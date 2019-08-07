 Зеленский проводит срочное совещание в связи с гибелью украинских воинов на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, совещание проходит в Офисе президента Украины.

На совещании кроме президента присутствуют, в частности, начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, представители ключевых подразделений ВСУ, секретарь СНБО Александр Данилюк.

Напомним, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью.

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