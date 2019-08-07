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 Политика Украины
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Все про:неонацизм (57) С14 (53)

 Суд в Киеве удовлетворил иск организации С14 против "Громадського ТВ", которое назвало организацию "неонацистской"

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск националистической организации С14 против телеканала "Громадське", который назвал С14 "неонацистской" организацией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Громадське" сообщило 6 августа.

Судья Юлия Картавцева решила, что распространенная "Громадським" информация вредит репутации С14.

Телеканал обязали опубликовать решения суда и взыскать в пользу националистической организации 3,5 тыс. грн судебного сбора.

"Решение является ошибочным и незаконным, оно вводит вопиющую тенденцию, которая подавляет свободу слова. Мы будем его обжаловать", – заявила адвокат "Громадського" Оксана Чайковская.

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В суде представитель С14 подчеркивала, что организация является не неонацистской, а националистической.

"Громадське" утверждает, что неонацистской С14 называли Reuters, The Washington Post, парламент Великобритании.

Причиной иска стал твит англоязычной службы "Громадського" от 4 мая 2018 года, утверждает телеканал. Тогда представители С14 силой привели в Службу безопасности Украины воевавшего за боевиков на Донбассе бразильца Рафаэля Лусварги.

Источник: https://censor.net.ua/n3141615
 
   
 Топ комментарии
 
ФСБ ведет скрытую борьбу против НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ УКРАИНЫ.
Потому всех , кто пытается обозвать национальные организации , надо лишать лицензии или гнать в суд
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СІЧ як кістка в горлі п"ятій колоні.
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Навряд чи нова влада буде це робити, якщо самі допускають висловлювання, які ображають національні почуття українців.
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Дійсно, що є спекуляція термінами штибу нацистські, фашистські... Цікаво інше: чому у С14 так мало дій проти справжніх ворогів України?
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"Причиной иска стал твит англоязычной службы "Громадського" от 4 мая 2018 года, утверждает телеканал. Тогда представители С14 силой привели в Службу безопасности Украины воевавшего за боевиков на Донбассе бразильца Рафаэля Лусварги. "
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Це відомо, але ваш коментар не несе нової інформації. Всього вам доброго подалі від мене Суд в Киеве удовлетворил иск организации С14 против "Громадського ТВ", которое назвало организацию "неонацистской" - Цензор.НЕТ 9186
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Точно, парашенка фурича луцыка бойко и других у..банов не трогают
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ФСБ ведет скрытую борьбу против НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ УКРАИНЫ.
Потому всех , кто пытается обозвать национальные организации , надо лишать лицензии или гнать в суд
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Навряд чи нова влада буде це робити, якщо самі допускають висловлювання, які ображають національні почуття українців.
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Всех кто против национального возрождения Украины СМЕЛО ЗАПИШЕМ В АГЕНТЫ ФСБ
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Все верно. Официально для СМИ - только националисты. Между собой - что угодно.
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Я теж надіявся, що вони порвуть зелебобіків та іншу вату.😏
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Якісь вони мутні, незрозумілі. З"являться і знов кудись зникають.
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Тому і програли вибори. Було би більше дій проти Медведчука і подібних, то могли би об'єднавшися з іншими пройти у ВР.
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правильно, какие они нацисты, так, прыщи подростковые
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Знаете, ни один нацист не угрожал меня убить за украинскую речь. Ни один нацист не стрелял по моему городу из миномета. Ни один нацист не отнял у моих знакомых имущество. А вот антифашисты и коммунисты - сделали все вышеперечисленное.
Так что баньте на здоровье, но я буду поддерживать украинских неонацистов, буде таким появиться. Они - щит между мной и "антифашисткими" бандами на востоке.
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У нас не чутно про неонацистів, а є перебільшена толерантність.
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Казалось, что С14 были приятно удивлены, когда их назвали их "неонацистами" . А тут на тебе ... хозяйственный (?!) суд.
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Нацизм имеет два абсолютно чётких признака по которому его можно идентифицировать.
1) Нацисты провозглашают свою нацию превосходящей, а все остальные нации, живущие на планете - неполноценными.
2) Нацисты провозглашают необходимость отжима чужих территорий и порабощения населения которое там живёт.

Если организация не провозглашает пунктов 1 и 2, то она не является нацистской.
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Від С14 я не чув перерахованих вами цілей чи програм. Хоча і самих дій було дуже мало. Тому питання про доцільність їхніх заяв є до "Громадського".
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Нужно бы выяснить: чьи деньги стоят за этой организацией, "кто оплачивает банкет".
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У вас в Одесі Суд в Киеве удовлетворил иск организации С14 против "Громадського ТВ", которое назвало организацию "неонацистской" - Цензор.НЕТ 4106 У вас на Хацапєтовці вже кинули палити Бєломорканал, Димитрику
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