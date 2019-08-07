 МИД РФ заявляет, что Украина должна СНГ более 300 млн рублей, - росСМИ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом российской газете "Известия" сообщили в МИД РФ.
В МИД РФ сообщают, что размер задолженности перед единым бюджетом СНГ и порядок ее погашения определяются решением Совета глав правительств Содружества. Однако пока такого решения в отношении Украины принято не было.
Ведомство также отметило, что никаких официальных уведомлений о выходе Украины из Содружества в Исполком СНГ не поступало и никаких препятствий для полноценного участия Украины в делах Содружества нет.
"Вопрос о продолжении работы в Содружестве целиком зависит от политической воли новых украинских властей", - сообщили в министерстве.
Напомним, Украина с 2014 года взяла курс на выход из СНГ.
Экс-президент Порошенко в апреле 2018 года инициировал окончательный выход Украины из СНГ.
Также бывший президент заявил об отзыве украинских представителей из всех органов СНГ и подписал указ о введении в действие решения РНБО об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ.
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Совєцьке Нєкачествєнне Гамно
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Поддєрживаю! )))
І всю Україну обкрадав і дурив!
Розкажіть це комусь адекватному і доведіть що це вірно
Компанія "Яндекс" придбала ексклюзивні права на показ в інтернеті на території Росії серіалу "Слуга народу", в якому виконав головну роль діючий президент України Володимир Зеленський
Серіал можна подивитися по підписці на російському сервісі "КиноПоиск", який належить "Яндексу" і який заблоковано в Україні.
ТОДІ ВИ ПРОВОКАТОР АБО тупо кончений полудурок!
З них нехай за борги беруть.
Я про репарации за оккупацию Крыма и уничтоженный Донбасс, а вы про что?
я більше скажу: також немає ніяких офіційних підтверджень про вступ України до цього клубу невдах
а, якщо вже зовсім по гамбурзькому рахунку, то покажіть спочатку договір про т.з. "воз'єднання України з Росією"
"Панамские власти приняли решение о начале официальных уголовных процедур… о том, что Порошенко и его окружение использовали Панаму для сокрытия преступных доходов, активов и собственности, неуплаты налогов в украинский бюджет и отмывания похищенных у украинского государства средств", - написал юрист на своей странице в Facebook.
У нас его зубожЫлы получают при каждом презе, а Роисе пора привыкать к этому на государственном уровне.
Если Украина не была членом СНГ - то какие нахрен документы о выходе ей надо подавать?
Машка Захерова от бояры совсем головой поехала...
Согласно п. 1 и 3 ст. 104 конституции РСФСР 1978 года, ратификация данного соглашения находилась в компетенции Съезда народных депутатов РСФСР, поскольку оно затрагивало государственное устройство России как союзной республики СССР и тем самым влекло за собой изменения в российскую конституцию. Съезд, вплоть до момента своего разгона 4 октября 1993 года, отказывался ратифицировать данное соглашение.
В сентябре 1992 года группа народных депутатов РСФСР во главе с Сергеем Бабуриным направила в Конституционный суд Российской Федерации ходатайство о проверке конституционности постановления Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года «О ратификации Соглашения о создании Содружества Независимых Государств»[111][112]. Это обращение так и не было рассмотрено[113] из-за силового разгона Съезда народных депутатов России в октябре 1993 года[112].
Упоминания о конституции и законах СССР оставались в конституции РФ - России (РСФСР) (ст. 4, 102 и 147) вплоть до принятия конституции РФ в декабре 1993 года[114].
В связи с отказом Съезда народных депутатов РСФСР ратифицировать соглашение о создании СНГ комитет Госдумы ФС РФ по делам СНГ и связи с соотечественниками 5 марта 2003 года пришёл к заключению, что Российская Федерация де-юре не является государством - учредителем СНГ и государством - членом СНГ[43].
- хачу дань... за 12 лэт!...
(мультик)
То Россия заявляет,что ей кто-то за что-то должен,сама же не выдавая того,что присудили суды и проводя постоянную политику грабежа..Вот и сейчас какой-то мнимый долг.Расчёт этим заявлением сделан на российскую публику,которой пытаются объяснить обеднение " неотданными долгами"...Лицо у этой России не треснет от таких денежных "долгов" ? )
Кстати, это ведь не с хунтой был договор? Это же по словам ПТН совсем другое государство, ведь так? Его представитель мается в Ростове
😁