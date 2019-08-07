 Зеленский проводит срочное совещание в связи с гибелью украинских воинов на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, совещание проходит в Офисе президента Украины.
На совещании кроме президента присутствуют, в частности, начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, представители ключевых подразделений ВСУ, секретарь СНБО Александр Данилюк.
Напомним, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью.
слева:да, это днище
справа: это точно днище...
по центру: и ради этого я ушла из шоу бизнеса?
Эти утырки проникаются пониманием только тогда, когда их бьют и гладят, не выводя из стойла.
А Порох этому скоту дал возможность выглянуть из стойла. И очень зря.
вали в парашу "водки нет"
Подякуємо шаленій роботі Укороборонпрому Порошенко -Гладковського... ((
а от артилерію великих калібрів на позиції виводити пора...
Йому головне пляж, шаурма і пріколи з бурятом Богданом !
От повесток петлял, налоги не платил, бляху не растаможивал, коммуналку зажал, за интернет из бабушкиной пенсии платил. Твое дело молчать в тряпочку.
Вы ведь родные братья однобутылочные тех дебилов, которые в 2014 году не приняли Майдан и начали бучу в Донецке. Вы же пытаетесь повторить то же самое сейчас по всей Украине!
Или просто мажут попы ваЗЕлином?
А сейчас...…. сопля зеленая.....
Уходи.
обосрать Украину за бабки, емея ее паспорт - зелупа первая сволочь которая єто делала на всех заграничных концертах.
о чем вы говорите ...клоун и воевать...
бо народ не лише патріоти..Він у більшості і вата,і просто сільські рагулі,і заробітчани,...
- Владімір Владіміровіч, развє так можно? У ніх же матєрі! Павліяйтє на баєвіков, пажалуста!
Сутки прошли...
Клоун урод
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Из за этих ********* и наше будущее в опасности...
Еще чуток и будут из тех же источников версии, что наши морпехи готовили теракт против мирного населения Донбабве и сами себя подорвали. Им же методички присылают оттуда же, откуда и ольгинцам. 5 лет они выступали против Хунты единым пронтом с кацапьем.
Бондаренко и Калашников - эталонные подкацапники, например.
Припекло в конторе однако...
Шо б не провацировать аниженашихлюдей!!!
Где парад на день Независимосьи?
Боишся что такому ГОВНОкомандующему как ты...войско честь не отдаст?
ПОЗОРНИК ТЫ КЛОВАНСКИЙ!!!
Или вы все тут пишите за войну в коротких перерывах между боями, перевязывая раны одной рукой, а другой набираете свои пламенные призывы к тыловому Отечеству?
Пойди штурмом возми..холодильник
ВАИТЕЛЬ...
Зеленский сегодня в Турции встретится с Эрдоганом Це чмо зібрало пацанов обговорити які труселя в Турцію брати. А ви тут про загиблих говорите.