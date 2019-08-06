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 Политика Украины, За рубежом
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 Делегация Великобритании в ПАСЕ призывает пересмотреть решение о возвращении России, - постпред Ивон

Британская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы призвала пересмотреть решение о возвращении России.

Как говорится в тексте заявления, опубликованном постоянным представителем Великобритании в ПАСЕ Кристофером Ивоном, это связано с массовыми задержаниями демонстрантов на акциях протеста в Москве, информирует Цензор.НЕТ.

Он заявляет, что Россия нарушила Конвенцию о правах человека, а также не намерена выполнять свои обязательства и подчиняться стандартам Ассамблеи.

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Британская делегация выразила надежду, что ПАСЕ рассмотрит решение о возвращении России к работе в организации на сессии в сентябре.

Делегация Великобритании в ПАСЕ призывает пересмотреть решение о возвращении России, - постпред Ивон 01

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание. Позже к демаршу присоединилась делегация Швеции.

2 июля в Украину прилетела делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая должна оценить ход предвыборной кампании в Украине.

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В этот же день стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.

"Среди международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - недопустимо", - отметил Парубий.

3 июля президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье заявила, что у Украины есть обязательство приглашать Ассамблею для наблюдения за выборами.

После этого делегация ПАСЕ заявила, что досрочно завершает работу в Украине и покидает страну.

Источник: https://censor.net.ua/n3141614
 
   
 Топ комментарии
 
Британцы молодцы
Они не прощают преступлений раши на своей земле!
Боюсь только, что нежная ПАСЕ опять заговорит о правах тех же задержанных в Москве(( , которых нужно защищать ( хотя путя решил их зачищать)
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Зараз приїдуть нові зє-делєгати й поб'ють лиця англійцям, за нападки на хозяєв...
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Британці не продаються, тому продажні кацапи аж всираються з ненависті до них.
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Лоббировали возвращение кацапов в ПАСЕ немцы,французы ,италия и прочие-у них пусть и спрашивают.
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а где ж им в таком случае харчеваться,ведь на нарасия мигом перекроет халявную выдачу селёдокъ...
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Британцы молодцы
Они не прощают преступлений раши на своей земле!
Боюсь только, что нежная ПАСЕ опять заговорит о правах тех же задержанных в Москве(( , которых нужно защищать ( хотя путя решил их зачищать)
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Британці не продаються, тому продажні кацапи аж всираються з ненависті до них.
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Зараз приїдуть нові зє-делєгати й поб'ють лиця англійцям, за нападки на хозяєв...
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_Мэй - упоротая мерзавка и дрянь - мало того, что изо вех сил старалась во исполнение хотелок путлера отколоть Великобританию от ЕС, она ещё и одобрила возвращение людоедов в ПАСЕ. Курва!
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Порядочные люди, в одном зале, с гопником , находиться не будут....
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Гадит в панталоны. А то, неровен час, или Вестминстер сгорит, или химоружием целый город отравят.
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То поки що, це ви, засраті свиноросси, прилізли гидити на український сайт!
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Чисто технически - лучше Украину включить в состав в состав создания нового еврофайтера ..
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Respec UК учко-поросные всё успели-и рашу вернуть и неприкосновенность,типа,снять пнули "На новую каденцию",думали-прокатит.Наивные!За такой саботаж-сидеть должны мародёры,причём поголовно.Да кто ж их посатит-смыли и всё,как сладкую вату под струeй воды.
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Вот было бы показательно на деньги их поставить, исключив их опять.
Взносы же они только недавно оплатили)))
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