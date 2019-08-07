 Дочь политзаключенного Бекирова призывает крымчан прийти на "суд" над отцом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на своей странице в сети Facebook.

"Ничего в этой жизни не вечно, всему однажды приходит конец. Порой я просыпаюсь посреди ночи, не веря во все происходящее. Никто из моей семьи даже в страшном сне не мог себе представить,что над моим отцом будут так издеваться. Я очень прошу ВСЕХ, кто в Крыму, поддержать моего отца. Передать ему дух и силы", - говорится в сообщении.

8 августа в 14.00 в Верховном суде оккупированного Крыма состоится суд по вопросу продления стражи Эдема Бекирова.

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу, однако он до сих пор находится в СИЗО.

27 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно обеспечить медпомощью удерживаемого в оккупированном Крыму крымского татарина Эдема Бекирова, которому становится все хуже.

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