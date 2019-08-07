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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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 Зеленский проводит срочное совещание в связи с гибелью украинских воинов на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за обстрела, осуществленного наемниками РФ 6 августа в районе Павлополя на Донбассе, в результате которого погибли четверо украинских воинов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, совещание проходит в Офисе президента Украины.

На совещании кроме президента присутствуют, в частности, начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, представители ключевых подразделений ВСУ, секретарь СНБО Александр Данилюк.

Напомним, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский призвал Макрона, Меркель и Путина "как можно скорее" собраться для переговоров после гибели четырех украинских воинов

Источник: https://censor.net.ua/n3141632
 
   
 Топ комментарии
 
По итогам совещания примут решение отойти назад еще на пару-тройку километров и отремонтировать еще пару мостов для удобства вылазок сепарских ДРГ на нашу территорию...
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Через сутки((((((((((( быстро лять(((((((((((
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Отойди от зеркала!
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лица на заднем плане говорят больше:
слева:да, это днище
справа: это точно днище...
по центру: и ради этого я ушла из шоу бизнеса?
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Пляж, фонтан, шаурма, шуточки и голосование по приколу 73% Украина платит жизнями своих героев. Помните об этом ЗЕбилоды.
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Шоб они помнили, из киздить надо регулярно не физически, так баблом, не баблом, так законом, не законом, так физически.
Эти утырки проникаются пониманием только тогда, когда их бьют и гладят, не выводя из стойла.

А Порох этому скоту дал возможность выглянуть из стойла. И очень зря.
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Да уж, "срочность" проведения совещания просто неимоверная!!!
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думаю після новини гляну на пости...нічого нового...порохоботи як завжди лайном кидаються в ЗЕЛЕНСЬКОГО БЕЗ причін. ясно що тролі ... придурки...військові гинули при владі порошенко аж 5 років тисячами...чого пельки свої не відкривали....? бо розуміли що все залежить від рашки і терористів гопників.... а тут 60 днів у владі і звинувачюєте президента що він винний в чомусь.... які ви потвори довбані все ж.... ви гірше ботів з пригожинської фабрики тролів з рашки. так то вороги, бо ви тварини тролите свого президента.ви теж вороги...((
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доречі Я БОГДАНА не розумію як адвоката і політика і взагалі я за те щоб його не було при президенті...неподобається він мені. всюду лізе....з КЛИЧКОМ обісрався з заявами про 20 мільйонів ....ну який з нього адвокат та щей алігархів. коли язиком молов на камеру про хабар як адвокат юрист що. не розумів що КЛИЧКО не хлопчік. і напише заяву. а йому прийдеться сказати хто давав хабаря... сказав А. кажи і Б! так що БОГДАНА мені не ліпіть...
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Теперь за всё в стране отвечает Зеленский и лайном в него будут кидаться. Почему то в пороха можно было, а в него нельзя что ли? Привыкайте отгребать.Заслужили.
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я не кидался...а наоборот я бьіл порохоботом , всегда до последнего бьіл за него. и в первом туре всё же подумав проголосовал за него....во втором ни за кого...ну вот так...
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И зря не голосовали, ваши неголоса распределились, и в основном между двумя фракциями, ЗЕ и ЖопоблокЗаЖитие...
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чоты чешеш ты за ***** голосовал
вали в парашу "водки нет" Зеленський проводить термінову нараду у зв'язку із загибеллю українських воїнів на Донбасі - Цензор.НЕТ 7740
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Я не про вас. Я о том что ЗЕ взабрался на трон и теперь ему и его команде дерьмо отгребать большой лопатой за всё и долго.
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Існує певна логіка дій на фронті і ця логіка не вписується у ті уявлення про світ, які притаманні Зеленському. Війна - це справа кількох ворогуючих сторін, а не однієї. Теорія ігор стверджує, що найкраща тактика - це "око за око". Де там та "Вільха" з "Нептунами" ?
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вільх поки що обмаль ,а нептуни -одиничні екземпляри..
Подякуємо шаленій роботі Укороборонпрому Порошенко -Гладковського... ((

а от артилерію великих калібрів на позиції виводити пора...
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Может поблагодаришь Кравчука, Кучму, Ющенко, Янукодловича, за разгром собственной армии. Чего вас на Порохе заклинило? Кацапская пропаганда в действии?
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Для клоуна це просто " прикрий інцидент".....

