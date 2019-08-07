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 Политика Украины
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 Гибель четверых украинских военных может привести к обострению на Донбассе, - Безсмертный

Представитель в политической подгруппе в Минске усомнился в перспективности поддержания бессрочного прекращения огня

Гибель четверых украинских военных в результате обстрела террористами из гибридной армии России 6 августа в районе Павлополя может привести к сложнейшему обострению по всей линии разграничения в районе боевых действий на Донбассе. Об этом сказал представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске Роман Безсмертный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Он сказал, что обстрел произошел в 10:22 - в светлое время суток и, если не уничтожены камеры ОБСЕ, то можно будет увидеть, что именно произошло, и получить доказательства.

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Систематические нарушения бессрочного перемирия, которые привели к гибели украинских военнослужащих, ставят под сомнение перспективность дальнейшего поддержания так называемого "бессрочного прекращения огня", сказал Безсмертный.

По словам Безсмертного, представители незаконных вооруженных формирований на оккупированных территориях Донбасса не в состоянии контролировать действия своих подразделений и диверсионно-разведывательных групп.

Он добавил, что сегодня во время встречи с людьми, принимающими решения, рекомендовал им приостановить процесс разминирования в Станице Луганской, поскольку никто не может гарантировать безопасность занимающихся этим людей.

Напомним, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью.

Источник: https://censor.net.ua/n3141624
 
 
 Топ комментарии
 
Юрий Касьянов
5 августа в 23:01 ·

Беда Владимира Александровича в том, что он - не совок. И Богдан не совок. И Розумков не совок. И этот, как его... самый хитрый... Арахамия - тоже не совок.
Они все - розовощёкие, удачливые мальчики в коротких штанишках (шортах), играючись заработавшие свой первый миллион (никого не зарезав), легко уклонившиеся от воинской службы (за сущие копейки), и, как им кажется, ухватившие бога за бороду, хотя в действительности это никакая не борода, а хвост самого дьявола...
Путину на вас наплевать, потому что он - совок. И я вышел из совка, и потому прекрасно знаю, как, накатив стакан, вылезти в полный рост из окопа с горячим сердцем, партбилетом в нагрудном кармане, с верою в светлое будущее наперевес.

Путину начхать на вас, на санкции, и на всё мировое сообщество вместе взятое. В отличие от вас, травоядных, бледно-голубых, у него есть реальная цель - Великая Россия, а не место смотрящего в офисе президента, должность в парламенте и пожизненная пенсия от Игоря Валерьевича.
Путину на всё это наплевать. Он настолько богат, что не знает цены деньгам. Он настолько стар, что деньги потеряли для него смысл. Его занимает только бессмертие - физическое и метафизическое, в рамках возрождённой Российской империи.
Поэтому не старайтесь - мира не будет. Мир по-путински означает капитуляцию, присоединение Украины к Москве. И это же означает конец популярности Зеленского, конец карьеры розовощёких трусливых мальчиков, которых на улице случайные прохожие бьют.
Зеленский на шпагате. Отказаться от мира нельзя. И сдаться невозможно. Никто не пощадит. Ни вчерашние противники, ни сегодняшние обожатели, ни правые, ни левые - никто. Потому что никому не нужны люди без принципов. Пусть даже совковых.
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Филипп Духлий:

Более беспомощного заявления от Президента Украины я ещё не видел.
Инцидент... Погибли от гранатомёта...

Перемирие...

А слабо записать такой же ролик как Пороху записывал и свои пацанячие дешёвые понты на всю страну колотил? Куда же делась вся эта дерзость, резкость и наигранная маскулинность? Вот эти фоточки из тренажерочки теперь куда?

Не от гранатомёта они погибли, а Россия их убила и лично ху..ло и на его руках кровь и других украинских солдат и мирных жителей.
Не инцидент, а акт вооруженной агрессии и преступное нарушение достигнутых договоренностей и каждый украинский солдат будет отомщен.

Осталось только извиниться как перед Кадыровым дрожащим голосом.
В очередной раз мне стыдно, что наш Президент - тряпка.

Александр Прутян:

- Он не мой президент. Он вообще не президент. Недоразумение в красных труселях.

