 В первом матче третьего отборочного тура Лиги Чемпионов киевское "Динамо" проиграло бельгийскому "Брюгге"

Составы команд
"Брюгге"- Симон Миньоле, Эдуард Соболь, Дэвид Окереке, Матей Митрович, Симон Дели, Ганс Ванакен, Рууд Вормер, Матс Ритс, Перси Тау, Эммануэль Бонавентуре (Схрейверс), Клинтон Мата,
Главный тренер - Филипп Клеман (Бельгия).
"Динамо" - Денис Бойко, Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич (Де Пена), Виталий Миколенко, Денис Гармаш, Александр Караваев (Цыганков), Никита Бурда, Виталий Буяльский, Артем Беседин (Родригес), Тамаш Кадар, Томаш Кендзера.
Главный тренер - Александр Хацкевич (Беларусь).
Арбитр - Хавьер Эстрада Фернандес (Испания).
Голы - Ванакен - 37.
Тупо не змогли обіграти дворову команду бельгії
Це об'єктивна реальність. В них не те що стабільності давно немає, вони навіть сезону яскравого видати не здатні.
Не хотіла нікого зачепити.
Самій шкода.