Йому головне пляж, шаурма і пріколи з бурятом Богданом !
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главнокомандующий украинской армии Владимир Зеленский на пляже

Зеленський проводить термінову нараду у зв'язку із загибеллю українських воїнів на Донбасі - Цензор.НЕТ 6671
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Всех участников совещания в броники и в Станицу,на восстановление укреплений на мосту и заминирования разминированного.И вообще,решение этого совещания будет показателем АДЕКВАТНОСТИ нового гаранта и самое главное - способно ли новое военное руководство защищать страну или будет угождать людям,которые в военных вопросах не разбираются,от слова ВООБЩЕ.Но не удивлюсь если оно закончится решением - НЕ СМОТРЯ НА ПРОВОКАЦИИ,СО СТРОНЫ НЕЗАКОННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ,МЫ,КАК СТОРОНА ЗАИНТЕРЕСОВАННАЯ В МИРЕ, ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЬ РАЗМИНИРОВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОСТА...
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Ох и *********** вы порохоботы! В лучшем случае будут ваши языки на Бессарабке продавать по цене свиных. Толкаете ведь страну к Колиивщине своей тупой жадностью, которая делает вас неспособными остановиться за метр до края пропасти. Ну уехала кормушка, ну не хватайся зубами за не мертвой хваткой - ведь так можно и без головы остаться...
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Послушай, мразь, погибли наши Украинцы, а ты шестеришь на неукраинского зебила?
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будеш посилати на..уй і ображати -сам попи...дуєш на..уй у бан,Єврокозак...
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Ты, козак шоколадный на палочке, дебил, подсчитай сколько украинцев погибло при твоем соевом хряке, хотя бы в одном Иловайске, или брошенные на произвол судьбы киборги в ДАПе, а потом открывай свое вонючую пасть на нормальных людей!
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Ты-то тут причем? Ты устал от войны еще до ее начала.

От повесток петлял, налоги не платил, бляху не растаможивал, коммуналку зажал, за интернет из бабушкиной пенсии платил. Твое дело молчать в тряпочку.
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Ты что ли нормальный?Что ты знаешь про Иловайск и ДАП? Чмо кацарылое.
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А шо, Портнов на нас в суд подаст, а одна из его екс-жён судей приговор с расстрелом вынесет?
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Да нет, бить начнут! Сначала на улицах, потом оседи будут вызывать по конкретным адресам поджигателей новой гражданской войны в Украине.
Вы ведь родные братья однобутылочные тех дебилов, которые в 2014 году не приняли Майдан и начали бучу в Донецке. Вы же пытаетесь повторить то же самое сейчас по всей Украине!
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Ага, как в старой английской пословице: - я так не хочу никого обидеть, но так хочу кому-то дать в морду. А может направишь свой пафос вначале надо "однобутылочных дебилов не принявших Майдан" , вот к примеру зе-депутат Бужанский?
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Подстилка зебильная, думаешь замаскироваться под патриота?
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И решили на этом СНБО что надо дать жесткий ответ врагу: Президент должен немедленно посетить Одессу и прогуляться по пляжу в протестных труселях в зелёный горошек, а в хот-дог ему не положат мяса. И это всё немедленно выложить в фейсбук и инстаграм - пусть враг страдает. Смарт-блондинки будут просто в восторге
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А тем временем "лнр" отжимает Станично-Луганский район, и территорию Счастья https://censor.net.ua/v3141586 Зеленський проводить термінову нараду у зв'язку із загибеллю українських воїнів на Донбасі - Цензор.НЕТ 4054
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Что, обсуждают размер обеспокоенности и длину сигнала даунбасским мразям и *****?
Или просто мажут попы ваЗЕлином?
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вот он херой...
Зеленський проводить термінову нараду у зв'язку із загибеллю українських воїнів на Донбасі - Цензор.НЕТ 6305
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Настоящий херой вот . Четырёхкратно откосивший от армии . !!! Теперь вот , говнокомандует всеми военными . Зеленський проводить термінову нараду у зв'язку із загибеллю українських воїнів на Донбасі - Цензор.НЕТ 9041 . Зеленський проводить термінову нараду у зв'язку із загибеллю українських воїнів на Донбасі - Цензор.НЕТ 5002 .
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бісить навіть "рєчь" цього сцикла...17 днєй "пєрєміріє"...Яке , *****, пєрєміріє, якщо обстріли не припинялися ЖОДНОГО дня!?????? кожного дня- 300-ті хлопці!!! Гнида, воно скоротило на 1000(тисячу!!!!) військових медиків!!!! Про харчування хлопців по НАТівським стандартам припинено!!! "Вєсь мір увідєл, кто нє хочєт міра"...Мля, я в шоці!! А ти, гниль зєлєна, сумнівався, хто цього миру не хоче??? Сподівався, що "нє стрєлять" приведе до позитивних результатів ??? Чмо сцикливе! Його навіть сєпарські шавки з ЛДНРу чморять, як лайно! Зневажають !Піаніст загребучий! Йди на...Біля роялю поприсідай, "лайнокомандуючи", там твоє місце...Бо від памперсів твоїх смердить, "воїн" кварталівського бидла!
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Да, это был ПРЕЗИДЕНТ!!!

А сейчас...…. сопля зеленая.....
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Зробить савєщяніє у укатіт на Бєнєному самольотіку на пляжі одеські їсти шаурму і сматрєть свати с лігай смєха !
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до евреев он не имеет отношения, это обыкновенный жиденыш
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От і маємо список капітулянтів. Ви ще сєпарам понтонні переправи організуйте де мостів немає.
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На савєщянії приняли постанову про вибачення клоуна перед Кадировим !
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ИМХО, срочное - это через 30 минут (не больше) после происшествия.
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Да, Вова, да. Не президент ты - тряпка.

