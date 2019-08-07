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 Волну нападений на активистов остановили смерть Гандзюк и постоянные напоминания о ней, - волонтер Худетская

Волну нападений на активистов остановили два фактора: смерть Екатерины Гандзюк и "люди, которые уже год не дают покоя всем, кто причастен к заказу, организации, исполнению и покрытию этого нападения".

Об этом в написала волонтер Ольга Худетская, передает Цензор.НЕТ.

"Цена нападения на активиста\волонтера стала наглядной. И оказалась очень даже большой. Все, кто раньше подумывал себе такую мысль относительно слишком надоедливых активных сограждан, уже год могут наблюдать, как будут выглядеть последствия для заказчиков и всех причастных. Статистика нападений стремительно поползла вниз", - пишет она.

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"Что меня поражает - так это люди из числа волонтеров, неравнодушных и активных граждан, чьи кумиры додумались вляпаться в защиту и отмазывания заказчиков нападений на Катю. Кумиры получили полную пазуху сами знаете чего, а их неравнодушные и активные последователи, вместо того, чтобы спрашивать со своих кумиров за неадекват, не придумали ничего лучше, чем последовательно, тупо и упорото мочить инициативу, которая не дает спокойной жизни никому из причастных к заказному смертельного нападения на общественном деятеле", - отмечает Худетская.

Она подчеркивает, что смерть Екатерины Гандзюк "почти наверняка спасла от такой же участи кого-то из них".

"Я обращаюсь к каждому своему знакомому, с которым нас когда-то свела судьба на полях Майдана, тактмеда или атошечки, и который не выдержал критики своего любимого, например, Порошенко (или Авакова, Луценко, полиции, you name it) по делу Кати, и теперь из-за этого плодит ересь о пиаре на крови и политический заказ. Ад, через который прошла Катя, спас тебя и твоих близких от эскалации волны нападений на активных граждан. Все это движение вокруг нападения на Катю делает все, чтобы никогда и никому не пришло в голову повторить нечто подобное. Ты правда хочешь, чтобы мы остановились?", - задала вопрос Худетская.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

4 декабря обвялено подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

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7 мая правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

31 мая Мангеру смягчили и продлили меру пресечения. 25 июня суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.

Читайте: Генпрокуратура продолжает разваливать дело об убийстве Кати, - отец Гандзюк

24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3141618
 
   
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Волна нападений остановится только тогда, когда заказчик и исполнитель будут получать по 15 лет каждый.
Бабе заплатили люди Мангера за статью, чтобы сбить общественный резонанс.
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Навряд чи когось навчить жорстока смерть Гандзюк. Волну нападений на активистов остановили смерть Гандзюк и постоянные напоминания о ней, - волонтер Худетская - Цензор.НЕТ 6060
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Активисты, может вас всех на фронт отправить ? Там каждый день гибнут парни, защищая ваше право засовывать селёдку за воротник оппонентов.
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