- Ху.лом бы его назвать, да место занято. Как говорится, второе место на конкурсе.

- Говорят, Порох в начале своего срока тоже перемирие пытался устраивать, но потом понял, что гопник поднимает только силу. Только Зелебоба в это время то ли бабло в России косил, то ли новые сорта травы дегустировал, поэтому сейчас вынужден проходить обучение с нуля. Интересно, за кого голосовали погибшие военные?
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Вова не допустит.
У него мир мирный.
А четверо погибших прыкрый инцидент.
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Не приведет не к какому обострению. Для ЗЕшляп это просто инциндент.
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Как плохо, что в Украине нет верховного главнокомандующего. Настоящего. С яйцами...
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его не было последние 5 лет, мародер поросенко - это позор..
а Зеленскому трудно всё исправить, 5 лет беспредел, коррупция и предательство в армии, везде саботажники вальцмана, новая рада никак не может заработать, плокулол и прочие шестерки поросенко гадят, но все равно, хуже, чем поросенко - не будет, он предатель и клептоман..
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Висрався, мух? А тепер лети на більш смачну купу.
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При предателе и клиптомане порошенко,вся эта лугандонская свора сидела в луганске и боялась высунуть нос,получала по свинному рылу за каждого погибшего,была ВОССТАНОВЛЕНА армия,которую развалили его критиканы - юля,гриценко,зажопники.А при новоиспеченных "честных",но бестолковых,сепаратня гуляет уже по Станице,за вчерашние потери никто не ответил,а президен,как последний слюнтяй,вместо дать сдачи убийцам,развесил сопли и побежал жаловаться макрону,меркель и самое ТУПОЕ - к путину.МАМЕ ЕЩЕ ПОЖАЛУЙСЯ!
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Зеленский запретил стрелять в Донбассе ВСУ, за этих погибших героев никто мстить не будет, Зеленский это не Порох, он зарабатывать на крови не будет и давать ответку не будет. Малороссы устали от войны, ну погибли 4 морпехи, плохо, конечно, но главное чтобы не было войны
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Зеленского,кучму,бессмертного,хомчака и бондаря в броники и,в первом ряду,на восстановление укреплений на мосту в Станице,под прицелы сепарских снайперов,которые ОЧЕНЬ хорошо просматривают, с господствующей высоты, всю Станицу.Он дал совет?Да засунь свой совет себе,сам знаешь куда!Вам неадекватам теоретикам говорили,что НЕЛЬЗЯ отводить войска,нельзя разбирать укрепления,нельзя разминировать.Бестолочи!Ты лучше раскажи как Станицу оборонять будут парни?Из за дураков-переговорщиков жизни парней под большим вопросом.Или вы думаете,что сепарасты просто будут смотреть как наши будут все восстанавливать?Если так,то вы вообще птички, которые ДОЛБЯТ,но не дятлы.