Уходи.
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Когда он поймет, что на войне воевать нужно.
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никогда, потому как его мир, - мир где бабки решают все.
обосрать Украину за бабки, емея ее паспорт - зелупа первая сволочь которая єто делала на всех заграничных концертах.
о чем вы говорите ...клоун и воевать...
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на жаль ,ТАКІ настрої у суспільстві згідно опитувань -Народ хоче миру..
бо народ не лише патріоти..Він у більшості і вата,і просто сільські рагулі,і заробітчани,...
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Это и следовало ожидать от раболепных 🤡🤢🐒 олигархов и гебни кровавой,но это ещё цветочки.....
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Потім буде глибоке занепокоєння:
- Владімір Владіміровіч, развє так можно? У ніх же матєрі! Павліяйтє на баєвіков, пажалуста!
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ну надо ш решить шо куда в пятницу бухать -нюхать идти .на симпозиум .
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До чувака похоже доходит как до жирафа....долго....
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Дубінскій: "Нєт нікакова крізіса! Ані проста піз.....ять ваши дєньхі!"
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Я даже знаю какое вынесут решение на совещании: "Просто надо перестать стрелять!"
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Там вообще мутная история, взрыв за 5 км от передка, что случилось никто не видел, прибежал командир и увидел воронку и 4 тела, откуда этот командир взял что стреляли из РПГ с прикрепленной миной вообще загадка.
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спасіба,товаріщ военконсультант "команди зе"...за обьяснєніє...
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ага...сами себя подорвали...что бы чуваку с ксивой презЕдента в штаны насрать...да..??
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А сам подумай с чего оркам уверять что это не они а самоподрыв, раньше они всегда только хвастались своими успехами.
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Для того что бы обелить себя и показать другим что они типа белые и пушистые...и никакого перемирия не нарушали.....
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Ну не знаю, мутно все и слишком далеко от передка что вот так одиночная мина так точно попала, а если это ДРГ то почему об этом молчат.
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Конкретно этот ватник. Зебил он ситуативно.
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А " постучать фуем по роялю" для Гавнокомандующєго Вафкє Сцикуну - СЛАБО ?!
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Да ну нафиг ,, ещё чего доброго , так и всех сепаров разгонит . .
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Переможемо нарадами російських ворогів!
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есть версия, что потери небоевые. правду знать нужно.
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тільки військовий стан на місяць і в окремих областях --вирішить за три доби проблему перемоги над ворогом.
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Срочное???
Сутки прошли...
Клоун урод
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Зеле надо совещаться не с силовиками, а с народом, то есть, с 75-ю процентами дебилов, которые ему доверили свои, *****, и мои будущее и безопасность. Ну, и, конечно же, прекратить стрелять. Совсем.
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+1...
Из за этих ********* и наше будущее в опасности...
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марзотные зебилы, чтоб обелить своего подонка, срут, что морпехи сами себя подорвали...
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Та погоди.
Еще чуток и будут из тех же источников версии, что наши морпехи готовили теракт против мирного населения Донбабве и сами себя подорвали. Им же методички присылают оттуда же, откуда и ольгинцам. 5 лет они выступали против Хунты единым пронтом с кацапьем.

Бондаренко и Калашников - эталонные подкацапники, например.
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Даже известный эксперт непобедимого кацапского оружия Бондаренко забежал отмазывать малоросскую ЗЕбобу. Зеленський проводить термінову нараду у зв'язку із загибеллю українських воїнів на Донбасі - Цензор.НЕТ 8899

Припекло в конторе однако...
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Да потому что хочется знать правду, а в РПГ с приваренной миной верится с трудом,
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ЗЕля...просто нужно отвести войска до Киева!
Шо б не провацировать аниженашихлюдей!!!

Где парад на день Независимосьи?
Боишся что такому ГОВНОкомандующему как ты...войско честь не отдаст?
ПОЗОРНИК ТЫ КЛОВАНСКИЙ!!!
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*****, скоко кандидатов в "Батальон смерти им. Рошэн"! Вычислить адреса и пригласить на призывной пункт! И на собственных ренжроверах, лексусах и богданах колонной на штурм Донецка, с трехлинейкой и одним патроном! Хватит тут шипеть из крысиных углов!
Или вы все тут пишите за войну в коротких перерывах между боями, перевязывая раны одной рукой, а другой набираете свои пламенные призывы к тыловому Отечеству?
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Именно так. А не напомнишь, кто сейчас Главнокомандующий, Богдан или Разумков?
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Вам ЗЕбобам с дивана виднее...
Пойди штурмом возми..холодильник
ВАИТЕЛЬ...
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Порохососьі тиражируют фейки "сру" от пополченцев Дамбаса - полное дно !
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07.08.19 10:19
Зеленский сегодня в Турции встретится с Эрдоганом Це чмо зібрало пацанов обговорити які труселя в Турцію брати. А ви тут про загиблих говорите.
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