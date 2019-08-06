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Все про:Бельгия (230) Динамо (701) Лига чемпионов (224) футбол (3108)

 В первом матче третьего отборочного тура Лиги Чемпионов киевское "Динамо" проиграло бельгийскому "Брюгге"

В первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА киевское "Динамо" уступило в Бельгии "Брюгге" - 0: 1. Ответный поединок состоится 13 августа в столице Украины.

Составы команд

"Брюгге"- Симон Миньоле, Эдуард Соболь, Дэвид Окереке, Матей Митрович, Симон Дели, Ганс Ванакен, Рууд Вормер, Матс Ритс, Перси Тау, Эммануэль Бонавентуре (Схрейверс), Клинтон Мата,

Главный тренер - Филипп Клеман (Бельгия).

"Динамо" - Денис Бойко, Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич (Де Пена), Виталий Миколенко, Денис Гармаш, Александр Караваев (Цыганков), Никита Бурда, Виталий Буяльский, Артем Беседин (Родригес), Тамаш Кадар, Томаш Кендзера.

Главный тренер - Александр Хацкевич (Беларусь).

Арбитр - Хавьер Эстрада Фернандес (Испания).

Голы - Ванакен - 37. 

Источник: https://censor.net.ua/n3141612
 
 
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Ужасная игра от ДК ! Как теперь это развидеть
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ДК "залег на дно в Брюгге" ... физрука пора увольнять...
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п.с. Это было чисто бельгийское убийство ... В первом матче третьего отборочного тура Лиги Чемпионов киевское "Динамо" проиграло бельгийскому "Брюгге" - Цензор.НЕТ 2161
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такої кількості помилок від Динамо я ще не бачив!
Тупо не змогли обіграти дворову команду бельгії
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за 90 минут у Динамо только ОДИН удар в створ ворот!!!! это пздц
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та які помилки..., - команда почала грати в свою гру ..
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Динамо не тягне на Лігу Чемпілнів.
Це об'єктивна реальність. В них не те що стабільності давно немає, вони навіть сезону яскравого видати не здатні.
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Я чудово розумію почуття вболівальників - прикрість, невдоволення, розчарування.
Не хотіла нікого зачепити.
Самій шкода.
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новая "рабочая" схема от физрука: - бревно -впереди, бревно-посередине, брёвна сзади В первом матче третьего отборочного тура Лиги Чемпионов киевское "Динамо" проиграло бельгийскому "Брюгге" - Цензор.НЕТ 4146, -экспериментатор хренов..
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У Динамо К то команда по сути неплохая - но есть одно слабое место - это тренер... В первом матче третьего отборочного тура Лиги Чемпионов киевское "Динамо" проиграло бельгийскому "Брюгге" - Цензор.НЕТ 8663
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давно пора бульбашу картошку в колхозе тренировать...уже ж сам аж просится на выход..
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На все 10500 % это поражение тренера...Выставить непонятный стартовый состав(видать хотел сыграть на ноль) потом начал хаотично что-то менять(пошла немного игра но нет сыгранности) вот и итог... Хац сам не уйдет , а что делать чтобы помочь ему я не знаю..
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чемпионов мира Супрягу и Булеца заслали в "Днепр-1", а у самих впереди,( не в атаке, а впереди), два бревна еле ноги переставляют...
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