Ну с кучмой все ясно,у его зятя трубы,а Вы роман петрович чем думали,движением цивилизаций?Вас не раз уже русские НАЕ...ЛИ с перемирием,а Вы опять в тоже самое дерьмо,да еще и двумя ногами.Надо не разминирование останавливать,а вообще прекращать этот балаган с НАШИМИ ЛЮДЬМИ,СОЦ.ВЫПЛАТАМИ.КОРТЧЕ - ХВАТИТ ФИНАНСИРОВАТЬ ОРДЛО!Объявлять их оккупированными территориями и РЕАЛЬНО помогать тем,кто переехал,ОТТУДА, в Украину,а не ЛИПОВЫМ переселенцам.Пора уже понять,что нас там не ждут и в Украину хотят единицы.
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Уся відповідальність за внутрішню і зовнішню політику лежить на ЗЕкоманді : а то як щось супроти них- ти шо! 73 % -за нас!!!! А якщо непереливки : марадьори винні! Папєреднікі! Та ні -шановні: такий номер не проходе-забувайте свої мантри і працюйте на Україну ( з президентом " правильної національності " )
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думаєш,твоя істерика на щось вплине ?
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Уже больше чем четыре. А пособникам мост нужно срочно построить.
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в сводках ООС при "свинарчюке" наши потери / потери сепарни -1 к 3 ...и некромансер и оф сепарня это потверждала ...при пи*аре зеленом наши потери / потери сепарни с июля 18 к 0 ......ну и кого вы сделали разом ?((((
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І ще ! При словах "мудрий український нарід" - просто розбирає сміх ! "Чому такі -бідні - бо мудрі"
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Загибель чотирьох українських військових може призвести до загострення на Донбасі, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 3597Нехай падлюки повзають по залишкам мосту- запросили ворога у власну оселю -розпочали війну- а тепер пхаються за харчами та грошима до кривавих бандерівців
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обострение уже есть...что с этим делать? повторюсь в 100500 раз!
1. выступить с обращение к мировым организациям ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, ЕС.....и тд. о срыве перемирия и 4-х жертвах этого срыва
2. в наказание за срыв перемирия перекрыть на 10 дней все КПВВ, до полного!!! прекращения огня
3.прекратить разминирование моста и быть готовым подтянуть все отошедшие войска
4.продолжать тянуть эл.кабели и водоводы на освобожденные территории, чтобы спокойно перекрыть воду-свет для кормильцев, но чтоб не пострадали наши
5. моб. связь...присоединяйся к мсте...за наших....или ты еще не определилась за кого ты?
и самое главное - объяснить преЗЕденту, что это не "досадный инцидент", это нарушение (очередное и систематическое) всех договоренностей и надо одеть пиджак и начать думать не как успешный шоумэн, заботящийся о рейтингах, а как преЗИдент Независимой страны
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Juli Zak

