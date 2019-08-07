EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество
  595  4
Все про:помощь (3057) рак (72) онкология (54)

 Спортсменка Марина Дихтяр, у которой редкая форма рака, нуждается в помощи

Два года назад Марине поставили диагноз - перитонеальная мезотелиома, форма рака, которым болеет менее чем один человек на миллион.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Александр Хоменко.

Во время первого курса химиотерапии Марине откачали от 5 до 10 литров асцита (жидкость, которая собирается между раковыми опухолями в животе и давит на все органы. - Ред.)

"При этом жидкость ушла и из мышц, ну и теперь скачет температура, но химиотерапия, я так понял - это чуть-чуть как большая бомба. Врага она уничтожит конечно, но вместе с ним и мирное население может задеть. Для этого вместе с химией Марина и капает иммунопрепарат, который стоит в несколько раз дороже химии и собственно поэтому такой счет за один курс - более 200 000 грн", - рассказывает Хоменко.

Следующий курс назначен на 13 августа.

Реквизиты для помощи:

Приватбанк:
5168 7423 5913 4404
Дихтяр Марина

Аваль-банк
4188 3710 2351 6199

MoneyGram/ WesternUnion:
Maryna Dikhtiar

PayPal:
ludmila.vlasova777@gmail.com, выбрать Send to family/ friends и указать HELP to Dikhtiar Marina Marusya

Спортсменка Марина Дихтяр, у которой редкая форма рака, нуждается в помощи 01
Спортсменка Марина Дихтяр, у которой редкая форма рака, нуждается в помощи 02
Спортсменка Марина Дихтяр, у которой редкая форма рака, нуждается в помощи 03
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Волонтеры "Мега-Полиграфа" собирают средства на ремонт автомобилей для нужд бойцов в зоне ООС. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3141631
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Она уже труп. Средняя выживаемость около 1 года.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх