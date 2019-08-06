 Делегация Великобритании в ПАСЕ призывает пересмотреть решение о возвращении России, - постпред Ивон

Как говорится в тексте заявления, опубликованном постоянным представителем Великобритании в ПАСЕ Кристофером Ивоном, это связано с массовыми задержаниями демонстрантов на акциях протеста в Москве, информирует Цензор.НЕТ.
Он заявляет, что Россия нарушила Конвенцию о правах человека, а также не намерена выполнять свои обязательства и подчиняться стандартам Ассамблеи.
Британская делегация выразила надежду, что ПАСЕ рассмотрит решение о возвращении России к работе в организации на сессии в сентябре.
Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание. Позже к демаршу присоединилась делегация Швеции.
2 июля в Украину прилетела делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая должна оценить ход предвыборной кампании в Украине.
В этот же день стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.
"Среди международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - недопустимо", - отметил Парубий.
3 июля президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье заявила, что у Украины есть обязательство приглашать Ассамблею для наблюдения за выборами.
После этого делегация ПАСЕ заявила, что досрочно завершает работу в Украине и покидает страну.
Они не прощают преступлений раши на своей земле!
Боюсь только, что нежная ПАСЕ опять заговорит о правах тех же задержанных в Москве(( , которых нужно защищать ( хотя путя решил их зачищать)
Взносы же они только недавно оплатили)))