Дуже чіткий і правдивий опис нашої **********! Автору респект!



Rob Maison

Ідемо сотнею колон.
Бажано в різний час.
Військові окремо. Атошники окремо. ООСники окремо. Рускогаварящі окремо. Україномовні окремо. Східняки зліва. Західняки справа. Кияни на шашликах. Православні знизу. Католики зверху. Іудеї по центру. Буддисти на газонах. Протестанти на протесті. Філарет одиночним протестом. Не забувайте перехаркуваться і проклинати один одного. Фото діда НКВДиста на паличці, убитого СС галичинистом обов'язкове. Цурайтеся одне одного і нічому не дайте вас об'єднати. Не воював - не людина. Воював і не сидиш- мабуть мєнтовська шістка. Не мєнтовська, так сєпарська. Їх не саджають. Щось придумаєм. Ярлик, не шеврон. Вішається швидко, хоч і не комуніст. Інстаграмний суші - атентат. Одеський кінофестиваль. Львівський АльфаДжаз. Бомбить і рвуться пукани. Повалій стара курва. Портнов юрист. Бабченко живий. Убили пострілом в потилицю. Втерлись і стрімим. Побільше стрімів. Вони наближають справедливу кару. Як пости Порошенка про Нігояна. Господь всіх накаже. Головне не забувати. ФБ нагадає. Постим. Диваним. Волонтерим. Хлопчики поверніться живими. Свічечка на автарці. Рамочка на котику. Номери карток Привату. Вийобуємся посвідченнями УБД. Стріляєм. А...це ж салют. Все одно в касу. Не залежим одне від одного. Змирились... Мирітеся, поморите.
До Дня Незалежності залишилось 22 дні.
Все решта не лапайте, то на Новий Рік.
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Висвітлено багато проблем, але ЖОДНОГО рішення. Молодець.
_______________
Від себе додам: вонаукраланашефсьо, що ж ви ще хотіли?
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Зеленский тоже, увы, встал на путь имитаций Август 7, 2019Без рубрикиКомментарии: 3
Загибель чотирьох українських військових може призвести до загострення на Донбасі, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 9778Можно было сегодня помолчать, но не получается. На фронте четверо погибших. В разгар отпусков. Кто-то плещется в соленых брызгах, кто-то погибает от разрывов прилетевших с той стороны мин. Президент Зеленский опубликовал свое воззвание к мировым лидерам, что участвуют в Нормандском формате. Говорит, хлебное перемирие длилось всего 17 дней. Надо собираться. Надо разговаривать.
Об этом написала сегодня ночью в Фейсбуке известная публицист и писатель Елена Ксантопулос.
- Подробности сегодняшней гибели четырех украинских военных
Опять все тот же вопрос - с кем разговаривать? С теми же - с Меркель, Макроном и Путиным? Не буду про немцев и французов - у них всегда был свой путь, не всегда славный. А вот что касается Путина. Владимир Александрович, это аксиома - Путин начал войну не для того, чтобы ее проиграть. Потешные санкции на Россию (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) не действуют. Уговоры на Путина тоже не подействуют. Вы действительно думаете, что Меркель, опутавшая российским газовым спрутом всю Европу, уговорит Путина уйти с Донбасса и отдать Крым? Или Макрон, на которого насылают то террористов, то «желтые жилеты», то пожар на крыше собора Нотр-Дам? Франция остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров России в Европе и мире - что вы хотите от Макрона? Непреклонной позиции?
Впрочем, возможно, ваша надежда смотрит в сторону Коломойского и Нетаньяху? У израильского премьера своя война и свои интересы. Но, если ему, после встреч с Коломойским, вдруг стало интересно помочь Украине, то в чем именно заключается его интерес? В открытии рынка земли?
Как бы там ни было, а Путин уже давно всех имеет в виду. Он это неоднократно доказывал. Мир, если под миром понимать прекращение огня, вполне может настать. Для этого не нужны ни Меркель, ни Макрон. Особый статус для Донбасса, выборы под дулом российских автоматов, автономия, их представители в нашей Раде, своя полиция, суды и внешняя политика, но наши пенсии, наша социалка, наши инвестиции в восстановление региона, а также наше согласие на то, что через этот регион и его особый статус Россия постоянно будет влиять на курс и политику Украины - это не мир, это возвращение в российское стойло. Опять, в который раз с 1654 года…
Разве вы не знаете, почему после развала СССР, Европа забрала только три республики - Эстонию, Латвию и Литву? Потому что все остальное было негласно объявлено российским. Россия поставила свое клеймо на Азербайджане, Армении, Молдове, Грузии и Украине. Скажите, Европа как-то вмешалась в акты российской агрессии на территориях суверенных государств? Нет. Почему вы думаете, что она вмешается сейчас? Пять лет большой срок, чтобы сделать выводы. Меркель с Путиным заканчивает Северный Поток 2. Этот проект сделает Германию еще богаче, потому что Германия станет тем хабом, откуда российский газ потечет по трубам в другие европейские страны. Германия будет получать за посредничество, но не это главное. Главное состоит в крантике, который всегда можно прикрутить. Северный поток 2 - это почти неограниченная власть для Германии.
Что вы хотите от этих людей? Как они могут нам всем помочь? Если вы не положите к ногам Путина свое согласие на его условия, переговоры опять ни к чему не приведут.

