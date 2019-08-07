 МИД РФ заявляет, что Украина должна СНГ более 300 млн рублей, - росСМИ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом российской газете "Известия" сообщили в МИД РФ.

В МИД РФ сообщают, что размер задолженности перед единым бюджетом СНГ и порядок ее погашения определяются решением Совета глав правительств Содружества. Однако пока такого решения в отношении Украины принято не было.

Ведомство также отметило, что никаких официальных уведомлений о выходе Украины из Содружества в Исполком СНГ не поступало и никаких препятствий для полноценного участия Украины в делах Содружества нет.

"Вопрос о продолжении работы в Содружестве целиком зависит от политической воли новых украинских властей", - сообщили в министерстве.

Напомним, Украина с 2014 года взяла курс на выход из СНГ.

Экс-президент Порошенко в апреле 2018 года инициировал окончательный выход Украины из СНГ.

Также бывший президент заявил об отзыве украинских представителей из всех органов СНГ и подписал указ о введении в действие решения РНБО об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ.

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