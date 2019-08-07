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Все про:ОБСЕ (3713) разминирование (291) Станица Луганская (36)

 Разминирование в районе Станицы Луганской продолжается, - ОБСЕ

Работы по разминированию территории у разрушенного моста на участке разведения сил возле Станицы Луганской продолжаются.

Об этом сообщается в опубликованном во вторник отчете СММ ОБСЕ в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Утром 5 августа команда СММ видела, как группа разминирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в составе 10 человек на трех транспортных средствах (включая бронеавтомобиль) заехала на участок разведения. Наблюдатели видели, что указанные саперы имели щупы и металлоискатели, срезали растительность на участке, а также выполняли работы по разминированию в полосах примерно 125 м с обеих сторон от дороги, с северной стороны разрушенной части моста у н. п. Станица Луганская (15 км к северо-востоку от Луганска), двигаясь в направлении северного края участка разведения", - говорится в отчете.

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Отмечается, что в тот же день команда СММ видела девять наемников РФ (у троих из них были нарукавные повязки с надписями "СЦКК"), которые шли от блокпоста незаконных вооруженных формирований к югу от моста в направлении разрушенной части моста.

"Днем члены патруля миссии видели саперов из неподконтрольных правительству районов, которые выполняли работы с помощью щупов и металлоискателей к западу от южного деревянного трапа, установленного над разрушенной секцией моста, а также одного члена вооруженных формирований, стоявшего неподалеку", - сообщили в миссии.

После закрытия в 18:00 КПВВ Вооруженных сил Украины и блокпоста российских оккупационных войск наблюдатели ОБСЕ слышали два взрыва. По их оценкам, это были "контролируемые подрывы невзорвавшихся боеприпасов рядом с южным деревянным трапом, установленным над разрушенной секцией моста на участке разведения".

Источник: https://censor.net.ua/n3141628
 
 
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а вот и ответ Зеленского на убийство четверых морпехов, разминируем свои позиции. Малороссы устали от войны
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Яке щастя !!!! Тепер сєпарам для занять в тирі можна буде підходити до наших позицій на дитячу відстань. Що б вже напевно...
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Ппрєчєнков тепер може не лише приїхати в ОРДЛО і бостріляти "укропвІв" ж кулемета без жодного шансу бути підстреленим, але й після цього зможе приїхати у Київ на гастролі, як і Добронравов і інша шобла.
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Все робиться для сепарського задоволення.
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Ну правильно, Дейнега вчера приезжал, а там мины вот и пожаловался не гоже лидерам лугандонии рисковать жизнью.
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Сепарасти переходять через міст і розказують,що це їхня територія,а розмінування триває
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В результате только одного обстрела , среди белого дня, во время" бессрочного перемирия", убито 4 и ранен один боец ВСУ. А у нас разминирование, отвод войск, демонтаж укреплений, толпы "страждущих сограждан" бегающих через линию фронта туда сюда ( нет бы только в строну Украины), за второй пенсией ( в добавок к ДНРоЛНРовской еще и украинскую), за продуктами и т. д. ( в стан "бЕндеровцов и жи-о Хфасш--тов"). Покажите мне пример в мире и истории чего то подобного.
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Пора українцям брати владу в свої руки, бо через півроку Зебіл-малорос здасть цілком Донецьку і Луганську області.
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Зеленский!Сколько должно еще ПОГИБНУТЬ парней,чтобы до ВАС дошло,что у нас ВОЙНА с роССией,а не кино?
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зачем рисковать жизнями саперов, если станица и счастье по минску уходит лугандону?... не мост через донец строить и газ сжигать в счастье, а на эти деньги до зимы построить лэп на север луганской области и демонтировать тэс счастье и вывезти ее
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