С начала вашей инаугурации прошло два с половиной месяца. Я слышала обо всем - о переезде ОП, об обучении будущих нардепов в Трускавце, о пари насчет мостов и дорог, о том, что нашим премьером может оказаться Коболев, о «большом брате» Арахамии, о шуточном увольнении Богдана. Я только не слышала о том, что все силы были брошены на укрепление наших позиций на фронте. Так чтобы ни одна пуля и ни один осколок не достал наших солдат. Это возможно сделать. Так можно прекратить потери.
После чего перенести центр внимания на внутреннего врага и нужны народа. Осень будет не легкой.
А вообще-то, для того, чтобы понять, что происходит, надо взять карандаш и лист бумаги и начать писать историю ошибок. Начиная с того, что отдали третий ядерный арсенал, потом решили делить Черноморский флот и военно-морскую базу в Севастополе, потом продление аренды, так-называемые Харьковские соглашения. Ошибка на ошибке. Украина все эти годы как будто специально старалась не состояться. Одна глупость за другой, если не сказать предательство. У Украины нет ни авиации, ни флота, ни системной территориальной обороны.
Найдите специалистов. Они есть. Перестаньте тасовать порошенковские кадры. Посадите мародеров. Признание Коломойского в том, что на встрече с Порошенко было заключено «перемирие», симпатий вам не добавляет. Я понимаю, что Беня играет с Петей в кошки-мышки, однако пять лет порошенковского режима и наши людские потери на фронте, делают эту игру ненужной и неинтересной. Нельзя бегать по кругу. Иногда надо подумать. Что вам дал развод войск? Ничего. Может, стоит удивить противника строительством укреплений? И пусть заплатят за электроэнергию.
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- Ирония судьбы. Как Порошенко пытается с помощью Коломойского спастись от тюрьмы
Если хотим, наконец, стать независимой и суверенной державой, надо укрепляться на востоке и освобождаться изнутри. Это единственный путь.
Все остальные компромиссы встанут в один ряд с предыдущими ошибками.
Коломойский - как же без него? - дал большое интервью российскому РБК. Его лексика насчет России была если не дипломатически выверенной, то справедливой : «Если бы не было России и она убралась восвояси», «собрали манатки и валите к себе», «нам до задницы ваш газ», «вы нанесли нам уже столько вреда и ущерба», «лишили нас половины ВВП военными действиями, вы закрыли для нас инвестиции от цивилизованных стран», «только после того, как ваши дорогие вооруженные силы покинут нашу территорию и свалят», «вам надо свалить просто».
Говоря о Крыме: «Ну не знаю, когда России надоест страдать от санкций… Должна быть ситуация а-ля 1991 год, когда СССР распался. Никто не ожидал, но он распался».
Игорь Валерьевич выражений не выбирает и злит россиян. Поделом им. Но злить одно дело, а дело делать - другое. А пока мы узнали о том, что президент Зеленский будет летать на самолетах Коломойского. Одна-единственная авиакомпания «Роза Ветров» (Windrose) участвовала в тендере на осуществление авиаперевозок первых лиц государства и одна-единственная его выиграла. Финансировать перевозки будет государственное авиационное предприятие Украина.
Так что пока до укреплений на фронте руки не доходят. Лучше прикрыться не приносящими результатов переговорами. Это называется имитация. Увы, Владимир Александрович…
Кстати, насчет перевозчика для первых лиц - а мы думали, что вы Голобородько…
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Нагадую .
сайт економік-пророк -"зливний бачок"...
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Щось я не зрозумів. Як можна тихцем перетнути мінне загородження, проповзти на пузі з купою зброї ще на відстань 5 км. від лінії зіткнення, зробити один постріл(міну прив'язали дротом до гранатомета???), вбити цим одним пострілом всіх чотирьох військовиків у цьому місті(вони всі разом прикурювали і міна вибухнула посередині?) і знову безперешкодно повернутись назад??? Або я - дебіл, або хтось нас всіх хоче зробити дебілами.
_________________
Не треба нас робити дурнями, панове. Хто вбив Ендрю? Той самий вбив і цих хлопців. А це - свої роблять.
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"Он сказал, что обстрел произошел в 10:22 - в светлое время суток и, если не уничтожены камеры ОБСЕ, то можно будет увидеть, что именно произошло, и получить доказательства.Источник: https://censor.net.ua/n3141624"
Так отож, доказательства еще нужно получить, а украинской прессе уже все ясно. Вообще как то зарегистрирован факт выстрела с вражеской стороны, или только взрыв мины 62 мм в украинском окопе? Про выстрел из миномета речи не ведут, так может быть, мина в окоп попала вообще без доставки с той стороны?
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бессмертный мне чемто крысу напоминает. Похож не только внешне. А о сказанном: такое впечатление, что он(бессмерный) комментирует то, что произошло не у нас, а где то в другой стране, далекой от нас так же, как и сам бессмертный от Украины.
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всё таки неплохо было бы проверить версию, что это были небоевые потери при разгрузке мин. правду знать надо.
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Перемирие должно быть признано таким как нарушенное противоположной стороной и прекратившее свое действие. Отвод войск и разминирование возле Станицы Луганской прекратить. Войска вывести на прежние позиции. Пересечение линии соприкосновения с ОРДЛО в строну оккупированных территорий закрыть на три месяца для лиц всех категорий по всей линии соприкосновения от Азовского моря до Станицы Луганской ( включительно). На обстрелы отвечать огнем без дополнительного согласования. В случае надобности наносить превентивные удары
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