" заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Есть ли к нему (Порошенко. - Ред.) вопросы у правоохранительных органов? Есть. Есть ли среди них нелепые? Масса. Могу сказать только одно: на данный момент Петр Порошенко, пятый президент Украины, является свидетелем во всех делах. Никакого подозрения ему в установленном порядке не вручено", - сообщил он.

Напомним, Государственное бюро расследований расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины экс-президентом Украины Петром Порошенко по поддельным документам.

Также в Госбюро расследований говорят, что пятый президент фигурирует в 11 делах, а в партии "Европейская солидарность" утверждают, что ГБР нет ни одного производства против Петра Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Как только новый парламент соберется, я подам заявление об отставке, - Луценко

Источник: https://censor.net.ua/n3141633
 
 
 Топ комментарии
 
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ты хотел сказать не порошенко а кум ? ( везде проходит как свидетель )
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Пока Луцик - геплокулол, прокуратура подозрений Порошенко и компании вручать не будет.
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Ну зачем ты зебилов так расстроил, нельзя так.
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ты хотел сказать не порошенко а кум ? ( везде проходит как свидетель )
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ну слава Богу хоть сейчас это кумовство закончилось, все новые лица отобранные на независимом конкурсе, профессионалы. 😀
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Пока Луцик - геплокулол, прокуратура подозрений Порошенко и компании вручать не будет.
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А ДБР, куди Портний ходить, теж від Генпрокурора залежить? Не розчаровуйтеся тільки, але Порошенко сидіти не буде. Тягають його з надією, що виїде ж України і ще для Зебенят, щоб потішити їхні потаємні бажання. Як бачимо, виїжджати він не збирається. А Зебенята скоро переключаться на інші теми завдяки зомбоящику. ☺
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ты хотел сказать не порошенко а кум ?
**********
Кум - сотрудник (начальник) оперативной части в колонии, следственном изоляторе. )))

Викисловарь - Уголовный жаргон
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так у него Главный адвокат - Луценко... какое подозрение?
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Порошенко везде проходит как свидетель
*****
Пєстня: "Он вєздє праходіт, как свідєтєль Нєабьятной родіни сваєй..." )))
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...пятый президент Украины, является свидетелем во всех делах.

Везде рядом стоял и никуда свой пейсатый пятак не встромил?
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и тут возникает вопрос!
он был президентом или "смотрящим по стране"? Порошенко всюди проходить як свідок, жодних підозр йому не вручали, - Луценко - Цензор.НЕТ 5925
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Ну зачем ты зебилов так расстроил, нельзя так.
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В большинстве уголовных дел,скоенных группками,главный участник сначала приглашается для дачи показаний как свидетель.Чем больше фактов,тем интересней переквалификации.Кроме того,большинство дел против Порошенко ТОЛЬКО НАЧАЛИСЬ,а Юра Луценко,друг и соратник Порошенко,уже "на закате" и возможно тоже зафигурирует сначало как свидетель...)
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Неа, не зафигурирует! Всё, что ему можно предъявить - халатное бездействие по слабоумию на фоне алькогольного делирия. Он ещё грабительский режим изобличать будет!
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Всё зависит от власти. У власти быдло-элита - потрох максимум свидетель. У власти порядочные люди - потрох казнокрад, коррупционер, мародёр, вор и олигарх.
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Ну шо, Портнов, не жалеешь что припёрся в Украину ? Думал что победа Бени на выборах означает свободу ручонок донецких ? А Беня, оказывается, выведен в межзвёздное пространство силами куда более могущественными чем те что стояли за Беней. И Вовчик уже летал в Турцию (без Богдана). Видать, просил у Петра Алексеевича отпущения грехов.
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А говорят зря Виталик к Джулиани ездил:
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко справился со своей основной задачей - спас страну от государства-агрессора России.

Результат на лицо 😀
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Небольшую порку устроили наглецам - и вот, они уже совсем другую песню запели. Порошенко везде проходит как свидетель, никаких подозрений ему не вручали, - Луценко - Цензор.НЕТ 4152
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а, абманщик ! хто пару месяцев тому обещал мну гривну по 100? я взял и поверил. ждал этого светлого момента, отложил тогда поездку в Украину,... а на прошлой неделе был там в отпуске, а гривна сначала была чуть больше 28 за ойро, а потом до чуть больше 27 упала. это был аблом((( не нада так больше ванговать.))) то ли дело в прошлом годе, выше 30 подпрыгивала. золотое было время. )))))))))
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Пожалели вас, за хорошее поведение.
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Зелёный тоже самое делает, только фамилии другие. Если Порошенко заменить на Зеленский всё тоже будет правильно, ничего менять не надо.
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Це зрада. Хіба в бігусів з лєщєнками-наємами нема желєзних даказатільств. Хоча порох украл фсє даказатільства
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"..с южных гор и с северных морей
порошенко ходит как свидетель
необьятной жадности своей..." )))
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"Порошенко ходит как свидетель
Безграничной глупости твоей..."

Поверить вранью евреев - это же надо уметь!
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По ходу ЮГИК исправляться начал. Во шо значит попасть в другую компанию.
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В Менске его исправят. На свободу с чистой совестью.
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так как Пэтро по своей привычке хотел контролировать все, что с "успехом" и делал. То естественно он "СВИДЕТЕЛЬ" всему происходящему.
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якщо нормально за дупу взяти юхика, свідок може миттєво стати ЗК
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А если и в правду к Порошенко нет предъяв у новой власти. Долго же вы обтекать будете, и спихнуть не на кого. Порошенко всюди проходить як свідок, жодних підозр йому не вручали, - Луценко - Цензор.НЕТ 5270
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ну все - якщо брехун алкаш і корупціонер відмазує кума мародера - значить мародеру є за що сидіти довічно із конфіскаціями, так би мовити піти по стопам отця
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Порошенко свидетель незаконного пересечения границы гражданином Порошенко???
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Вы просто не представляете, сколько всего может не запомнить человек, если он вызван в качестве свидетеля.🤔
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Оцэ РЫБАК, сколько большой рыбы в калюжи и не одной не поймать. Не только СЛИПУВАТЭ, а и еще РУКОЖ...... ПЭ.
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" - Вы убили человека ? "
" - Нет, я его не убивал …"
" - Хорошо. Спросим по другому. Когда вы убили человека, был день или вечер ? "
" - День ……………"
Вот так же Югик "запалил" Пороха . Порох не подозреваемый, а СВИДЕТЕЛЬ …… Тогда вопрос ЧЕГО свидетель ? Получается всё знал , сам "не участвовал" но и с беззаконием не собирался бороться . "Статист" короче был Порох .
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Юга хотел сказать что Петя в каждом случае свечку держал
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